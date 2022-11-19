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Новости Агрессия России против Украины Война
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Приблизительно 40 погибших и 70 раненых: в Генштабе подтвердили поражение района сосредоточение оккупантов в Михайловке Скадовского района

рф

Подтверждено огневое поражение района сосредоточение противника в населенном пункте Михайловка Скадовского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"Подтверждено огневое поражение района сосредоточения противника в населенном пункте Михайловка Скадовского района. Потери личного состава составляют до 40 человек погибшими и 70 ранеными. Их отвезли в больничные учреждения на временно оккупированной территории АР Крым", - говорится в сообщении.

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Автор: 

армия РФ (19650) Генштаб ВС (6461) уничтожение (7229) ВСУ (6686)


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Настороженно принялся читать о погибших... Думал не дай Бог наши, но потом вижу - о, макак поджарили, радость то какая
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19.11.2022 08:13 Ответить
Малувато Нехай окупанти повиздихають!
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19.11.2022 08:24 Ответить
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19.11.2022 08:25 Ответить
Ванька, вставай. Мы ещё повоюем.
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19.11.2022 08:35 Ответить
Чічас встану, тільки руки-ноги позбираю до купи.
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19.11.2022 08:40 Ответить
Ни ножек, ни рожек.
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19.11.2022 08:37 Ответить
Ну ніяк не підходить здохлим свинособакам слово "загиблі".
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19.11.2022 08:59 Ответить
Що шукали рашисти ***** в Мирній Україні, те і найшла ця сволота на «ученіях» !!!!
Слава Захисникам України!!
Смерть рашистам ***** та їх опозажопникам в Мирній Україні !!!
УКРАІНЦІ!! Не утримуйте рашистів ***** від прикрих їх самогубств в Україні!!
Слава Україні !!!
❤️⚔️🇺🇦‼️👏✊👍✌️🥰❤️⚔️🇺🇦‼️
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19.11.2022 10:58 Ответить
 
 