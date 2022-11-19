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Новости
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В Литве собрали средства на второй морской дрон для ВСУ. Назовут "PEACE Да"

литва

Литовцы собрали средства на еще один морской дрон для ВСУ. Также успели выбрать для него имя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Twitter литовский журналист Андрюс Тапинас.

"Литовцы в ударе. После предоставления Украине морского беспилотника PEACE Дец мы собрали еще 250 тысяч долларов на второй под названием Yes to peace или PEACE Да", - пишет журналист.

По словам Тапинаса, литовцы также уже собрали 40 тысяч евро на третий дрон, который получит название "PEACE Дюк" ("Duke of Peace").

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литовцы купили для Украины морской дрон за $250 тыс. Назвали "PEACE Дец"

Автор: 

Литва (2502) дроны (4089)


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Топ комментарии
+24
Респект!
Литовці знають сенс у назвах
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19.11.2022 15:15 Ответить
+16
Литовцям - подяка!!!
Будемо пам'ятати, і дітям, і онукам розповідати, хто допоміг Україні у важкі часи!
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19.11.2022 15:34 Ответить
+15
Оффтопік: тим часом у санкт-пітєрбурхє...

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19.11.2022 15:13 Ответить
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Оффтопік: тим часом у санкт-пітєрбурхє...

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19.11.2022 15:13 Ответить
Газозаправна станція гепнулась.
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19.11.2022 15:59 Ответить
Респект!
Литовці знають сенс у назвах
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19.11.2022 15:15 Ответить
Ага, а следующий можно назвать 3,14Zda rusne

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19.11.2022 15:17 Ответить
Peace - Да! Rus - Ні!
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19.11.2022 18:15 Ответить
Литве 🇱🇹 РЕПЕКТИЩЕ!!!!!
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19.11.2022 15:23 Ответить
Дякую, браття!
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19.11.2022 15:30 Ответить
Литовцям - подяка!!!
Будемо пам'ятати, і дітям, і онукам розповідати, хто допоміг Україні у важкі часи!
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19.11.2022 15:34 Ответить
Это да, но главное, что бы вы не забыли, что сделали Слуги народа с Зе и Бе до 24.02.2022 года.
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19.11.2022 16:10 Ответить
А в это время у нас финансируют за счёт ВСУ, а значит и жизней лучший сыновей и дочерей Украины, такие паскудные вещи как "Единый *****-шмаро-марафон, канал "Дом", воровство на дорогах, заправку ворованного у волонтёров пикапа Кирюхи, и многое другое, в том числе и прощение многомиллиардных долгов дяди Бени, шоб он сдох со своими выкидышами и их последующим скотским помётом.
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19.11.2022 16:09 Ответить
Той самий незручний момент, коли литовці роблять для України більше, ніж українська влада...
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19.11.2022 17:13 Ответить
Я пам'ятатиму хто нам допомагав у цій війні. Ще й онукам розскажу. Велика подяка вам, литовці.
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19.11.2022 18:13 Ответить
что с ****** срусня, панравілась?
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19.11.2022 18:37 Ответить
Красавцы ! Супер ! Вот вам, "имперцы",
ваш иобанный вяликий русскый езык !
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19.11.2022 18:37 Ответить
 
 