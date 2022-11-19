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Новости Война
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Экс-помощник Сальдо, депутат от ОПЗЖ Стельмашенко был назначен советником главы Херсонской ОВА Янушевича

стельмашенко

Депутат Херсонского городского совета от ОПЗЖ Юрий Стельмашенко стал советником главы областной военной администрации Ярослава Янушевича.

Эту информацию он сам подтверждает в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным местного издания "Мост", приближенные к Стельмашенко люди сообщили СМИ, что его на эту должность "продвигал шведский бизнесмен с российским бекграундом Карл Стурен".

Издание отмечает, что советовать Стельмашенко будет в сфере жилищно-коммунального хозяйства, где он почти никогда не работал, а "единственным опытом Стельмашенко является руководство КП "Гарантия", которое убирало парки", там он работал 10 лет назад.

Отметим, что перед вступлением в ОПЗЖ с 2012 по 2014 годы был помощником коллаборанта Владимира Сальдо, затем – нардепа от БПП Виталия Чепиноги.

Сам Стельмашенко, как уже сообщалось, подтвердил свое назначение и рассказал, что весной уехал из оккупированного Херсона и мобилизовался в ряды ВСУ, где продолжает служить. А после деоккупации облцентра его отправили во ВГА восстанавливать критическую инфраструктуру.

"Как только будут восстановлены первоочередные жизненно необходимые услуги, продолжу службу в месте, где определит командование и где я буду максимально полезен для победы", - убеждает он.

Смотрите также: Задержан депутат Херсонской ячейки ОПЗЖ, работавший на рашистов в период оккупации, - СБУ. ФОТОрепортаж

Также он говорит, что работал в Херсоне волонтером, а выехав вместе с семьей на свободную территорию,  "сразу сообщил ВСУ и прошел полиграф".

Экс-помощник Сальдо, депутат от ОПЗЖ Стельмашенко был назначен советником главы Херсонской ОВА Янушевича 01

Автор: 

Сальдо Владимир (69) Херсон (2890) Оппозиционная платформа - За жизнь (453) Янушкевич Ярослав (77) Стельмашенко Юрий (2) Херсонская область (4884)


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Топ комментарии
+59
Зе = ОПЗЖ = рашизм. Будь його воля - здав би все в перший день лиш народ не дав
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19.11.2022 13:17 Ответить
+40
Агов, суки, ви там зовсім ******, ***** ******...
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19.11.2022 13:23 Ответить
+36
он зєля вже розтавив в звільненному Херсоні опзжопу, поки що антракт, у другій частині буде повторна здача, як так розумію
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19.11.2022 13:32 Ответить
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Зе = ОПЗЖ = рашизм. Будь його воля - здав би все в перший день лиш народ не дав
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19.11.2022 13:17 Ответить
он зєля вже розтавив в звільненному Херсоні опзжопу, поки що антракт, у другій частині буде повторна здача, як так розумію
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19.11.2022 13:32 Ответить
ПОХОЖЕ ФСБ РУЛИТЬ.
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19.11.2022 14:35 Ответить
жд рулять
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19.11.2022 17:55 Ответить
Потрібно заборонити членам заборонених партій займати якись державні посади і брати участь у виборних органах . ПРОЩЕ ПРОСТОГО - НО ЗЕ НЕ РОЗУМІЕ ‼️‼️‼️

Підпишить петицію Гончаренко про припинення мандатів в ВР у ціх прокацапських сволочей , ЩО ПРИВЕЛИ КРІВАВУ ВІЙНУ В УКРАЇНУ

https://www.youtube.com/channel/UCTMk4C1-CnQTktdVTDIY12g @Алексей Гончаренко

https://youtu.be/fI_ZeKrWKIQ
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19.11.2022 13:33 Ответить
Цікаво, виступив би з такою ініціативою бувший риг Льошик Гончаренко, якби в список заборонених попали Партія ригів чи скажімо СДПУ(о)?
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19.11.2022 13:42 Ответить
Еой, а ви знаете що робив Арахамія в начала війни ?

15 марта Путин получил фактически идеальное предложение от Украины: нейтралитет, гарантия прав русскоязычного населения, возвращение к границам 23 февраля, что означало бы де-факто игнорирование, откладывание вопроса о статусе Донбасса и Крыма.

