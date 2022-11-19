Приблизительно 40 погибших и 70 раненых: в Генштабе подтвердили поражение района сосредоточение оккупантов в Михайловке Скадовского района

Подтверждено огневое поражение района сосредоточение противника в населенном пункте Михайловка Скадовского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"Подтверждено огневое поражение района сосредоточения противника в населенном пункте Михайловка Скадовского района. Потери личного состава составляют до 40 человек погибшими и 70 ранеными. Их отвезли в больничные учреждения на временно оккупированной территории АР Крым", - говорится в сообщении.

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