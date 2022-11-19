Пророссийский экс-президент Молдовы Додон вышел на свободу и обещает новые протесты

Экс-президент Молдовы Игорь Додон вышел на свободу после домашнего ареста и обещает участвовать в митингах против власти действующего президента Майи Санду.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

Додон заявил, что собирается "уехать в районы и села", чтобы говорить с людьми.

"Освобождение из-под домашнего ареста – наша первая победа, но борьба продолжается", – заявил он.

Игоря Додона считают близким к России, в то время как нынешний президент Майя Санду, напротив, ориентирован на Европу.

Напомним, что Додон был задержан по делу о коррупции и государственной измене еще в мае 2022 года. Расследование продолжается.

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Уже больше месяца партия "Шор" организует пророссийские протесты в Кишиневе и требует отставки действующего руководства страны. Власти говорят, что за организацией протестов стоит Россия.

По данным СМИ, за полгода организация Додона получила из РФ $300 тыс.