 ТОДІ ЩЕ НЕ ЗНАЛИ ПРО ЗВЕРСТВА І ГЕНОЦИД РУСНІ В БУЧІ
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19.11.2022 13:49 Ответить
А до чого тут Арахамія? Хоча якщо заборонити разом з бувшими членами ПР та СДПУ(о) займати будь-які виборчі та виконавчі посади ще й Арахамії, то я взагалі не проти Боюсь тільки це не підтримає та частина суспільства, яка вважає себе самою розумною та патріотичною. Парадокс
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19.11.2022 13:58 Ответить
Это Вы , не понимаете , что Зеленский. ОБОРОТЕНЬ , перед войной назначал ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РАШИСТСКИХ АГЕНТОВ , готовивших списки патриотов , военных , саботировал полностью ПОДГОТОВКУ К ВОЙНЕ и даже кровавейшая ВОЙНА не одумался и продолжает под руководством д'Ерьмака целенаправленно превращать Украину а *********
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19.11.2022 14:01 Ответить
Несмотря на войну итеррор
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19.11.2022 14:02 Ответить
чья б корова мычала, а гончаренко- промолчала младый регианал
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19.11.2022 16:51 Ответить
Зелений антимайдан при владі вже давно
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19.11.2022 14:05 Ответить
ЗЕлені, це недозрілі червоні.
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19.11.2022 14:18 Ответить
Херсонської ОВА Янушевича -- нах за руцким кораблем вместе с Стельмашенко Вы прокацапские ублюдки доиграетесь с этими назначениями Не вынуждайте ЗСУ отнестись к вам как к ДРГ - думайте головой а не жопой мы на войне
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19.11.2022 14:24 Ответить
Боже, Боже! Шож це робиться? Люди гинуть за Україну, а зевлада повертає до влади зрадників. Піпець.
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19.11.2022 14:48 Ответить
(((((
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19.11.2022 13:18 Ответить
Как цапи розставляють свої кадри, щоб контролювати ситуацію. Тільки не дивіться на Єрмака. Він святий.
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19.11.2022 13:22 Ответить
Удивлён, что ЗЕплесневелые не пригласили самого Сальдо... и не вместо этого, а сразу вместо Янушевича...
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19.11.2022 13:48 Ответить
А ви воюйте,українці...гиньте.. А кацапські агенти все вже вирішили.
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19.11.2022 13:23 Ответить
Агов, суки, ви там зовсім ******, ***** ******...
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19.11.2022 13:23 Ответить
У ХЕРСОНІ РЕВАНШ ПРОРОССІЙСЬКИХ СИЛ ???

В Херсоне спрашивают: а кто нас сдал?

17 ****. 2022 г.
В ефірі Радіо НВ Роман Костенко, народний депутат від Голосу,
секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки

https://youtu.be/etMPeOkls8c
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19.11.2022 13:26 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCEKWTsUjMidg6vOVeAcSRng ⁉️⁉️⁉️Тамара Гайдамака

Пане Костенко , вже давно потрібно прирівняти колобораціонізм до зради України і жорстокого карати .

