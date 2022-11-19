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Новости Мобилизация в РФ
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Россиянин Зинин, ранивший военкома в Усть-Илимске, написал открытое письмо: Не мог дать мобилизовать брата. ДОКУМЕНТ

руслан,зінін

Руслан Зинин объясняет, что стрелял в военкома, стараясь не допустить мобилизации своего младшего брата.

Письмо обнародовала Марина Зинина, мать Руслана, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на независимое российское издание ASTRA. Руслан написал письмо еще 5 октября, однако обнародовать его попросил только сейчас.

Вот что пишет россиянин: "В тот день я действительно шёл в военкомат с уверенностью, что в моих силах не допустить, чтобы мой младший брат был мобилизован по назначенной ему на тот же день повестке. Я также до последнего момента был свято уверен, что не причиню никому какого-либо вреда.

Меня по сей день мучают кошмары, после увиденной мной посмертной фотографии моего школьного приятеля, 18-летнего парнишки, солдата срочной службы, призванного в ноябре 2021 года и погибшего в марте 2022, в первые дни СВО.

Представив на миг, что мне когда-либо, не дай бог, придётся увидеть таким своего родного человека, я понял, что не смогу жить дальше, зная, что ничего не предпринял, чтобы этого не допустить".

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Также Зинин принес извинения в письме раненому военному и его семье.

"22 ноября в Киевском суде Иркутска в 15:30 будет суд о продлении сыну меры пресечения. Не понятно, будет ли заседание закрытое или открытое, но если кто-то придёт подержать, он будет рад", - сказала ASTRA Марина Зинина.

Напомним, Руслан Зинин открыл стрельбу в военкомате Усть-Илимска 26 сентября. Он ранил военкома Александра Елисеева.

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Россиянин Зинин, ранивший военкома в Усть-Илимске, написал открытое письмо: Не мог дать мобилизовать брата 01
Россиянин Зинин, ранивший военкома в Усть-Илимске, написал открытое письмо: Не мог дать мобилизовать брата 02

Автор: 

армия РФ (19650) россия (96139) стрельба (3267) военкомат (458) мобилизация (2809)


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Топ комментарии
+19
та й нахрен це потрібно тут?
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19.11.2022 13:12 Ответить
+9
Не загинув, а СДОХ!
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19.11.2022 13:41 Ответить
+6
"...Зінін вибачився у листі перед пораненим військовим та його родиною"

Надеюсь он извинился за то что не добил упыря...
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19.11.2022 13:42 Ответить
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та й нахрен це потрібно тут?
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19.11.2022 13:12 Ответить
тож всі новини писали, що воєнком загинув
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19.11.2022 13:21 Ответить
Не загинув, а СДОХ!
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19.11.2022 13:41 Ответить
Він в нього наче вісім пострілів висадив, а той гад живучим виявився.
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19.11.2022 15:03 Ответить
А почему в иркутске суд называется так нескрепно ?
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19.11.2022 13:33 Ответить
Наоборот, всё скрепно. Киев они считают своим городом.
И в мацкве есть Киевский вокзал. И переименовывать они его не будут.
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19.11.2022 13:39 Ответить
"...Зінін вибачився у листі перед пораненим військовим та його родиною"

Надеюсь он извинился за то что не добил упыря...
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19.11.2022 13:42 Ответить
мужжик пишит печатными буквами, мрак. Но хороший хлопец.
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19.11.2022 13:50 Ответить
а хто там знає, хто саме писав цей лист, яка вірогідність що він сам це писав, а якщо і сам то без примусу? ніякої. І хорошість його для нас.. просто ніяка. Він для свого брата старався, не для нас. Було б у русскіх з забезпеченням армії все ок - може в перших би рядах біг, але точно вже проти не був би. Це русскіє вони якщо і починають "возбухати", то тільки якщо справа торкнеться само їх. На страждання іншіх їм начхати.
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19.11.2022 14:12 Ответить
ну тепер він вартує його щоб кувалдою його й...бнули )))))
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19.11.2022 13:54 Ответить
Так жалко, пряио сльозы из глаз
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19.11.2022 14:20 Ответить
Всім кацапам подобається війна в нашій країні , також всі радіють від того, скільки украінців загинуло в цій війні і продовжує гинути ,
але русні не сподобалась мобілізація ху @ ла
- це значить йти на війну і ризикувати своім життям ! 😠

А війну в Украіні , вони підтримують !

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19.11.2022 14:28 Ответить
Пригожин на этом письме поставит свою резолюцию-"Годен".
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19.11.2022 16:32 Ответить
 
 