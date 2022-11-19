РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13022 посетителя онлайн
Новости
1 696 7

Аэроразведчики 71-й бригады собирают средства на приобретение автомобиля для работы на передовой

Экипаж аэроразведки 71-й егерской десантно-штурмовой бригады собирает средства на приобретение автомобиля для работы на передовой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам солдата Андрея Поддубняка, речь идет о сумме около 300 тысяч гривен.

Мобильность, которую обеспечивает внедорожник, очень важна для работы аэроразведки и сохранения жизней личного состава. Традиционно следует напомнить, что важен любой вклад.

Фото- и видеоотчеты обязательно будут представлены инвесторам в победу. Также обещают эксклюзивные видео для доноров.

Аэроразведчики 71-й бригады собирают средства на приобретение автомобиля для работы на передовой 01

Реквизиты для донатов в долларах:

Paypal $: [email protected]

На карточку $: 4441114481641320

В гривнях:

Monoбанка ₴: send.monobank.ua/jar/8fTQHwo4bZ

На MONOкарту ₴: 5375411204924596

PRIVAT ₴: 4149499372956159

Реквизиты SWIFT долларовой карточки

Beneficiary (Бенефициар)

IBAN: UA173220010000026202330323023

Account No: 26202330323023

Receiver: PIDDUBNIAK ANDRII, 04071, Ukraine, c. Kyiv, st. Kostiantynivska, build. 44, fl. 41

Account with Institution (Банк Бенефіціара)

Bank: JSC UNIVERSAL BANK

City: KYIV, UKRAINE

Swift code: UNJSUAUKXXX

Details of payment (Назначение платежа)

Очень важно правильно указать назначение платежа. Выберите подходящий вариант в зависимости от того, кто отправляет вам платеж: если отправитель физическое лицо:

- private transfer

- transfer to own account

- help to relative

Автор: 

помощь (7866) волонтеры (2640) ВСУ (6686)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
19.11.2022 11:04 Ответить
показать весь комментарий
19.11.2022 11:23 Ответить
+
показать весь комментарий
19.11.2022 11:18 Ответить
500++
показать весь комментарий
19.11.2022 11:34 Ответить
Дякую уклінно всім донатерам, суму назбирали! Машина в оголошення для прикладу, крім того витрат при купівлі помітно більше чим гола ціна. Я ручаюсь своєю репутацією, що всі гроші будуть ефективно витрачені на обороноздатність України. Звітуватиму у себе на ФБ https://www.facebook.com/Novosvitstudio
показать весь комментарий
20.11.2022 11:31 Ответить
+200
показать весь комментарий
19.11.2022 11:50 Ответить
300 000 гр. це 7500 євро,а авто коштує 6000 євро,щось не так з арифметикою....
показать весь комментарий
19.11.2022 16:28 Ответить
 
 