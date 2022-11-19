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Петиция о лишении Бойко из ОПЗЖ звания Героя Украины набрала 25 тыс. подписей

бойко,юрій

Петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом лишить нардепа Юрия Бойко, избранного по списку ныне запрещенной партии ОПЗЖ, звания Героям Украины, набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. подписей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт главы государства.

Петиция №22/163550-эп зарегистрирована 12 сентября, ее автор - Гайдай Андрей Сергеевич.

"В условиях полномасштабной войны Украины с Российской Федерацией, в то время, когда на фронте гибнут сотни лучших сыновей каждый день, требуем лишить высокого звания "Герой Украины" Бойко Юрия Анатольевича, лидера запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ и бывшего члена "Партии регионов", поскольку таким образом мы нивелируем значимость этой награды, фактически приравнивая между собой Героев, защищающих независимость нашей страны, с теми, кто делал все, чтобы эта независимость исчезла, работая в интересах и в угоду палачу Путину", - говорится в петиции.

Читайте также: Экс-нардепы ОПЗЖ продолжают зарабатывать миллионы в Украине во время полномасштабного вторжения России. РАССЛЕДОВАНИЕ

Как известно, звание Героя Украины Юрию Бойко присвоил второй президент Украины Леонид Кучма в 2004 году.

Автор: 

Бойко Юрий (950) Герой Украины (464) петиция (357)


