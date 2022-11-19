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Пророссийский экс-президент Молдовы Додон вышел на свободу и обещает новые протесты

додон

Экс-президент Молдовы Игорь Додон вышел на свободу после домашнего ареста и обещает участвовать в митингах против власти действующего президента Майи Санду.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

Додон заявил, что собирается "уехать в районы и села", чтобы говорить с людьми.

"Освобождение из-под домашнего ареста – наша первая победа, но борьба продолжается", – заявил он.

Игоря Додона считают близким к России, в то время как нынешний президент Майя Санду, напротив, ориентирован на Европу.

Напомним, что Додон был задержан по делу о коррупции и государственной измене еще в мае 2022 года. Расследование продолжается.

Читайте: Суд Молдовы назначил 30 суток домашнего ареста экс-президенту Додону

Уже больше месяца партия "Шор" организует пророссийские протесты в Кишиневе и требует отставки действующего руководства страны. Власти говорят, что за организацией протестов стоит Россия.

По данным СМИ, за полгода организация Додона получила из РФ $300 тыс.

Молдова (1885) протест (5862) Додон Игорь (137)


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Топ комментарии
+10
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19.11.2022 09:11 Ответить
+9
Оце "поїхати в райони і села", почути кожного, якщо навколо мир і чуєш такі заклики -- стріляй на звук, або прийде якийсь сруський мир і почнеться... народні республіки, народні губернатори. Слово "народний" взагалі якесь членіном прокляте.
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19.11.2022 09:12 Ответить
+7
Гондона Додона подвинули от кормушки-вот и протестует.Теперь не ***** йух сосать будет,а себе лапу,а за это никто не заплатит.
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19.11.2022 09:05 Ответить
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Гондона Додона подвинули от кормушки-вот и протестует.Теперь не ***** йух сосать будет,а себе лапу,а за это никто не заплатит.
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19.11.2022 09:05 Ответить
То Дони то га..дони, я заплутався
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19.11.2022 09:06 Ответить
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19.11.2022 09:11 Ответить
Нервно курим в сторонке...
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19.11.2022 09:31 Ответить
На нижньому то шнурок?
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19.11.2022 10:08 Ответить
Так,це була інновація...
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19.11.2022 10:55 Ответить
Оце "поїхати в райони і села", почути кожного, якщо навколо мир і чуєш такі заклики -- стріляй на звук, або прийде якийсь сруський мир і почнеться... народні республіки, народні губернатори. Слово "народний" взагалі якесь членіном прокляте.
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19.11.2022 09:12 Ответить
А ще- "восстановім заводьі і фабрікі, как раньше"...
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19.11.2022 09:15 Ответить
Так, там ще цілий кластер вербально-ментальної мастурбації на "а вот прі савєтах..." "калбаса па 2-20" і поступово приходять тези про "адіннарот"...
ї@ати цих донгандонів в рот.
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19.11.2022 09:30 Ответить
Їх можна загнати у ступор простим питанням: чому при совку не продавалися машини-іномарки, компи, мобільні телефони, пральні машини-автомати, кухонні комбайни і тд
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19.11.2022 09:40 Ответить
А ще -а де при совку, жили гірше, ніж у совку?
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19.11.2022 09:45 Ответить
Це ви шось про "високi матерii"...Почнiть з туалетного папiру..
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19.11.2022 10:11 Ответить
Ну туалетний папір був дефіцитом, але був... І першу фабрику запустили в 1969 році - коли американці на Місяць висадилися.
Ті, хто за ковбасу по 2.20, при совку зазвичай були блатними (партєйці, торгівля, комсомольці і тд) і дефіцит могли діставати.
А от мобілок і іномарок не було від слова взагалі...
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19.11.2022 10:26 Ответить
Компів та мобілок тоді ще в природі не було,або лише для обраних!
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19.11.2022 14:02 Ответить
У 80-ті вже були... ПК почали продавати з 1979, мобіли - з 1983...

