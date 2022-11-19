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Новости Агрессия России против Украины Война
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За минувшие сутки россияне убили в Украине трех гражданских, 6 человек получили ранения, - ОП. ИНФОГРАФИКА

За минувшие сутки вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины зафиксировали гибель трех гражданских лиц и ранения шести.

Такие данные областных военных администраций опубликовал замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, в частности, что в Донецкой области двое погибших (в т.ч. обнаружены один убитый ранее) и трое раненых, в Запорожской области - один погибший, в Херсонской области - трое раненых.

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За минувшие сутки россияне убили в Украине трех гражданских, 6 человек получили ранения, - ОП 01

Автор: 

жертвы (2094) Тимошенко Кирилл (432)


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они и те же цифры пишут
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19.11.2022 12:21 Ответить
 
 