Зеленський повернув у владу на Херсонщині тих людей , які її зрадили і втекли звідти , замість того , щоб організувати оборону Херсонщини. Взагалі кадрова політика Зеленського викликає багато питань , бо він повертає у владу партію РЕГІОНІВ і своїх людей , які по переконанням нічим не відрізняються від цієї партії . Той , хто відповідає за кадрову політику у безпекових органах , той і має нести відповідальність. У нас все навпаки виходить , Уклоністи керуюють обороноздатністю України , це нонсенс. Тому ми ще довго будемо борсатись у цьому лайні
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19.11.2022 13:27 Ответить
ZE🤢БОРОТЕНЬ !
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19.11.2022 14:04 Ответить
Не оборотень, а зрадник. З самого початку. Він завжди таким і був.
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19.11.2022 14:52 Ответить
янушевича звільнити з посади відкрити справу за колоборанство ,зрадника стельмашенка під варту негайно пока не втік слугі беруть в свої ряди зрадників України
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19.11.2022 13:27 Ответить
А чем ОПЗЖ отличается от зеленожопых слуг народа? Это одна банда предателей и ублюдков!
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19.11.2022 13:31 Ответить
в чого ви хотіли від зелених покидьків
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19.11.2022 13:32 Ответить
Шуфрич, Суркис,зеля не стесняйся,давай Киву назначай куда то, Рабиновича и прочих
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19.11.2022 13:33 Ответить
хазаромоскалі рулять
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19.11.2022 17:58 Ответить
Зеленський просто сцить нашим воїнам в обличчя!!! Правою рукою воює, а друго дальше очолює корупцію!!!
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19.11.2022 13:37 Ответить
Цікаво, якщо призначення якогось нікчемного радника голови військової адміністрації вважати "сцяти воїнам в обличчя", то як ви назвете призначення голови адміністрації цілої області, який в складі партії регіонів голосував за диктаторські закони Януковича?
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19.11.2022 13:47 Ответить
зелена мразота
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19.11.2022 13:39 Ответить
а кандидатура вийшла з ОП
і правда в тому що внутрішній ворог гірше окупанта бо його не видно
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19.11.2022 13:47 Ответить
«Там нє всє плахіє!»(с)
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19.11.2022 13:48 Ответить
Потрібен тиск розголос,як бачимо Шуфрич вже всё,завдяки Шевченко і розголосу,це потенційні Сальди і Спермоусови
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19.11.2022 13:48 Ответить
У спермоусова уже нiякоi потенцii, сальдо- ще трохи ногми дрига..
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19.11.2022 16:58 Ответить
Ще один опезешний покидьок.
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19.11.2022 13:50 Ответить
ОПЗЖ прямі нащадки Партії регіонів, навіть якщо вступив у це лайно після 2014-го. Пану не треба тут вихваляти ЗСУ, а треба піти геть. Про які свої фахові навички він пише? Стосовно 2-разового депутатства: ми чудово знаємо як в Херсонській області обирали депутатами.
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19.11.2022 13:53 Ответить
А наши зажопінці сидять в раді під зеленими прапорами як нічого і не трапилось.
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19.11.2022 13:56 Ответить
Iсламiсти шоле?..
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19.11.2022 17:01 Ответить
Хіба не ясно що воно до мізку кісток московське? Настав час карати не тільки "висуванців" а й тих хто пропонував і приймав на посаду таких по одній статті кримінального кодекса з приставкою "в складі групи" .
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19.11.2022 14:00 Ответить
Задовбали ці зелені ******.
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19.11.2022 14:06 Ответить
"Спасибо " ,Вам 73%🦠 ZEБилы
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19.11.2022 14:06 Ответить
Это какой-то сюр! Они скоро и Сальдо трудоустроят с Пушилиным. С зачетом трудового стажа на временно-оккупируемых территориях.
Это какой-то катаклизм в кокаиново-текильных тонах - публичный дом Коломойского гуляет!
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19.11.2022 14:11 Ответить
Ну а шо? В них є досвід, мабуть ,,крепкие хозяйственники", цінні кадри.
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19.11.2022 16:21 Ответить
Свята людина! За що з ним так?
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19.11.2022 14:14 Ответить
Мда...А як же люстрація?
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19.11.2022 14:21 Ответить
Схоже, зараз, не будучи депутатом від опзж, на нормальну посаду взагалі не влаштуєшся.
Mykhailo Tkach
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19.11.2022 14:25 Ответить
Рано стремовусова прибрали. Був би теж (з)РАДНИКОМ !
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19.11.2022 14:26 Ответить
Так ще й не пiзно..В цьому випадку хоть якась логiка присутня...
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19.11.2022 17:07 Ответить
https://antikor.com.ua/articles/358690-nastojashchee_litso_korruptsionnogo_stroiteljnogo_spruta_chto_proishodit_v_gasi
"Херсонщину могут грабить только херсонцы".
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19.11.2022 14:26 Ответить
Да чтож это п..ть такое? то в НОК Шуфрича ,то вот это?
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19.11.2022 14:32 Ответить
Нічого доброго в Україні не буде.
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19.11.2022 14:33 Ответить
Здається,що так.Адже влада-це відображення наріду.А він у нас далеко не весь героїчний і не весь розумний.На жаль!
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19.11.2022 14:40 Ответить
Влада - це також значною мірою відображення телевізора.
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19.11.2022 15:56 Ответить
Не телевізор ходить на вибори.
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19.11.2022 16:58 Ответить
Більшість людей саме з телевізором в голові і ходить на вибори.
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19.11.2022 17:43 Ответить
Відгадайте, хто назначав?
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19.11.2022 14:34 Ответить
це яким треба бути конченим президентом щоб ставити відвертого зрадника керувати щойно звільненим з окупації містом ?
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19.11.2022 14:35 Ответить
Ну то й що, що пліснява ватників на всі керівні посади призначає, зате, які патріотичні тексти Бубочка читає.
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19.11.2022 14:35 Ответить
Назначили следующего в очереди на отправку к Кобзону.
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19.11.2022 14:37 Ответить
Зате, ні якої корупції???
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19.11.2022 14:39 Ответить
Еще немного и Овощ с Килей вернуться на руководящие должности....
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19.11.2022 14:39 Ответить
Ну як вам 73% такий крок? Перед здачею області там керували зрадники і сьогодні, коли наші тисячами жертв найкращих звільнили місто і частину області президент перепризеначив нових-старих прихильників " русского мира", вихідців із кубла януковича? В ОП одні бувші антимайданівці і далі вони призначають своїх, тих кого нарід не вибирав. Але нарід мовчить і пропускає до влади ригів, які їх здавали з патрахами ворогу. Виходить, що "зелені" це молоді, перефарбовані "риги"?
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19.11.2022 14:52 Ответить
Зелені це онуки та діти КПСС. Навіть назва їх партії походить від промови сталіна.
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19.11.2022 15:25 Ответить
и нахрена в цирк ходить?.........................одни принимают законы о люстрации другие хрен ложат......................................................................вы еще донецкого хрякоовоща возьмите советником.............................................................
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19.11.2022 14:59 Ответить
давно мені не було так хєрово на душі
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19.11.2022 14:59 Ответить
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19.11.2022 15:00 Ответить
Теперь каждый пи да рас Типа добкина будет наряжатся в форму ВСУ и с подарочным пистолетом как Коля котлета будут нам рассказывать что он открыт к диалогу и большой патриот с первых дней, ниче ********* не долго тебе осталось,Олечка уже разлила масло , камаз уже выехал
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19.11.2022 15:03 Ответить
Та все норм. Свої до своїх.
Янушевич - людина Азарова.
Радник Янушевича - помічник колаборанта Сальдо.

