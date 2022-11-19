Российские военные за сутки убили 1 мирного жителя Донетчины, найдено тело 1 гражданского, погибшего во время оккупации, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

За минувшие сутки оккупационные войска РФ убили одного гражданского жителя в Донецкой области.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 18 ноября россияне убили 1 гражданского в Донецкой области - в Торском.



Кроме того, правоохранители обнаружили тело 1 гражданского, погибшего во время оккупации - в Крымках.



Еще 3 человека в области получили ранения", - говорится в сообщении.



Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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