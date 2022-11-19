Экс-помощник Сальдо, депутат от ОПЗЖ Стельмашенко был назначен советником главы Херсонской ОВА Янушевича
Депутат Херсонского городского совета от ОПЗЖ Юрий Стельмашенко стал советником главы областной военной администрации Ярослава Янушевича.
Эту информацию он сам подтверждает в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
По данным местного издания "Мост", приближенные к Стельмашенко люди сообщили СМИ, что его на эту должность "продвигал шведский бизнесмен с российским бекграундом Карл Стурен".
Издание отмечает, что советовать Стельмашенко будет в сфере жилищно-коммунального хозяйства, где он почти никогда не работал, а "единственным опытом Стельмашенко является руководство КП "Гарантия", которое убирало парки", там он работал 10 лет назад.
Отметим, что перед вступлением в ОПЗЖ с 2012 по 2014 годы был помощником коллаборанта Владимира Сальдо, затем – нардепа от БПП Виталия Чепиноги.
Сам Стельмашенко, как уже сообщалось, подтвердил свое назначение и рассказал, что весной уехал из оккупированного Херсона и мобилизовался в ряды ВСУ, где продолжает служить. А после деоккупации облцентра его отправили во ВГА восстанавливать критическую инфраструктуру.
"Как только будут восстановлены первоочередные жизненно необходимые услуги, продолжу службу в месте, где определит командование и где я буду максимально полезен для победы", - убеждает он.
Также он говорит, что работал в Херсоне волонтером, а выехав вместе с семьей на свободную территорию, "сразу сообщил ВСУ и прошел полиграф".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Підпишить петицію Гончаренко про припинення мандатів в ВР у ціх прокацапських сволочей , ЩО ПРИВЕЛИ КРІВАВУ ВІЙНУ В УКРАЇНУ
https://www.youtube.com/channel/UCTMk4C1-CnQTktdVTDIY12g @Алексей Гончаренко
https://youtu.be/fI_ZeKrWKIQ
15 марта Путин получил фактически идеальное предложение от Украины: нейтралитет, гарантия прав русскоязычного населения, возвращение к границам 23 февраля, что означало бы де-факто игнорирование, откладывание вопроса о статусе Донбасса и Крыма.
ТОДІ ЩЕ НЕ ЗНАЛИ ПРО ЗВЕРСТВА І ГЕНОЦИД РУСНІ В БУЧІ
В Херсоне спрашивают: а кто нас сдал?
17 ****. 2022 г.
В ефірі Радіо НВ Роман Костенко, народний депутат від Голосу,
секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки
https://youtu.be/etMPeOkls8c
Пане Костенко , вже давно потрібно прирівняти колобораціонізм до зради України і жорстокого карати .
Зеленський повернув у владу на Херсонщині тих людей , які її зрадили і втекли звідти , замість того , щоб організувати оборону Херсонщини. Взагалі кадрова політика Зеленського викликає багато питань , бо він повертає у владу партію РЕГІОНІВ і своїх людей , які по переконанням нічим не відрізняються від цієї партії . Той , хто відповідає за кадрову політику у безпекових органах , той і має нести відповідальність. У нас все навпаки виходить , Уклоністи керуюють обороноздатністю України , це нонсенс. Тому ми ще довго будемо борсатись у цьому лайні
і правда в тому що внутрішній ворог гірше окупанта бо його не видно
Это какой-то катаклизм в кокаиново-текильных тонах - публичный дом Коломойского гуляет!
Mykhailo Tkach
"Херсонщину могут грабить только херсонцы".
Янушевич - людина Азарова.
Радник Янушевича - помічник колаборанта Сальдо.
А нафіга Херсон звільняли? Невже для того, щоб знов його здати?
Факти. 1. і так слабе ВПК за 3 роки було повністю розвалене;
2. до 24.02. крик про ненапад Рашки і шашлики,а не підготовка до війни,Рашку просто запрошували на прогулянку по захопленню України;
3.за день-два були без бою здані декілька областей і мало не зданий Київ;
4.жоден ОПЗЖопер,диверсант,колаборант,агент ,коректувальник не те,що не ліквідований-не постраждав! Їх масово вертають Рашці. Гинуть тільки українські патріоти!
5. люди з Укренерго і ДТЕК говорять про вимикання електрики просто із якимось задоволенням,з мало прихованим злорадством вже обіцяють вимикати на добу,а тим часом електрика з ХАЕС та РАЕС іде на Європу
6. кажуть,не можна полагодити мережі,а мережі для нафтопроводу ДРУЖБа до Орбана ....полагодили за лічені години
7. Шуфрича,Суркіса вибрали в НОК,Деркач спокійно живе під Черніговом, Богуслая готують до передачі Рашці,а азовців вибрали в НОК?,звільнили з полону?і ще багато чого.....
8. всі ОПЗЖ які втекли не позбавлені мандатів депутатів,всі що залишилися влилися в Зе-команду...