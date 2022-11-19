"Миссис Крым" Валеевой отказали в гражданстве РФ из-за песни "Ой у лузі червона калина"

Победительнице конкурса "Миссис Крым-2022" Ольге Валеевой, которую ранее штрафовали за исполнение песни "Ой у лузі червона калина", отказали в предоставлении гражданства РФ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

С заявлением о приеме в гражданство России она обратилась еще в августе 2022 года, однако результаты проверки огласили только сейчас.

"Решением Министерства внутренних дел по Республике Крым в соответствии с требованиями законодательства отклонено заявление о приеме в гражданство Российской Федерации 34-летней гражданки Украины, признанной судом виновной в совершении противоправных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, а также публичном демонстрировании запрещенной символики", - сообщили в оккупационном "МВД" Крыма.

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Песню "Ой у лузі червона калина" россияне называют "боевым гимном экстремистской организации".

Напомним, в начале октября Валеева была оштрафована на 40 тыс. рублей за выполнение "Червоної калини", ее подругу арестовали на 10 суток.