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Топ комментарии
+48
Правильные вышки Бойко выглядят так:
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19.11.2022 13:25 Ответить
+41
Звання героїв України які присвоїли президенти Кучма, Ющенко, Яник треба зробити ретельну ревізію. Бо Вони присвоювати ці високі звання не за заслуги перед Україною, народом а за розкрадання і розподіл державного майна серед своєї сім'ї і поплічників, часто зрадникам України, негідникам... Чим дискредитували звання Героя України
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19.11.2022 13:31 Ответить
+30
Там не хватает самого бойко. В петле.
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19.11.2022 13:29 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А хто йому дав Героя ?
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19.11.2022 13:19 Ответить
ну в статті ж ясно написано-дочитайте до кінця
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19.11.2022 13:22 Ответить
Він на роботі, нема коли )))
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19.11.2022 13:30 Ответить
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19.11.2022 13:45 Ответить
Кучма
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19.11.2022 13:37 Ответить
Там ще близько 70 агентів- казнокрадів
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19.11.2022 13:56 Ответить
Тут питання більше "А за що?"
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19.11.2022 14:43 Ответить
За глибоку глотку
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19.11.2022 14:52 Ответить
За ствтутом звання "Герой України" надається громадянам України «за здійснення визначного геройського вчинку» зі врученням ордена «Золота зірка» і може надаватися посмертно.
Зеленський посмертно надав звання Героїв України дев'ятьом членам екіпажу - пілотам і бортпровідникам - літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» , збитого в Ірані 8 січня 2020 року, своїм указом 29 грудня 2020 р. - як мовилося в документі, «за героїзм і самовіддані дії, виявлені під час виконання службового обов'язку».
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19.11.2022 16:12 Ответить
..а Ви не вважаєте указ гундосого проявою ідіотизму? Який героїчний вчинок зробив екіпаж збитого літака? Та ще й таким висновком..**..за героїзм та самовідданість...** Зараз всім нашим загибим пілотам треба дати Героїв... якщо мислити розумом гундоса! Вони дійсно заслуговують на такі звання. Бо ЗАХИЩАЛИ Україну. І загинули за Україну. А стосовно звань героїв... То лайна там достатньо... І Бойко ..і здохший Звягільський.. і Сявченко... А на разі перемоги... цих **героїв** буде ще більше... І арахамії...і арестовичі...і навіть Коля Тищенко буде претендувати на зірку за свої подвиги на закарпатському фронті...
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19.11.2022 18:51 Ответить
а за що вова дав натахе масейчук орден ..княгини ольги.. за роботу язичком с проглотом --- а петро чим думав коли отой ******* савченко..героя .. причепив --- нагороди так спаплюжили що дальше никуди
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20.11.2022 07:09 Ответить
Петро, савчєнкє давав коли ще не було зрозуміло що воно дурне та ще під фсб, але ти, чмо москальське чомусь забув про тих героїв що вова у 95 кварталі роздавав, совпадєніє? або банальна дебільна амнезія, москалю...?
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30.01.2023 19:33 Ответить
сауль ти не родич каломойського та шифера , чи може родичка , що за призьвисько , мабуть хранцуз , а може сара, а може щось середнього роду
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30.01.2023 20:59 Ответить
москалику юрій **********, можети корова? а можети собака? а можети той недоумкуватий місливець який поруч пробіг...)))
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31.01.2023 13:30 Ответить
сауль разом з гудманом -- прийми тоблетки , загострення до добра не доведе , вони не допоможуть , але може до тями тебе мудака приведуть не надовго
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31.01.2023 16:22 Ответить
бідолашний мудак тебе висрав у страшних муках...))
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03.02.2023 16:05 Ответить
******* ДО -РЕ -МИ -ДО -РЭ -ДО , да пошоль ты нафуй *******
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03.02.2023 17:19 Ответить
За Бойко не знаю.
А вот Муамару Каддафи орден Ярослава Мудрого вручил Ющенко.
Каддафи был нормальный герой своей страны.
Система его замочила.
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19.11.2022 16:57 Ответить
Щось кацапами завоняло
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19.11.2022 18:52 Ответить
бачиш 1? то я поставив.
судячи по вподобанням, на сайті одні письменники....
не читачі........
хто такий Каддафі, що робив, чому грохнули???
письменники не зають
бо вони не читають
бо вони ж письменники...
а чому так пишу?
згадав анегдот про чукчу.
написав чукча якусь муйню і ходить. хвалиться
норм людина почитала тай питає
ти сам читав те що написав
чукча нє чітатєль, чукча писатель....
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19.11.2022 21:22 Ответить
ну то най би його країна йому би ордени і вручала, нам той Кадаффі що?
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19.11.2022 21:32 Ответить
янукович падла здристнув . а он заслужил то что каддафи муамар
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20.11.2022 07:12 Ответить
бойка- на бойню. пора этой сцукке идти вслед за руССким кораблем...
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19.11.2022 13:22 Ответить
Что-то мне подсказывает, что шмаркля начнёт ножками упираться, чтоб не лишать звания такого почётного гражданина... Сча начнёт говорить это не в моей компетенции, передавать это дело в какие-то другие органы, где всё и заглохнет... ну как-то так...
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19.11.2022 13:51 Ответить
Даже не сомневайтесь.Это же придётся лишить званий и наград своих прихвостней.
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19.11.2022 14:13 Ответить
Правильные вышки Бойко выглядят так:
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19.11.2022 13:25 Ответить
Там не хватает самого бойко. В петле.
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19.11.2022 13:29 Ответить
Або так...
