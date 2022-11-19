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Новости Война
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РФ увеличила военные расходы на 2023 год более чем на 40% по сравнению с запланированными ранее, - британская разведка

рф,армія,найманці

Военные расходы России в 2023 г. возрастут на 40%. Российское правительство пытается одалживать деньги, пока ситуация на рынке относительно благоприятная.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 16 ноября 2022 года Россия провела крупнейшую в истории эмиссию долговых обязательств за один день, собрав 820 млрд рублей (13,6 млрд долларов). Это важно для России, поскольку выпуск долговых обязательств является ключевым механизмом для поддержания расходов на оборону, значительно увеличившихся после вторжения в Украину.

По данным британской разведки, задекларированные расходы России на "национальную оборону" на 2023 год запланированы на уровне примерно 5 трлн рублей (84 млрд долларов), что более чем на 40% превышает предварительный бюджет на 2023 год, объявленный в 2021 году.

"Выпуск долговых обязательств обходится дорого в периоды неопределенности. Размер этого аукциона, скорее всего, указывает на то, что Министерство финансов России оценивает текущие условия как относительно благоприятные, но ожидает все более неопределенной налогово-бюджетной ситуации в следующем году", - отмечают в Минобороны Британии.

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Автор: 

Великобритания (5023) разведка (4193) россия (96139)


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Топ комментарии
+13
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19.11.2022 09:17 Ответить
+11
"Хоть паржйом"- казали в 2019му ті,хто зараз сидить в підвалі при свічці. Тому що квартиру рососня розх#ярила.🤷
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19.11.2022 09:26 Ответить
+8
Только железный занавес спасёт от большой войны. Никаких рабсейских туристов и эмигрантов в Европе и США, которые разлагают изнутри и продвигают руzzкий мир с будущим военным захватом
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19.11.2022 09:54 Ответить
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Хто ж цим мразям гроші дає?!
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19.11.2022 09:14 Ответить
Та ті ж самі, хто запроваджує "санкції"
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19.11.2022 09:17 Ответить
це ВНУТРІШНІЙ зайом
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19.11.2022 09:24 Ответить
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19.11.2022 09:17 Ответить
"Хоть паржйом"- казали в 2019му ті,хто зараз сидить в підвалі при свічці. Тому що квартиру рососня розх#ярила.🤷
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19.11.2022 09:26 Ответить
Та закрий вже пи#дак!!! Винуватий не Зе й не ті що його обрали у війні а **#ниє нелюди кацапи й схиблений син сатани ***** чмошне!!!
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19.11.2022 10:05 Ответить
Тут ти повністю правий, але в 19-му було 2 гасла (приблизно як ти пишеш):"Вирішальний вибір -Я або "син сатани" *****" і друге гасло:"Зробимо їх разом", проте серед"Їх" ***** не мався на увазі..
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19.11.2022 10:22 Ответить
В 14-15 роках ***** був такий самий схиблений, а ЗСУ та економіка України були набагато слабкішими, але ж на таку війну той сатанист не наважився. Чому? Та тому, що тоді ніхто в українській владі не сприяв тому, аби в ***** збільшувалися апетити щодо загарбання всієї України, попри те, що можливості в нього були не гірші ніж цього року. Саме Зеленський й винен в цій війні так як і *****.
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19.11.2022 10:23 Ответить
Костромской пенсионер ваня -х@й соси. Ведь "бендеравцы повсюду".
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19.11.2022 09:23 Ответить
Да кого ипет чужое горе...
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19.11.2022 09:25 Ответить
Да грошеи в них ще як в дурного пукалок .
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19.11.2022 09:28 Ответить
Орда там велика, але якщо захід таки розродиться авіацією та новими рсзо то плювати скільки тих живых мерців прилізе в Українську землю.
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19.11.2022 09:32 Ответить
І шо? Орки і без війни і санкцій все просирали і розкрадали-більше чинуш козломордих озолотяться! Виробляти ті ********* крім лаптів нічого вже не можуть-та і не могли ніколи
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19.11.2022 09:34 Ответить
Ну це для них втіха - так собі ..! +40% однаково не покриють витрати , які прогнозовано виростуть в наступному році більш як на 40 % .. Про це говорять самі ж кацапські ікспєрди . Щоб задовільнити всі потреби армії мордора , платити сотням тис чмобіків зарплату , гробові і тд і тп , бюджет їх армії має бути збільшений не менше ніж на половину ,, і того може не вистачити .
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19.11.2022 09:48 Ответить
Только железный занавес спасёт от большой войны. Никаких рабсейских туристов и эмигрантов в Европе и США, которые разлагают изнутри и продвигают руzzкий мир с будущим военным захватом
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19.11.2022 09:54 Ответить
100%.Доказано временем.Хочешь жить спокойно-не пускай кацапа на порог своего дома.
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19.11.2022 10:00 Ответить
Буде ще більше !
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19.11.2022 10:02 Ответить
По якому курсу вони разували долар до дерев'яного? 59,5? Дурня якась.
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19.11.2022 10:08 Ответить
Ху@ло звіріє перед смертю 😠
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19.11.2022 11:42 Ответить
Деэскалация путём эскалации...
Ну,Ну. Смотри штаны не порви, Ваня.

Деньги у них пока есть, но уже осталось Около половины ( было 600 млр., теперь около 300).

Как они говорят «все идёт по плану», плохо то что план гавно.
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19.11.2022 16:02 Ответить
 
 