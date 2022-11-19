Петиция о лишении Бойко из ОПЗЖ звания Героя Украины набрала 25 тыс. подписей

Петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом лишить нардепа Юрия Бойко, избранного по списку ныне запрещенной партии ОПЗЖ, звания Героям Украины, набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. подписей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт главы государства.

Петиция №22/163550-эп зарегистрирована 12 сентября, ее автор - Гайдай Андрей Сергеевич.

"В условиях полномасштабной войны Украины с Российской Федерацией, в то время, когда на фронте гибнут сотни лучших сыновей каждый день, требуем лишить высокого звания "Герой Украины" Бойко Юрия Анатольевича, лидера запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ и бывшего члена "Партии регионов", поскольку таким образом мы нивелируем значимость этой награды, фактически приравнивая между собой Героев, защищающих независимость нашей страны, с теми, кто делал все, чтобы эта независимость исчезла, работая в интересах и в угоду палачу Путину", - говорится в петиции.

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Как известно, звание Героя Украины Юрию Бойко присвоил второй президент Украины Леонид Кучма в 2004 году.