Плюс, пральні машини-автомати, мікрохвильові печі і відеомагнітофони з 60-х на Заході були...
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20.11.2022 17:25 Ответить
У Молдові тих заводов і фабрік і при совку не було... Були лише лікеро-горілчані, так вони і зараз пашуть.
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19.11.2022 09:39 Ответить
Стратег
почитай немного историю Молдовы
У нас было множество фабрик и заводов большого значения
только в Кишиневе так на память- Виброприбор, Счетмаш, Микропровод, Гидромашаш, Гидропомпа, Тракторный завод, и множество других огромных предприятий
например Гидропомпа помимо гражданского производства производила какие то помпа для подводных лодок которые шли на экспорт по миру
Счетмаш производил части оборудования для ракет различного рода
и все остальные предприятия в то время имели сильную производственную базу
в Бельцах - бывший завод Ленина , очень сильное преприятие было
в Бендерах фабрика Флоаре выпускающая обувь которая идёт до сих по на экспорт по многим странам
В захваченом времени Приднестровье в Рыбнице - один из самых больших металлургических заводов по всей Европе
а так же огромный текстильный комбинат который уже много десятилетий экспортирует по всей Европе свою продукцию
в Бендерах так же работал кабельный завод выпускающую кабельную продукцию
огромное число консервных заводов по всей стране,
множество мебельных фабрик!!
и много много разных предприятий
только у ваты в понятиях что молдаване ничего кроме мамалыги не могут создать!!!!!!
Молдаване самый трудолюбивый народ с многими талантливыми личностями!!
пересмотри самое мнени
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19.11.2022 10:54 Ответить
Заводів всюди було багато,повно було легкої роботи,ціни копійчані майже на все!Людей тоді турбувало не як вижити,як зараз при цьому їбучому капіталізмі,а щоб хай стояв і кому скільки палок кинути 😉
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19.11.2022 14:06 Ответить
фуй*)
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19.11.2022 14:08 Ответить
Поки Україна остаточно не переможе росію, іншим країнам спокою не буде. Країна-терорист на чолі бункерним буде джерелом проблем та нестабільності у світі.
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19.11.2022 09:14 Ответить
" русский мир и есть существование)) выйди,попретстуй в россии даже с плакатом Миру мир)) существуешь в Омерике? Нема питань- едь в россию,поживи пока кувалдой по голове не прошлись
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19.11.2022 09:19 Ответить
Ванюша, а вот просто интересно.
Вас в Лахте кормЮт за государственый кошт или из своего кармана.
Кем вы вообще считаетесь - госслужащими или наемными работниками?
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19.11.2022 09:31 Ответить
Я не про Ленинград, я про Петербург.
А звания вам раздают?
А то в другой структуре Евгения Викторовича , в ЧВК, есть воинские звания. А у вас?
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19.11.2022 09:37 Ответить
покажіть мені як живуть на разії.
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19.11.2022 09:23 Ответить
Ну ви ж з долдоном на раіську орієнтуєтесь.
Хіба довбаки не споглядали дику зубожілу орду рашистів, які вперше в Україні побачили електрочайник ? Які сприймають унітаз символом творіння рук людських, а пралку ледь не за богіню ?
Ви так хочете жити ?
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19.11.2022 09:28 Ответить
досвидания свинорус...
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19.11.2022 09:40 Ответить
Омериканец..можно и по- цветному..расея в Молдове с самого начала приднестровской войны и именно поэтому она не может нормально войти в Европу и жить по- нормальному.В Румынии,Польше,странах Балтии нет русского мира- вот и живут по- человечески.
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19.11.2022 09:47 Ответить
вот гондонище..........................одним словом-хуйлокабаевская ватная пула..................................
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19.11.2022 09:29 Ответить
Фантомас розбушувався .
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19.11.2022 09:31 Ответить
Старих пердунів, які дрочать на вкуснає савєцкає мароженає, не змінити.
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19.11.2022 10:03 Ответить
Ну, і навіщо молдовський суд його випустив з під домашноьго арешту. Невже це не було прогнозованим - зразу візьметься за старе. От ці кляті совкові республіки - шо Україна, шо Молдова. Так Санду довго не протримається.
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19.11.2022 10:24 Ответить
Санду при чем???
она не прокурор или судья которые закрывают или отпускаю преступников!!
во всех цивилизованных странах мира не один президент никогда не позволит себе вмешаться в делах Прокуратуры или Суда!!!
что Санду и делает!
Другое дело что еще не вся наша юриспруденция не полностью очищена от тех судей и прокуроров которые хорошо себя чувствовали на взятках при Додоне - это уже другой вопрос
дело времени
Санду всего пару лет у власти
за это время нереально полностью очистить всю юристпруденцию в Молдове
И в системе еще достаточно корунпированых судей приближены и к Додону и его воров
но с каждым днём их становиться все меньше и многие из них кто больше замешан в темных делах либо быстро увольняются либо покидаю страну в спешке!
могу напомнить что во главе Прокуратуры по борьбе с коррупцией недавно была назначена г-жа Дрэгэлин.
это женщина жила долгое время еще с детства в США , получила там юридическое образование и стала одним из очень видных прокуроров в США за что была награждена множественными наградами за расследование громких дел!!!
теперь она вернулась домой на свою родину и очень успешно очищает Молдову от воров, бандитов и коррупционеров!!
так что у Додона, Шора и прочих ворюг и предателей очень плохая перспектива!
Додону никуда не деться , пусть немного подышит воздухом, но все равно сядет!!
и все его имущество под арестом!!
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19.11.2022 11:09 Ответить
Ну, значить буде вчитись совковим методам додона на власній шкурі. А, тому похрен шо вона тривалий час жила у США. Все це соплі - побачате шо буде в країні через три-чотири місяці.
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19.11.2022 15:07 Ответить
редактор! яке ще "прийняти участь"?
приймають тарілку зі столу, а участь БЕРУТЬ!
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19.11.2022 10:27 Ответить
Корнет, кларнет, додон, гандон....!!!!
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19.11.2022 10:48 Ответить
Додон заявив, що збирається "поїхати в райони і села", щоб говорити з людьми.
ні ,щоб просто "побухать",розважитись перед тривалою відсидкою*

