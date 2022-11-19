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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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"Миссис Крым" Валеевой отказали в гражданстве РФ из-за песни "Ой у лузі червона калина"

ольга,валєєва

Победительнице конкурса "Миссис Крым-2022" Ольге Валеевой, которую ранее штрафовали за исполнение песни "Ой у лузі червона калина", отказали в предоставлении гражданства РФ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

С заявлением о приеме в гражданство России она обратилась еще в августе 2022 года, однако результаты проверки огласили только сейчас.

"Решением Министерства внутренних дел по Республике Крым в соответствии с требованиями законодательства отклонено заявление о приеме в гражданство Российской Федерации 34-летней гражданки Украины, признанной судом виновной в совершении противоправных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, а также публичном демонстрировании запрещенной символики", - сообщили в оккупационном "МВД" Крыма.

Читайте также: "Миссис Крым-2022" оштрафовали на 40 тыс. рублей за исполнение "Червоної калини", ее подругу арестовали на 10 суток. ВИДЕО

Песню "Ой у лузі червона калина" россияне называют "боевым гимном экстремистской организации".

Напомним, в начале октября Валеева была оштрафована на 40 тыс. рублей за выполнение "Червоної калини", ее подругу арестовали на 10 суток.

Автор: 

гражданство (1316) Крым (26424) музыка (798)


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Топ комментарии
+33
в якому місці виявилась ця порядність?
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19.11.2022 13:52 Ответить
+32
служила рашистам, і хотіла мати русскоє гражданство, пісню вона співала тільки тому що не знала що то за пісня, потім каялася і вибачалася перед рашистами, як ************ поводилася, вони її як ************ і кинули. В чому порядність. Ну ок, стремоусов нарікав на русскіх, навіть пропонував їм коліна прострілювати щоб не крали, русскіє його замочили, то що він тепер порядна людина став? може ще героя йому дасте?
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19.11.2022 14:04 Ответить
+28
*****, вона тупа і ватна. Червону калину співала не від любові до України чи порядності, а бо просто тупа і ні про що не думала в той момент
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19.11.2022 14:01 Ответить
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Свят-свят-свят, навimь за тисячу... Не , не так, отдал бы тысячу, тока шобы не приставала.
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19.11.2022 14:47 Ответить
Ну, такая себе "мисс"... Очень на любителя)
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19.11.2022 14:48 Ответить
Місіс. Ну, а любителі завжди знайдуться, інакше вона б себе не нівечила.
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19.11.2022 14:54 Ответить
На окружній точно не була б працівником місяця )
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19.11.2022 14:55 Ответить
Слышишь, та красавицу любой сможет, а ты пропробуй такое. Слабо?)))
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19.11.2022 15:40 Ответить
За що? Що я вам зробив?
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19.11.2022 15:53 Ответить
Нє фантан,но бризгі єсть))))
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19.11.2022 15:27 Ответить
Це вже якийсь лютий треш-екстрим. Тут десь і до Премії Дарвіна недалеко...
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19.11.2022 16:31 Ответить
з отаким гемороєм на пиці,як раз на паРашу...
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19.11.2022 14:54 Ответить
если б только на лице))))
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19.11.2022 17:08 Ответить
яка огидна морда
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19.11.2022 14:58 Ответить
З такими губіщамі і відмовили, щось кацапи кинули таку "красопєту", нехай звернеться по старій схемі до дирявого дона)))))Він ******** губатих вислюків.
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19.11.2022 14:59 Ответить
Може у неї набряк Квінке?
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19.11.2022 15:00 Ответить
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19.11.2022 15:10 Ответить
Ха..Тепер я знаю назву хвороби,яка "косить" молодих дівчат,а бува й доволі зрілих жіночок.
Але незалежно від віку їх об'єднує оде-повна,або часткова відсутність розуму.
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19.11.2022 16:19 Ответить
одне
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19.11.2022 22:04 Ответить
Ватоцефалія.
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19.11.2022 16:28 Ответить
локальный))
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19.11.2022 16:35 Ответить
То й невелике горе бути громадянином терористичної країни. А наша пісня про "червону калину" - то крик душі наших найкращих, які ще в ті далеки роки самотужки боролися з "червоною чумою".
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19.11.2022 15:01 Ответить
жах який шо з губами бжоли покусали чи оси?
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19.11.2022 15:04 Ответить
Сосна. Рабочая сосна.
Если это мисс эталон сруской красоты то я себе даже не представляю КАК выглядит мисс сруское уродство.
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19.11.2022 15:10 Ответить
Певно, хтось її лопатою по писку приголубив.
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19.11.2022 15:41 Ответить
Так вот ты какая, смерть водолаза!
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19.11.2022 15:08 Ответить
А в детстве какими то кикиморами еще пугали.
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19.11.2022 16:50 Ответить
К слову, я года с полтора тому назад, заходя в Океан Плаза, столкнулся лицом в подобную харю. Сам не понимаю, как не обделался с перепугу. МИ вы понимаете, эти амёбы действительно считают, что в образе тупой соски-вурдулачки они неотразимы. Тут только клиническая психиатрия может что то нам пояснить.
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19.11.2022 16:55 Ответить
Там наверно и психиатрия не поможит.
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19.11.2022 16:59 Ответить
Мабуть, мозкоправи тут безпорадні. Гадаю, тут слово має бути за фахівцями з патологічної анатомії.
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20.11.2022 15:29 Ответить
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19.11.2022 18:40 Ответить
Что-то не понял. А как она в оккупированном Крыму без кацапского аусвайса жила? Наверное паспорт Украины, на всякий пожарный, припрятала? 34 год, а лошара натуральная
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19.11.2022 15:10 Ответить
Она из Полтавы. Переехала три года назад.
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19.11.2022 15:20 Ответить
что это меняет?
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19.11.2022 18:25 Ответить
Мда..Тяжело жилось.При каждой проверке документов-"орал".
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19.11.2022 16:22 Ответить
Шкодо, що її не дали громадянства рос. -1 тварі і Україні.
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19.11.2022 15:23 Ответить
Йой, яке воно потворне! Щоб у ставок кинув, то й жаби б не їли!
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19.11.2022 15:39 Ответить
Терміново ремонтуй свою ряху . Москалиха ти !
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19.11.2022 15:55 Ответить
Шкода,до не дали, може поїхала б з України,а так,буде прикидатися громадянкою України (((((
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19.11.2022 16:04 Ответить
Ну і жаба!
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19.11.2022 16:21 Ответить

