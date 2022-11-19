437 детей погибли и более 837 ранены в результате вооруженной агрессии РФ в Украине

По состоянию на утро 19 ноября 2022 года более 1274 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 437 детей погибли и более 837 получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Офиса Генпрокурора.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.



"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 423, Харьковской - 266, Киевской - 117, Николаевской - 77, Запорожской - 75, Черниговской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 64, Днепропетровской - 32", - говорится в сообщении.



Так, 18 ноября в с. Камыш-Заря Запорожской области в собственном жилом доме военнослужащими РФ расстреляна семья вместе с двумя детьми в возрасте 5 и 14 лет.



17 ноября в медицинском учреждении от ранений скончался 4-месячный мальчик. Он был ранен при обстреле врагом с. Циркуны Харьковской области.



Стало известно еще о одном погибшем ребенке в результате ракетного удара по частному дому 17 ноября в г. Вольнянск Запорожской области.



Сообщается также, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2719 учебных заведений. 332 из них разрушены полностью.

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