Российские военные за сутки убили 1 мирного жителя Донетчины, найдено тело 1 гражданского, погибшего во время оккупации, - ОВА. ИНФОГРАФИКА
За минувшие сутки оккупационные войска РФ убили одного гражданского жителя в Донецкой области.
Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"За 18 ноября россияне убили 1 гражданского в Донецкой области - в Торском.
Кроме того, правоохранители обнаружили тело 1 гражданского, погибшего во время оккупации - в Крымках.
Еще 3 человека в области получили ранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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