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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 83 880 человек (+420 за сутки), 2 885 танков, 1 867 артсистем, 5 815 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 19 ноября потери личного состава противника составляют около 83 880 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 19.11 ориентировочно составляют:

личного состава - около 83 880 (+420) человек ликвидировано,

танков - 2885 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 5815 (+7) ед,

артиллерийских систем - 1867 (+2) ед,

РСЗО - 393 (+0) ед,

средства ПВО - 209 (+0) ед,

самолетов - 278 (+0) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1536 (+0),

крылатые ракеты - 480 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4368 (+2) ед,

специальная техника - 161 (+0).

Читайте: Приблизительно 40 погибших и 70 раненых: в Генштабе подтвердили поражение района сосредоточение оккупантов в Михайловке Скадовского района

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 83 880 человек (+420 за сутки), 2 885 танков, 1 867 артсистем, 5 815 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.

армия РФ (19650) Генштаб ВС (6461) уничтожение (7229) техника (1748) потери (4428)


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Топ комментарии
+30
Сегодня наши много покрошили вонючего обосанного кацапского мяса.
Какая то кацапская **** скоро получит похоронку и будет плакать, тварь.
Мелкий кацапский выродок останется без отца.
Ребятки, побольше убивайте эту кацапскую мразь. Удобряйте наш чернозем.
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19.11.2022 09:34 Ответить
+15
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19.11.2022 09:56 Ответить
+12
...пiдвищуйте гумус чорнозему, та дбайте, щоби дикi тваринки не голодували.
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19.11.2022 09:39 Ответить
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цікаво, скільки в тій спец. техніці мобільних крематоріїв?
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19.11.2022 09:30 Ответить
Я думаю, що жодного. Вони далі у тилу, на передку вони не потрібні.
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19.11.2022 10:19 Ответить
Слава ЗСУ!
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19.11.2022 09:34 Ответить
Сегодня наши много покрошили вонючего обосанного кацапского мяса.
Какая то кацапская **** скоро получит похоронку и будет плакать, тварь.
Мелкий кацапский выродок останется без отца.
Ребятки, побольше убивайте эту кацапскую мразь. Удобряйте наш чернозем.
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19.11.2022 09:34 Ответить
...пiдвищуйте гумус чорнозему, та дбайте, щоби дикi тваринки не голодували.
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19.11.2022 09:39 Ответить
Точніше вчора
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19.11.2022 11:10 Ответить
так як їхні самиці, судячи з перехоплених розмов, дають своїм чмобам настанови, щоб ті не дезертирували, то я не впевнений, що ті самиці будуть плакати за ними. скоріше навпаки, будуть радіти жигулям. ну а на дірку завжди знайдеться якийсь Ашотік. )
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19.11.2022 13:45 Ответить
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19.11.2022 09:56 Ответить
Війна почалась майже 84 тищі орків тому і впевнено наближається до 100 тищ.
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19.11.2022 10:01 Ответить
по факту 100 тис уже перетнула тиждень тому = 111649 тушок. і це без врахування задвухсочених мобіків з линири/динири, про втрати яких путлєру взагалі не доповідають. "Воскресенье 13.11.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 81542 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 11 ноября это 24723 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 18 ноября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5384 убитыми и пропавшими безвести."
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19.11.2022 13:51 Ответить
Покращення родючості українських земель це важливий державний пріоритет!
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19.11.2022 10:05 Ответить
Ось він майбутній презідент України !
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19.11.2022 10:17 Ответить
ТИХО.... а то арахамії з єрмачками та іншою мерзотою встали на-сторожі.....
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19.11.2022 10:49 Ответить
Почуйте уважно -- уся ця корумпованна шваль дуже йще боягузлива . Й ***** все одне їм не вибачить . Вони тому керують Фофіком, бо в черепку мають більше знань й досвіту . Й тому не хочуть пійти за спермоусовим чи сашком захерченко . А Генерал це їх шанс якось "прапєтлять" до перемоги й тільки після неї щось собі придбати (як політики які керували (нібито) військовими) .
На нашу вдачу ми з єрмаками в одному човні перебуваємо й тому "штовхати човен" не в їх інтересах й вони будуть порошинки здувати з Залужного доки він буде "нести золоті яйця" .

Крім того , вони залежать від фінансування з США й ЕС , а там їм ніхто не дозволить якось чепати Генерала Перемогу .

В Україні взагалом теж таке громадянське суспільство яке й бандюганів з Банкової викидувало ... а тут якісь шлімазели з артистичного середовища . Й в 2014 році йще не було "військового вектору" впливу . А зара в ЗСУ перебуває найбільш активна й нетолірантна (до палацових інтриг) частина цього громадянського суспільства .

Више голову -- це вони повинні нас бздіти , а не ми їх !
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19.11.2022 11:25 Ответить
згоден зі всім вищевказаним... але може статися...."па-пріколу"..... або "феномен" Парасюка також діє в Україні..., на щастя....
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19.11.2022 16:31 Ответить
Цікаво ! https://www.youtube.com/watch?v=PFr-Ay81IBE Dmytro News Тарас Чорновіл Корупційний Цугцванг
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20.11.2022 10:52 Ответить
передивляюся вже 2-раз....на жаль, так хотіли 73% виборців України...просто "па-пріколу"....думай-ТЕ!
а ХТО щось ІНШЕ очікував від руSSкого міра...?!
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20.11.2022 20:37 Ответить
 
 