19 ноября планируем пройти без дополнительных аварийных отключений по всей Украине, - "Укрэнерго"

Сегодня, 19 ноября, в Украине не ожидаются аварийные отключения света. Энергетики сделали все возможное, чтобы первый снежный выходной обошелся без дополнительных ограничений для украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

"Этот первый выходной с первым снегом и минусовой температурой за окном мы планируем пройти без дополнительных аварийных отключений ни в одной области. Сделали многое для этого и продолжаем делать, возвращая людям свет", - отмечают в "Укрэнерго".