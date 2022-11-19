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19 ноября планируем пройти без дополнительных аварийных отключений по всей Украине, - "Укрэнерго"

світло

Сегодня, 19 ноября, в Украине не ожидаются аварийные отключения света. Энергетики сделали все возможное, чтобы первый снежный выходной обошелся без дополнительных ограничений для украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

"Этот первый выходной с первым снегом и минусовой температурой за окном мы планируем пройти без дополнительных аварийных отключений ни в одной области. Сделали многое для этого и продолжаем делать, возвращая людям свет", - отмечают в "Укрэнерго".

Тарифы на электроэнергию (2174) Укрэнерго (660)


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Топ комментарии
+8
Протесты в Иране: появилось видео с горящим домом аятоллы Хомейни19.11.2022, 14:58....

В соцсетях появились видео пожара в доме покойного основателя Исламской Республики Иран аятоллы Рухоллы Хомейни. Активисты утверждают, что дом подожгли протестующие.

Агентство https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-protests-social-media-videos-show-flames-home-late-leader-khomeini-2022-11-18/ Reuters сообщает, что ему удалось верифицировать локацию двух видео с помощью характерных арок и зданий, которые на них есть
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19.11.2022 14:19 Ответить
+5
Все таки трансформатори (які зараз надають країни Європи) треба ховати під землю, бо захист мішками не допомагає. А кацапи завжди будуть раді після ремонтів розбити відремонтоване, нажаль, мапа наших електромереж у них є ще з часів Совка.
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19.11.2022 14:36 Ответить
+4
Днепр.ДТЭК 14 часов уже без света
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19.11.2022 14:20 Ответить
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Протесты в Иране: появилось видео с горящим домом аятоллы Хомейни19.11.2022, 14:58....

В соцсетях появились видео пожара в доме покойного основателя Исламской Республики Иран аятоллы Рухоллы Хомейни. Активисты утверждают, что дом подожгли протестующие.

Агентство https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-protests-social-media-videos-show-flames-home-late-leader-khomeini-2022-11-18/ Reuters сообщает, что ему удалось верифицировать локацию двух видео с помощью характерных арок и зданий, которые на них есть
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19.11.2022 14:19 Ответить
Днепр.ДТЭК 14 часов уже без света
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19.11.2022 14:20 Ответить
20 часов - света так и нет
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19.11.2022 17:17 Ответить
це дуже добре, якщо так. Молодці енергетики!
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19.11.2022 14:20 Ответить
Вангую ввечері перегруз мережі і знову введення екстренних відключень. Хоча вчора швидко стабілізували, потрібно віддати їм належне.
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19.11.2022 14:22 Ответить
Так і буде. Щось все-таки енергетики встигають лагодити ы кацапи це розуміють. Напевне якщо б нам дали перерву в обстрілах в 1 місяць, то все було б більш меньш непогано. Якщо припустити, що ті дані які давало ГУР по ракетах точне, то у кацапів ще на два- три обстіли таких як 15-го залишилось. Подивимось.....
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19.11.2022 14:26 Ответить
Все таки трансформатори (які зараз надають країни Європи) треба ховати під землю, бо захист мішками не допомагає. А кацапи завжди будуть раді після ремонтів розбити відремонтоване, нажаль, мапа наших електромереж у них є ще з часів Совка.
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19.11.2022 14:36 Ответить
И опоры вместе с проводами тоже закопать
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19.11.2022 15:07 Ответить
Деякі розумники прямо "отлічаются умом і саабразітєльностью". Порвані дроти, звісно, дорівнюють втраті великого трансформатору, на виробництво якого відводиться півроку в кращому випадку.
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19.11.2022 15:25 Ответить
Аварійних не було. Зате були неаварійні відключення.
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19.11.2022 14:24 Ответить
Не дразните путина.
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19.11.2022 14:34 Ответить
А то нападет!
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19.11.2022 15:08 Ответить
НЕ поверишь и ковид был и есть и энергосистему нам разбили. Но действительно ковид был опасен до штамма Дельта со смертностью около 2 процентов и энергосистему тоже нам прилично обстреляли, но скорее всего не так сильно как мы об этом говорим
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19.11.2022 14:45 Ответить
А в нас якраз зранку немає...
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19.11.2022 14:48 Ответить
Українців просять скоротити споживання електрики на 25%: як це зробити
https://glavcom.ua/country/incidents/ukrajintsiv-prosjat-skorotiti-spozhivannja-elektriki-na-25-jak-tse-zrobiti-890221.html
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19.11.2022 15:05 Ответить
Тим часом у санкт-пітєрбурхє....

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19.11.2022 15:11 Ответить
Нехай там вибухає, горить-палає в тисячу разів сильніше!
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19.11.2022 16:05 Ответить
Вы бы лучше закрыли **** уроду с дэтек,который пугает народ уже неделю ,а сегодня уже требует ,что бы украинцы уезжали за границу.
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19.11.2022 16:02 Ответить
рассказывай кацапэнерго, что разбомблено, что восстановлено?
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19.11.2022 17:03 Ответить
 
 