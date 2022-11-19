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Новости Агрессия России против Украины Война
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Запад не должно пугать поражение России в войне, - президент Эстонии Карис

алар,каріс

Президент Эстонии Алар Карис сказал, что западные страны не должны опасаться возможных потрясений для России, если эта страна проиграет войну.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом он заявил на Галифакском форуме по безопасности в Канаде.

Карис отметил, что в свете опасностей, вытекающих из деятельности России и других авторитарных стран, евроатлантическому сообществу необходима долгосрочная стратегия, и наметил ее возможные отправные точки.

"Во-первых, отправной точкой такой стратегии не может быть страх перед возможными потрясениями, которые поразят Россию, если она проиграет войну. Во-вторых, НАТО должно как можно скорее реализовать новую оборонительную позицию, предусматривающую большее присутствие и заблаговременное размещение вооружений, техники и боеприпасов. В-третьих, Европа не должна оставаться в серой зоне, единственная реальная гарантия безопасности - это НАТО", - сказал Карис.

Президент Карис напомнил, что надежды, связанные с Россией, не оправдались ни в конце 80-х, ни в начале 90-х, скорее, дали возможность России усилить контроль над зарождающейся демократией, и взамен вырастили империалистические амбиции, которые никоим образом не сделали мир безопаснее.

"Президент Путин неоднократно обвинял Запад, в частности, в развязывании войны в Украине и действует, считая, что мы тоже являемся частью этой войны. Это доказывает, что стратегические цели России никоим образом не изменились. Путин по-прежнему хочет разрушить нынешний уклад евроатлантической безопасности и восстановить свое влияние в странах Балтии и Польше", - подчеркнул Карис.

Он привел в пример вклад Америки и Канады в общую безопасность в евроатлантическом пространстве и выразил уверенность в том, что Европе следует больше, чем раньше, инвестировать в оборону и улучшать военный потенциал. "Сейчас приоритетом Эстонии является создание дивизионной структуры военного времени, которая состояла бы из наших национальных и союзных подразделений. Однако мы уже должны смотреть дальше и планировать более детально, какие подразделения НАТО будут сражаться вместе с нами. Только таким образом мы добьемся достаточной готовности. Только так мы сможем убедить Кремль в том, что любая военная атака в направлении НАТО обречена на провал", - сказал президент Эстонии.

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Автор: 

россия (96139) Эстония (1450) Алар Карис (50)


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Топ комментарии
+16
О наконец то озвучено то, что запад тупо ссыт что рашка сольется
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19.11.2022 12:54 Ответить
+15
Самі винуваті. Виростили монстра, а тепер, не знають як його позбутись. Західне двуличчя й лицемірство зіграли з ними самими злий жарт.
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19.11.2022 13:11 Ответить
+13
Кацапи вдавляться, але не визнають поразки від України. Скажуть що їх НАТА перемогла.
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19.11.2022 12:58 Ответить
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О наконец то озвучено то, что запад тупо ссыт что рашка сольется
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19.11.2022 12:54 Ответить
Так тому Байден й включив режим дурня, коли сказав, що ракети котрі впали у Польщі, українські. Вони тупо сцяться. Всім, хто в курсі, давно відомо, що ці ракети були запущені саме по електролінії, яка з"єднює Бурштинську ТЕС з Польщею. До того ж, ймовірніше за все, є договорняки між рашкою й США. Інакше, чого б нещодавно була таємна зустріч Наришкіна з ними?