Даремно Ви так. Порівняно з цим... чудом жаба виглядає просто красунею.
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19.11.2022 16:26 Ответить
Який Крим, така і місс
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19.11.2022 16:25 Ответить
зачем такие фото на ночь показывать? я теперь плохо спать буду
и это кацапская мисс красоты? страшно представить, какие там не красавицы
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19.11.2022 16:36 Ответить
есть юристы на сайте?
Что предусмотрено нашим законодательством за прошение на кацапское гражданство??
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19.11.2022 16:43 Ответить
От така "місс" присниться вночі , може Кондратій схватити... Нею тільки діток лякати, коли не слухаються !
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19.11.2022 16:51 Ответить
Якщо хтось думає, що такі міс краси нарасії якийсь виняток, подивіться на міс москви.



Ну а це наша "красуня".

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19.11.2022 17:15 Ответить
Таке враження, ніби цих сосок кроять за одними лекалами. Причому у промислових масштабах.
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20.11.2022 15:33 Ответить
Можливо, це дія зайвої хромосоми.
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20.11.2022 15:49 Ответить
Господи, що це за страшилище
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19.11.2022 17:53 Ответить
Який Крим така и красуння.
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19.11.2022 18:28 Ответить
За песенку лишают гражданства. А у нас предателей, коллаборантов и наводчиков обстрелов - понять и простить. А потом они опять себе Януковища изберут.
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19.11.2022 18:34 Ответить
А зачем ей это гнилостное гражданство ?
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19.11.2022 18:44 Ответить
Губи раскатала нещастя😆
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19.11.2022 19:03 Ответить
думаю с таким фейсом е даже б не дали картошкой и деревянными письками торговать на крытых рынках и переходах
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19.11.2022 19:06 Ответить
Який жах... оця харя - місс.... чогось там.... Що твориться в світі? Таке пугало треба нагородоти гнромадянством Соломонових островів, там оцінять її пику.. можливо... якщо зразу не кокнуть.
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19.11.2022 20:57 Ответить
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