В Литве собрали средства на второй морской дрон для ВСУ. Назовут "PEACE Да"

Литовцы собрали средства на еще один морской дрон для ВСУ. Также успели выбрать для него имя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Twitter литовский журналист Андрюс Тапинас.

"Литовцы в ударе. После предоставления Украине морского беспилотника PEACE Дец мы собрали еще 250 тысяч долларов на второй под названием Yes to peace или PEACE Да", - пишет журналист.

По словам Тапинаса, литовцы также уже собрали 40 тысяч евро на третий дрон, который получит название "PEACE Дюк" ("Duke of Peace").

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