Ніяких переговорів про Україну без України? Ну, ну...
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19.11.2022 13:08 Ответить
Так и есть, но никто из политиков это не сказал вслух. Респект эстонскому Президенту!
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19.11.2022 17:59 Ответить
Не переживайте,бідон не допустить поразки рашки, ось забанив негласно ленд-ліз за який проголосували в конгресі ще пів року тому.
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19.11.2022 14:38 Ответить
a chogo boyatysya? Naftovi korporatsii zmozhut organizuvaty bydobuvannya nafty, zavezyt robochyh ta obladnannya, a chmobiki rozbegutsya po Azii
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19.11.2022 12:56 Ответить
Китай трохи плутає карти. А загалом геополітика і загальнолюдські цінності мають мало спільного.
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19.11.2022 12:59 Ответить
Золотые слова. Если хочешь перестать срать - встань с унитаза. Причинно-следственная связь слегка поломанная, так у нас шо-то весь мир поламался
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19.11.2022 12:56 Ответить
Кацапи вдавляться, але не визнають поразки від України. Скажуть що їх НАТА перемогла.
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19.11.2022 12:58 Ответить
Та без різниці! Нехай що хоч думають,правда, там нема чим думати.
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19.11.2022 13:09 Ответить
не вживайте отого....)
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19.11.2022 13:10 Ответить
Для сукупного Заходу вихід із політичної зони комфорту - це як у старому анекдоті: "Хлопці! Краще вуха відріжте!" (с)
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19.11.2022 13:04 Ответить
Захід боїться наслідків поразки мордору. Тому що *уйло загнаний в кут може застосувати ядерну зброю!
А ще боїться розпаду мордору бо знову ж ядерна зброя невідомо куди попаде. Тому ми зараз і спостерігаємо отакі незрозумілі рухи Заходу.
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19.11.2022 13:08 Ответить
Самі винуваті. Виростили монстра, а тепер, не знають як його позбутись. Західне двуличчя й лицемірство зіграли з ними самими злий жарт.
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19.11.2022 13:11 Ответить
Скоріш посилення східної Європи і економічних втрат, старі буржуї вже давно світ поділили і їм не потрібно нових центрів сили.
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19.11.2022 14:40 Ответить
Со мной наверное мало кто здесь согласится, но мне кажется что после Украины, рашка вряд ли захочет напасть на США с целью захвата американских территорий. Поэтому не думаю, что США будут готовы напрямую воевать с рашкой, включая с использованием стратегического ЯО, для защиты Украины. Отсюда и все эти разговоры со стороны США насчет переговоров. В любом случае, украинцы никогда не сдадутся, пока не отвоюют все свои территории, включая Крым. Даже если понадобиться несколько лет жить без отопления, воды и света, украинцы не тот народ, который отступит и пойдет на какие-либо компромиссы. Рашка явно просчиталась, решив потребовать невступление Украины в НАТО и развязав войну в центре Европы!
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19.11.2022 13:18 Ответить
Нет, конечно, но они напали бы на Европу, а воевать заставили бы украинцев. Не сразу, а попозже. Поэтому отлично, что вместо этого кацы выхватят люлей, и больше никогда не будут представлять угрозу.
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19.11.2022 13:23 Ответить
По факту войну в Украине путин развязал ради моб ресурса, а вот конечная цель это как минимум Германия которая по его мнению "оккупирована" США.
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19.11.2022 13:35 Ответить
К твоему сведению Рашка уже нападала на США. Не прямо конечно а с помощью своих диверсионных групп и агентов пытались захватить Вашингтон а значит власть в США.
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19.11.2022 14:29 Ответить
Были бы на Западе политики с адекватной психикой, то их должно было пугать победа русни в войне с Украиной. Они банально больные на голову.
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19.11.2022 13:21 Ответить
Що за дивна тенденція - чим далі на захід тим більше рашку бояться...Треба їм більше екскурсій в Україні робити,може тоді зрозуміють,що коли вцендолити москаля по морді то соплі від нього летять навіть далі ніж у будь кого...
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19.11.2022 13:25 Ответить
Нічого дивного - чим далі від росії, тим краще житття і є більше чого втрачати.
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19.11.2022 13:29 Ответить
Лише у країнах колишнього Варшавського договору шкірою відчувають істину - це зло має бути нарешті викорінене, а не лише знов трохи пригальмоване. А решта Заходу досі розмірковує і зважує.
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19.11.2022 13:26 Ответить
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать...
(с) Б. Пастернак
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19.11.2022 13:42 Ответить
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19.11.2022 13:48 Ответить
Захід не розуміе, що заважаючи Україні бомбити рашу і тим самим перевести війну на российску землю , вони можуть цю війну получити в ЕС.

А АГРЕССІЯ І ЛОМАННЯ ШАБЕЛЬ повинне виплеснутись сповна - ця єнергія рашей накаплювалась десятиріччя ‼️‼️
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19.11.2022 14:20 Ответить
Ну не Захід сам по собі боїться поразки московії , а правляча еліта Заходу ,тому ,що рило їхнє ,майже у всіх , у москальському лайні . Після перемоги України над московитами відкриється дуже багато цікавих речей .
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19.11.2022 14:31 Ответить
***** очень щедро подкармливал западные консервы типо трампистов и шредеристов чтобы они лоббировали разоружение Европы и продвигали другие интересы кремля. Именно поетому нужно в первую очередь оставить кремлевский режим без нефтедолларов. Чтобы они больше не смогли скупать ни оружие ни политиков ни наемников.
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19.11.2022 14:37 Ответить
Запад не пугает поражение россий , а пугает "куленных- проплаченных " коррумпированных политиков , путин потребует вернуть валюту. И что тогда. ?
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19.11.2022 15:10 Ответить
Главная задача демократически избранного правительства - повышение благосостояния собственного народа. Избирателей интересует прежде всего собственный карман. В условиях рекордной инфляции и явного экономического спада - затяжная война усугубляет ситуацию. Авторитарное правительство может делать что угодно, оно никому не подотчетно. Демократическое правительство зависит от избирателя, которому не очень нравится, когда его налоги идут на помощь далеким (для, например, США) иностранцам. И оппозиция обвиняет в транжирстве и даже предательстве собственного народа. Подобные зрадные речи всегда находят отклик у миллионов недалеких людей. При этом, те же самые люди могут вполне искренне сочувствовать жертве агрессии, но свой карман все равнодороже. Детям Геомании сочувствую, но журналы покупать не буду.
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19.11.2022 16:46 Ответить
А поражение Германии в 1945-м тоже всех пугало?😁
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19.11.2022 16:56 Ответить
 
 