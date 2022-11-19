Экс-помощник Сальдо, депутат от ОПЗЖ Стельмашенко был назначен советником главы Херсонской ОВА Янушевича

Депутат Херсонского городского совета от ОПЗЖ Юрий Стельмашенко стал советником главы областной военной администрации Ярослава Янушевича.

Эту информацию он сам подтверждает в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным местного издания "Мост", приближенные к Стельмашенко люди сообщили СМИ, что его на эту должность "продвигал шведский бизнесмен с российским бекграундом Карл Стурен".

Издание отмечает, что советовать Стельмашенко будет в сфере жилищно-коммунального хозяйства, где он почти никогда не работал, а "единственным опытом Стельмашенко является руководство КП "Гарантия", которое убирало парки", там он работал 10 лет назад.

Отметим, что перед вступлением в ОПЗЖ с 2012 по 2014 годы был помощником коллаборанта Владимира Сальдо, затем – нардепа от БПП Виталия Чепиноги.

Сам Стельмашенко, как уже сообщалось, подтвердил свое назначение и рассказал, что весной уехал из оккупированного Херсона и мобилизовался в ряды ВСУ, где продолжает служить. А после деоккупации облцентра его отправили во ВГА восстанавливать критическую инфраструктуру.

"Как только будут восстановлены первоочередные жизненно необходимые услуги, продолжу службу в месте, где определит командование и где я буду максимально полезен для победы", - убеждает он.

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Также он говорит, что работал в Херсоне волонтером, а выехав вместе с семьей на свободную территорию, "сразу сообщил ВСУ и прошел полиграф".