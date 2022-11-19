Петиция о лишении Бойко из ОПЗЖ звания Героя Украины набрала 25 тыс. подписей
Петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом лишить нардепа Юрия Бойко, избранного по списку ныне запрещенной партии ОПЗЖ, звания Героям Украины, набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. подписей.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт главы государства.
Петиция №22/163550-эп зарегистрирована 12 сентября, ее автор - Гайдай Андрей Сергеевич.
"В условиях полномасштабной войны Украины с Российской Федерацией, в то время, когда на фронте гибнут сотни лучших сыновей каждый день, требуем лишить высокого звания "Герой Украины" Бойко Юрия Анатольевича, лидера запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ и бывшего члена "Партии регионов", поскольку таким образом мы нивелируем значимость этой награды, фактически приравнивая между собой Героев, защищающих независимость нашей страны, с теми, кто делал все, чтобы эта независимость исчезла, работая в интересах и в угоду палачу Путину", - говорится в петиции.
Как известно, звание Героя Украины Юрию Бойко присвоил второй президент Украины Леонид Кучма в 2004 году.
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Зеленський посмертно надав звання Героїв України дев'ятьом членам екіпажу - пілотам і бортпровідникам - літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» , збитого в Ірані 8 січня 2020 року, своїм указом 29 грудня 2020 р. - як мовилося в документі, «за героїзм і самовіддані дії, виявлені під час виконання службового обов'язку».
А вот Муамару Каддафи орден Ярослава Мудрого вручил Ющенко.
Каддафи был нормальный герой своей страны.
Система его замочила.
судячи по вподобанням, на сайті одні письменники....
не читачі........
хто такий Каддафі, що робив, чому грохнули???
письменники не зають
бо вони не читають
бо вони ж письменники...
а чому так пишу?
згадав анегдот про чукчу.
написав чукча якусь муйню і ходить. хвалиться
норм людина почитала тай питає
ти сам читав те що написав
чукча нє чітатєль, чукча писатель....
Я выражаю только свое мнение но терпение лопнуло ! Власть плюет в лицо всем умершим защитникам и ссыт им на могилы !
Але я не вірю, що Зеленський лишить його звання, бо дуже файно вони підголосовують СН в Раді
А решта?
Навряд чи вава-піаніст зі своєю партією зелених рєґіонов взагалі звернуть увагу на оту петицію.
Такими ******* розпаскудили дорогу нагороду.
Герой України - дядя Надя...