*Додона затримали у справі про корупцію і державну зраду ще в травні 2022 року. Розслідування досі триває.
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19.11.2022 11:29 Ответить
"Уже больше месяца партия "Шор" организует пророссийские протесты."

Согласится ли редакция Цензор.нет включить стрим с протестов, на одном кадре, где протестующим будет задаваться один вопрос - почему они пришли на протест ?
Я бесплатно готов организовать это.
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19.11.2022 11:46 Ответить
Izpravtje, pozhaluijsta: >>Пророссийский экс-президент Молдовы гондон>>
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19.11.2022 11:47 Ответить
Додона на нари ‼️‼️
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19.11.2022 11:49 Ответить
Экс преза Молдовы хоть задерживали,а у нас один "экс" разооруживший ВСУ,лишивший Украину 100%гарантии безопастности и раздавший за гроши проходимцам госимущество, не имел от ГПУ даже намека на привлечение к ответу,другому "экс"дали просто сбежать с наворованным..Молдова на верном пути,освобожденному Додону на свободе не долго еще "воду мутить"
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19.11.2022 12:08 Ответить
Презідента Кучму за передачу ракет раше надо судити . Но це вже буде при новий владі, т к йде зміна поколінь
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19.11.2022 13:18 Ответить
Владимир Путин исхитрился так радикально просчитаться, развязав войну, которую не способен выиграть, погубил международную репутацию своей страны и лишил свой народ будущего.
Прошлое против будущего. Путин, предводитель стариков

https://gdb.rferl.org/08b90000-0a00-0242-cd2b-08dab9b84bb7_w1023_r1_s.jpg
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19.11.2022 13:22 Ответить
Він і молодий був імперець,як і всі зайвохромосомні!
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19.11.2022 14:12 Ответить
Воно тупе , а зараз ще і хворе на всю голову
Потрібно його вбити парасолькою
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19.11.2022 14:16 Ответить
Виходить , що суди в Молдові теж « реформовані» , інакше би його не випустили
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19.11.2022 13:16 Ответить
Треба терміново провести в Молдові референдум про об"єднання з Румунією .
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19.11.2022 16:16 Ответить
Не треба нічого вигадувати: якійсь "референдуми", "нари" для Додона чи "підтяжки для панталонів" М.Санду, які вона уже ледве тримає у руках.
Молдавани по своїй ментальності тяжіють до соціалізму і совка і краще, ніж при СРСР не жили і не житимуть ніколи. Тому додони у них намертво засіли у мозгах і в серцях. Під якими личинами ці додони, снєгури, лучинські чи вороніни би не випливали . Десятки разів казав тут, молдавським євромастурбаторам і санду-дрочам, що нічого М.Санду не зробить, як не зробили усі парламнти і президенти Молдови до неї разом узяті.
Основною причиною заворушень у Молдові є не росія і не Додон, а погіршення рівня життя громадян Молдови, причім - прогресивне.
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19.11.2022 18:14 Ответить
 
 