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19.11.2022 13:38 Ответить
Нужен енот
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19.11.2022 13:46 Ответить
Ні, не так. Треба, щоб був ще бойко, його макітра
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19.11.2022 16:35 Ответить
Звання героїв України які присвоїли президенти Кучма, Ющенко, Яник треба зробити ретельну ревізію. Бо Вони присвоювати ці високі звання не за заслуги перед Україною, народом а за розкрадання і розподіл державного майна серед своєї сім'ї і поплічників, часто зрадникам України, негідникам... Чим дискредитували звання Героя України
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19.11.2022 13:31 Ответить
Особливо Ющенку за Бандеру...а чого Зеленського у списку нема?
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19.11.2022 13:37 Ответить
І чому цей гад Зеленський не повернув звання Героя України Степану Бандері, яке забрали та не хотіли повернуть риги? Йому що три роки мало було?
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19.11.2022 13:54 Ответить
Зелі ще сто разів відригнеться створена ним пр
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19.11.2022 13:31 Ответить
Таке враження, що досі банковою керують шуфричі і бойки.
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19.11.2022 13:31 Ответить
Так воно і є, але керує інше крило Саші Стоматолога - єлдак, татаров, смірнов, демченко, подоляк та інші.
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19.11.2022 15:06 Ответить
Вы забываете, про товарища Левочкина. Который извесно кем был при Яныке, держал своих людей в должности замов главы администрации президента при Порошенко и сейчас Татаров и Подоляк -это его ставленники.
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19.11.2022 20:32 Ответить
А щоб позбавити цього зрадника бойка волі, теж петицію треба підписувати, чи може вже нарешті держава (держапарат) почне виконувати свої прямі обов"язки і робити свою довбану роботу?
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19.11.2022 13:47 Ответить
Ну, зібрані на петиції підписи ще нічого не означають. Як там із петицією про повернення до ефіру "п'ятого", "прямого" й "еспресо"? Зібрали підписи, і що?
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19.11.2022 13:52 Ответить
П'ятому відповіли що їх не відмикали.
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19.11.2022 13:59 Ответить
Богуслав герой, Бойка герой, Підрахуй герой. Чучмівська когорта хероїв. Не дарма Л.Лук'яненко казав що Чучма злочинець і його потрібно судити. Так з нього ледь не зробили ворога народу.
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19.11.2022 13:57 Ответить
А коли у другий тур Симоненко та Кучма вийшли?
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19.11.2022 14:34 Ответить
Треба розібратися з усіма цивільними хероями і уникати зірочок!
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19.11.2022 14:00 Ответить
Вот это было бы правильно. Всех "хероев" получивших звание как "передовые бизнесмэны" высоких званий надо бы лишить, но кто на это пойдет? Бубочка? Легче поверицца, шо после первой каденции он мирно слиняет в свой Квартал.
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19.11.2022 20:36 Ответить
Що з Бубочки брати, як сам Гетьман всрався?
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19.11.2022 21:56 Ответить
А ты ему тоже петицию писал по этому поводу? Или так, погулять вышел?
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20.11.2022 00:25 Ответить
А потрібно було? Тепер зрозуміло, чому всрався, бо петіций не було.
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20.11.2022 10:36 Ответить
Он героя Украины получал? Вы серьезно ? Нет вы это серьезно ? А Путин тогда может почетный гражданин Киева ?Что за дичь !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я выражаю только свое мнение но терпение лопнуло ! Власть плюет в лицо всем умершим защитникам и ссыт им на могилы !
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19.11.2022 14:05 Ответить
он его получил 10 лет назад. Угомонитесь)
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19.11.2022 16:45 Ответить
чорт його знає, треба перевірити.
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19.11.2022 21:34 Ответить
Кучмівський Херой Украіни , єдрьона мать
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19.11.2022 14:12 Ответить
А як же його подвиг? Скасувати?
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19.11.2022 14:24 Ответить
Потрібно навпаки. Щоб зберегти звання, він повинен врешті-решт здійснити той подвиг, за який його нагородили. Наприклад, закрити грудьми амбразуру кулемета чи щось тіпа того.
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19.11.2022 14:58 Ответить
Або хоча б під колеса локомотиву, як карєніна
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19.11.2022 16:38 Ответить
При усіх президентах існували прайси з розцінками на державні нагороди для тих, хто вже достатньо накрав. Але лише Буба почав роздавати бойові нагороди акторам, що втекли за кордон.
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19.11.2022 14:39 Ответить
Чому ми щось маємо робити з ворогами України через "петиції"? Що Володя Боневтік не бачить злочинність цього кодла на проотязі багатьох років? Що сам цього не може зробити? А коли буде заборона московської церкви, яка тут маскується під Українську Православну Церкву? Коли наші українські святині Почаєвську і Києво-Печорську Лаври московити і євреї повернуть власникам - українцям?
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19.11.2022 14:47 Ответить
Цікаво, як попередники реагували на "злочинність цього кодла" ?
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19.11.2022 14:50 Ответить
А при попередниках не було такої нагоди, не було відкритого вторгнення второга і не переходили "слуги" і "риги" на службу ворогу, не направляли московські попи ракети на міста, не виправдовували вторгнення і вбивства українців.
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19.11.2022 15:10 Ответить
То скільки років війна триває?
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19.11.2022 15:56 Ответить
Війна триває більше 8-ми років, але кацапи воювали "іхтамнетами". а 24 лютого зайшли під своїм прапором, то що стримує владу заборонити ОПЗЖ і московську церкву УПЦ, та притягнути до відповідальності, які з моменту свого створення підтримували "русский мир"?
