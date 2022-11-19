Россиянин Зинин, ранивший военкома в Усть-Илимске, написал открытое письмо: Не мог дать мобилизовать брата. ДОКУМЕНТ

Руслан Зинин объясняет, что стрелял в военкома, стараясь не допустить мобилизации своего младшего брата.

Письмо обнародовала Марина Зинина, мать Руслана, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на независимое российское издание ASTRA. Руслан написал письмо еще 5 октября, однако обнародовать его попросил только сейчас.

Вот что пишет россиянин: "В тот день я действительно шёл в военкомат с уверенностью, что в моих силах не допустить, чтобы мой младший брат был мобилизован по назначенной ему на тот же день повестке. Я также до последнего момента был свято уверен, что не причиню никому какого-либо вреда.

Меня по сей день мучают кошмары, после увиденной мной посмертной фотографии моего школьного приятеля, 18-летнего парнишки, солдата срочной службы, призванного в ноябре 2021 года и погибшего в марте 2022, в первые дни СВО.

Представив на миг, что мне когда-либо, не дай бог, придётся увидеть таким своего родного человека, я понял, что не смогу жить дальше, зная, что ничего не предпринял, чтобы этого не допустить".

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Также Зинин принес извинения в письме раненому военному и его семье.

"22 ноября в Киевском суде Иркутска в 15:30 будет суд о продлении сыну меры пресечения. Не понятно, будет ли заседание закрытое или открытое, но если кто-то придёт подержать, он будет рад", - сказала ASTRA Марина Зинина.

Напомним, Руслан Зинин открыл стрельбу в военкомате Усть-Илимска 26 сентября. Он ранил военкома Александра Елисеева.

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