А нафіга Херсон звільняли? Невже для того, щоб знов його здати?
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19.11.2022 15:19 Ответить
Я так розумію, що Януковічь на обрії?
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19.11.2022 15:31 Ответить
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19.11.2022 15:34 Ответить
Через брак підарастичних кадрів, влада вимушена весь час тасувати стару обісцяну кололоду. Це вже починає муляти очі навіть найтупішим виборцям.
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19.11.2022 15:50 Ответить
У мене чим далі тим сильнішає переконання,що це не придурок і довбо***б Путін воює проти України та українців,а один шустрий,картавий членограй-віртуоз...
Факти. 1. і так слабе ВПК за 3 роки було повністю розвалене;
2. до 24.02. крик про ненапад Рашки і шашлики,а не підготовка до війни,Рашку просто запрошували на прогулянку по захопленню України;
3.за день-два були без бою здані декілька областей і мало не зданий Київ;
4.жоден ОПЗЖопер,диверсант,колаборант,агент ,коректувальник не те,що не ліквідований-не постраждав! Їх масово вертають Рашці. Гинуть тільки українські патріоти!
5. люди з Укренерго і ДТЕК говорять про вимикання електрики просто із якимось задоволенням,з мало прихованим злорадством вже обіцяють вимикати на добу,а тим часом електрика з ХАЕС та РАЕС іде на Європу
6. кажуть,не можна полагодити мережі,а мережі для нафтопроводу ДРУЖБа до Орбана ....полагодили за лічені години
7. Шуфрича,Суркіса вибрали в НОК,Деркач спокійно живе під Черніговом, Богуслая готують до передачі Рашці,а азовців вибрали в НОК?,звільнили з полону?і ще багато чого.....
8. всі ОПЗЖ які втекли не позбавлені мандатів депутатів,всі що залишилися влилися в Зе-команду...
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19.11.2022 15:59 Ответить
Пісюну 31 рік, але вже знає як грабувати державні кошти. Без влади, та доступу до державного бюджету воно не може .,,Фахівець" блин.
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19.11.2022 16:27 Ответить
у нас что, нет не зашквареных людей на эту должность?? или зеленский специально драконит людей??
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19.11.2022 16:54 Ответить
 
 