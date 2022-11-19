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Новости Агрессия России против Украины Война
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437 детей погибли и более 837 ранены в результате вооруженной агрессии РФ в Украине

діти

По состоянию на утро 19 ноября 2022 года более 1274 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 437 детей погибли и более 837 получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Офиса Генпрокурора.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 423, Харьковской - 266, Киевской - 117, Николаевской - 77, Запорожской - 75, Черниговской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 64, Днепропетровской - 32", - говорится в сообщении.

Так, 18 ноября в с. Камыш-Заря Запорожской области в собственном жилом доме военнослужащими РФ расстреляна семья вместе с двумя детьми в возрасте 5 и 14 лет.

17 ноября в медицинском учреждении от ранений скончался 4-месячный мальчик. Он был ранен при обстреле врагом с. Циркуны Харьковской области.

Стало известно еще о одном погибшем ребенке в результате ракетного удара по частному дому 17 ноября в г. Вольнянск Запорожской области.

Сообщается также, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2719 учебных заведений. 332 из них разрушены полностью.

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дети (6569) Офис Генпрокурора (2494)


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Коли таке пишуть редактори -- хлопці дуже прошу завжди требо робити ремарку на те , що загиблих дітей Маріуполя ніхто не рахував . Й з загиблими дітьми Марика можливо цифру 437 множити на 5 чи на 10 ...
В Маріуполі було зруйнованно до 80% будинків ... експерти знають дуже трагічні пропорції між руйнацією цивільних будівль й загиблими мирними жителями . Нагадаю ,що до вторгнення населення Маріуполя було десь 480 тисяч мешканців .
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19.11.2022 10:11 Ответить
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19.11.2022 11:32 Ответить
 
 