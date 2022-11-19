Аэроразведчики 71-й бригады собирают средства на приобретение автомобиля для работы на передовой

Экипаж аэроразведки 71-й егерской десантно-штурмовой бригады собирает средства на приобретение автомобиля для работы на передовой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам солдата Андрея Поддубняка, речь идет о сумме около 300 тысяч гривен.

Мобильность, которую обеспечивает внедорожник, очень важна для работы аэроразведки и сохранения жизней личного состава. Традиционно следует напомнить, что важен любой вклад.

Фото- и видеоотчеты обязательно будут представлены инвесторам в победу. Также обещают эксклюзивные видео для доноров.

Реквизиты для донатов в долларах:

Paypal $: [email protected]

На карточку $: 4441114481641320

В гривнях:

Monoбанка ₴: send.monobank.ua/jar/8fTQHwo4bZ

На MONOкарту ₴: 5375411204924596

PRIVAT ₴: 4149499372956159

Реквизиты SWIFT долларовой карточки

Beneficiary (Бенефициар)

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