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19.11.2022 16:12 Ответить
Якщо вони з моменту створення пропагували русскій мір, то чому ж їм попередня влада дала зелене світло і реанкарнувала пр як опзж з медведчуком во главі. Хто його витягнув на світ божий і зробив адютантом з особливих доручень?
Але я не вірю, що Зеленський лишить його звання, бо дуже файно вони підголосовують СН в Раді
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19.11.2022 16:45 Ответить
вова зелейський всю ту кодлу розважав на концертах ..кварталу.. и вся та ****** наволоч -- кучма . бойко . шуфрич . сукиси . литвини . мертвечуки сидили в першому ряду та гиготали з недолугих хохлов на сцени . щоб такого лайна не було при влади треба головою думати на виборах . а 73 проц. не дуже переймалися в 19р. так ми отримали зелену владу а потим напад ***** --- мы не знаем и никогда не узнаем как бы повернулась история если бы выбрали не вову . но генералы марченко . забродский . кривонос .бурба и другие высшие офицеры патриоты были бы в строю и помогали залужному ******* рашистов
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20.11.2022 07:01 Ответить
Це уряд сам не може додуматися, хто в уряді? Треба весь час петиції
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19.11.2022 14:51 Ответить
Це петиція до президента, а не до уряду.
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19.11.2022 14:59 Ответить
Зеленому Боневтіку начхати на цю Петицію,як і на всі решта.Зараз у ВР опзжисти дружно підголосовують НЕслугам народу і таким чином влада може приймати будь які непопулярні Закони.Тому ні Бойка,ні Шуфрича і взагалі нікого з опзжистів влада чіпати не буде.А якщо по логіці,то однозначно треба позбавити звань як Бойка,так і Богуслаєва і Литвина,а також звань Народний артист Повалій і Лорак
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19.11.2022 14:59 Ответить
А за что ему дали героя? Купил?
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19.11.2022 15:28 Ответить
Ворон ворону глаз не выклюет!
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19.11.2022 16:44 Ответить
интересно, где эта бл*на-герой сейчас?
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19.11.2022 16:46 Ответить
Одно из самых гнусных харь, это гнидоокое конедло. Мразь, мы его упустили уже после 24 февраля, какие то шапки остановили кортеж и стали зачитывать мораль этому--- ну как??? С положения стоя, с плеча или от бедра положить очередями!!! Такова диалектика войны за свободу и независимость! Не спать! К бою! Победителей не судят!
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19.11.2022 16:49 Ответить
героя позбавити? з 2014 року і по цей день маєтки всіх ригів,які втекли на Рашку....знаходяться під неусипною держохороною! а біженцям немає де жити,а поранені бійці не можуть ніде відпочити і реабілітацію пройти....
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19.11.2022 16:51 Ответить
Что за СВОЛОЧЬ и за что дала ему Героя Украины?
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19.11.2022 17:28 Ответить
Кучма 😠
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19.11.2022 20:08 Ответить
Що, липовий? Це ж треба...
А решта?
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19.11.2022 17:32 Ответить
Це зелене лайно давно підбішує народ! Якщо ця влада не змете ******* опезежистів, то доведеться змести цю владу разом з ними!!!
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19.11.2022 17:46 Ответить
Зелене їбанько надурило всіх, що запровадить закон про імпічмент презіденту, тому тепер пишемо петиції царю.
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19.11.2022 17:48 Ответить
А у чому полягає героїзм юри бойка? У тому, що його ім'ям назвали "тюнінговані" газодобувні вишки у Чорному морі, на котрих він нагрів свої липкі рученята? Екс-президенту кучмі не шкода було коштів платників податків України для свого корєша.
Навряд чи вава-піаніст зі своєю партією зелених рєґіонов взагалі звернуть увагу на оту петицію.
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19.11.2022 18:01 Ответить
Зассыт снять,все опзж голосует в ручном режиме.Боже храни Украину!
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19.11.2022 18:52 Ответить
Та й без петиції давно треба...
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19.11.2022 19:07 Ответить
Откуда взялась эта сундуковая моль ?
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19.11.2022 19:42 Ответить
Героя отримав за операцію з вишками
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19.11.2022 20:26 Ответить
Цікаво а при Кучмі він що захищав? щоб дістати героя України
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19.11.2022 21:23 Ответить
Мабуть, у нього два шляхи, або привладні відмінять Указ кучмарика, або тоді,- прикре самогубство, як Чечетов, Калашников, Кирпа, Кравченко, або - Кушнарьов…. Мертвечук вкурсі цих справ….
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19.11.2022 21:38 Ответить
Він тоді почав шастати в Росукренерго, тримав долю Кучми. З сторони рашки був однокласник Путіна (реальний) полковник ще КГБ, але бабушка української корупції їх дисквалікувала і перетягнула газове одіяло на себе.
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19.11.2022 23:02 Ответить
Sovkovi prostytutky
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19.11.2022 23:44 Ответить
Таких "героїв" - легіон.
Такими ******* розпаскудили дорогу нагороду.
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20.11.2022 03:29 Ответить
одна ******* гадя савченко чого варта
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20.11.2022 06:40 Ответить
Підтримую. Але промовчу, бо крім матюч до тої патарочі - ні одного доброго слова.
Герой України - дядя Надя...
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20.11.2022 06:44 Ответить
а чучму негайно позбавити пожиттевого звання ..президент .. поки ще не здохло падло
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20.11.2022 06:39 Ответить
кончить пса.
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20.11.2022 09:52 Ответить
Ющенко - єдиний проукраїнський Президент. Зеленський ніколи ним не стане. Грає роль президента
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20.11.2022 14:47 Ответить
 
 