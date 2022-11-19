Общие боевые потери РФ с начала войны – около 83 880 человек (+420 за сутки), 2 885 танков, 1 867 артсистем, 5 815 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 19 ноября потери личного состава противника составляют около 83 880 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 19.11 ориентировочно составляют:
личного состава - около 83 880 (+420) человек ликвидировано,
танков - 2885 (+6) ед,
боевых бронированных машин - 5815 (+7) ед,
артиллерийских систем - 1867 (+2) ед,
РСЗО - 393 (+0) ед,
средства ПВО - 209 (+0) ед,
самолетов - 278 (+0) ед,
вертолетов - 261 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 1536 (+0),
крылатые ракеты - 480 (+0),
корабли /катера - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4368 (+2) ед,
специальная техника - 161 (+0).
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Какая то кацапская **** скоро получит похоронку и будет плакать, тварь.
Мелкий кацапский выродок останется без отца.
Ребятки, побольше убивайте эту кацапскую мразь. Удобряйте наш чернозем.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 11 ноября это 24723 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 18 ноября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5384 убитыми и пропавшими безвести."
На нашу вдачу ми з єрмаками в одному човні перебуваємо й тому "штовхати човен" не в їх інтересах й вони будуть порошинки здувати з Залужного доки він буде "нести золоті яйця" .
Крім того , вони залежать від фінансування з США й ЕС , а там їм ніхто не дозволить якось чепати Генерала Перемогу .
В Україні взагалом теж таке громадянське суспільство яке й бандюганів з Банкової викидувало ... а тут якісь шлімазели з артистичного середовища . Й в 2014 році йще не було "військового вектору" впливу . А зара в ЗСУ перебуває найбільш активна й нетолірантна (до палацових інтриг) частина цього громадянського суспільства .
Више голову -- це вони повинні нас бздіти , а не ми їх !
а ХТО щось ІНШЕ очікував від руSSкого міра...?!