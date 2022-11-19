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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Киеве стражи порядка арестовали активы российской компании на 40 млн грн

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Следователи Нацполиции обнаружили фирму, зарегистрированную на территории страны-агрессора. Предприятие занималось продажей горюче-смазочных материалов и веществ. Арестованное и изъятое горючее передали на нужды ВСУ.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Следователи Главного следственного управления (ГСУ) Национальной полиции Украины осуществляют досудебное расследование по уголовному производству по факту финансирования военной агрессии Российской Федерации. В рамках этого расследования полицейские установили предприятие, конечным бенефициарным владельцем которого  является гражданин государства-агрессора. Фирма занималась реализацией горюче-смазочных материалов и веществ.

По ходатайству следователя ГСУ Нацполиции, согласованному с прокурором Офиса Генерального прокурора, следственный судья Печерского районного суда г. Киева наложил арест на горюче-смазочные материалы российской компании.

Стоимость арестованного имущества составляет более 40 миллионов гривен. Изъятое передали на нужды Вооруженных сил Украины.

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Автор: 

Нацполиция (16557) арест имущества (299) актив (94)


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Топ комментарии
+7
Вісім років стежили?
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19.11.2022 13:32 Ответить
+3
Оперативно, нічого не скажеш.
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19.11.2022 15:02 Ответить
+2
Получали. Ты как ребьонок
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19.11.2022 13:33 Ответить
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Вісім років стежили?
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19.11.2022 13:32 Ответить
Получали. Ты как ребьонок
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19.11.2022 13:33 Ответить
збирали....докази...блд....
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19.11.2022 16:04 Ответить
Не учи жить старого оперативного сотрулника
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19.11.2022 17:20 Ответить
то сарказм...
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19.11.2022 17:25 Ответить
А то я сначала нипонял
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19.11.2022 17:36 Ответить
А можна я ихнюю секретаршу арестую?
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19.11.2022 13:36 Ответить
Там тьотя Роза з вусами і бородавками )
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19.11.2022 13:41 Ответить
Ты щас выкинул в мусорку мои сексуальные фантазии. Стыдись, мой брат
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19.11.2022 13:50 Ответить
Цей світ жорстокий )
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19.11.2022 14:10 Ответить
Ладна, придумаю себе новую. Токо шоб не знала та, чье имя нельзя произносить
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19.11.2022 14:15 Ответить
Може краще вирватись з Матриці і просту звичайну дівчину ощасливити?
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19.11.2022 14:18 Ответить
Проста в мене є. Нажаль дуже проста. Але це не тема
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19.11.2022 14:22 Ответить
Вибачаюсь
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19.11.2022 14:48 Ответить
Це не привід для вибачань. Життя таке
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19.11.2022 14:56 Ответить
Угу. Все - гівно, крім сечі. )
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19.11.2022 14:58 Ответить
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19.11.2022 14:59 Ответить
скільки ще під кришою слуг находиться російських активів тисячі по одному кідають нам щоб була видна робота сбу
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19.11.2022 13:39 Ответить
Вартість арештованого майна склала понад 40 мільйонів гривень. Наразі вилучене передали на потреби Збройних Сил України. Джерело:

Вилучили виробництво і передали на баланс ВСУ ??? Чі на 40 млн вилучили паливо ?
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19.11.2022 13:45 Ответить
Підприємство займалося продажем пально-мастильних матеріалів та речовин. Наразі арештоване та вилучене пальне передали на потреби ЗСУ Джерело:
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19.11.2022 16:02 Ответить
А шож кацапів тут тримає в воєннии час .
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19.11.2022 13:52 Ответить
Оперативно, нічого не скажеш.
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19.11.2022 15:02 Ответить
Патужно. Не зря хлеб с маслом кушают
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19.11.2022 17:26 Ответить
 
 