"Миссис Крым" Валеевой отказали в гражданстве РФ из-за песни "Ой у лузі червона калина"
Победительнице конкурса "Миссис Крым-2022" Ольге Валеевой, которую ранее штрафовали за исполнение песни "Ой у лузі червона калина", отказали в предоставлении гражданства РФ.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.
С заявлением о приеме в гражданство России она обратилась еще в августе 2022 года, однако результаты проверки огласили только сейчас.
"Решением Министерства внутренних дел по Республике Крым в соответствии с требованиями законодательства отклонено заявление о приеме в гражданство Российской Федерации 34-летней гражданки Украины, признанной судом виновной в совершении противоправных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, а также публичном демонстрировании запрещенной символики", - сообщили в оккупационном "МВД" Крыма.
Песню "Ой у лузі червона калина" россияне называют "боевым гимном экстремистской организации".
Напомним, в начале октября Валеева была оштрафована на 40 тыс. рублей за выполнение "Червоної калини", ее подругу арестовали на 10 суток.
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Але незалежно від віку їх об'єднує оде-повна,або часткова відсутність розуму.
Если это мисс эталон сруской красоты то я себе даже не представляю КАК выглядит мисс сруское уродство.
Даремно Ви так. Порівняно з цим... чудом жаба виглядає просто красунею.
и это кацапская мисс красоты? страшно представить, какие там не красавицы
Что предусмотрено нашим законодательством за прошение на кацапское гражданство??
Ну а це наша "красуня".