В Киеве стражи порядка арестовали активы российской компании на 40 млн грн

Следователи Нацполиции обнаружили фирму, зарегистрированную на территории страны-агрессора. Предприятие занималось продажей горюче-смазочных материалов и веществ. Арестованное и изъятое горючее передали на нужды ВСУ.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Следователи Главного следственного управления (ГСУ) Национальной полиции Украины осуществляют досудебное расследование по уголовному производству по факту финансирования военной агрессии Российской Федерации. В рамках этого расследования полицейские установили предприятие, конечным бенефициарным владельцем которого является гражданин государства-агрессора. Фирма занималась реализацией горюче-смазочных материалов и веществ.

По ходатайству следователя ГСУ Нацполиции, согласованному с прокурором Офиса Генерального прокурора, следственный судья Печерского районного суда г. Киева наложил арест на горюче-смазочные материалы российской компании.

Стоимость арестованного имущества составляет более 40 миллионов гривен. Изъятое передали на нужды Вооруженных сил Украины.

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