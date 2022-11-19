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Новости Война
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ВСУ могут войти в Крым до конца декабря, а война закончится весной, - замминистра обороны Гаврилов

гаврилов

Украинские силы могут войти во временно оккупированный Крым до конца декабря этого года, а к весне война с Россией завершится.

Такой прогноз озвучил замминистра обороны Владимир Гаврилов в интервью Sky News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Он считает возможность ядерного удара со стороны России низкой. "Да, это будет драма", – сказал Гаврилов, но отметил, что это не остановит Украину от сопротивления оккупантам.

Что касается перспективы мирных переговоров с Кремлем, заместитель Алексея Резникова сказал, что они состоятся только после того, как российские войска будут готовы покинуть всю территорию Украины, включая Крым.

"Внутри украинского общества есть решение, что мы идем до конца", – сказал Гаврилов. "Всем известно, что любое промедление или замороженный конфликт – это лишь продолжение этой войны против существования Украины как нации", - добавил он.

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На вопрос, делает ли освобождение Херсона более вероятными другие цели, такие как возвращение Крыма, Гаврилов сказал: "Это только вопрос времени, и, конечно, мы хотели бы сделать это раньше, чем позже". По его мнению, этому может помочь то, что известно как "черный лебедь" - нечто непредсказуемое, например внезапный крах режима российского диктатора Владимира Путина.

По словам заместителя главы Минобороны, есть "также и военный вариант с определенным сочетанием сил, средств и еще чего-нибудь". "Мы можем войти в Крым, например до конца декабря. Возможно, возможно. Не исключено, что так и будет", - добавил он.

Гаврилов отметил, что россияне заинтересованы в паузе в войне для перегруппировки. "Поэтому... мы не имеем права останавливаться. Мы должны продвигаться вперед", - сказал он.

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Относительно окончания войны, Гаврилов сказал, что важно быть готовыми к продолжительному сражению, если Россия сможет получить подкрепление. "Конечно, в этом случае война займет некоторое время. Но я чувствую, что к концу весны эта война закончится", - сказал он.

Крым (26424) Минобороны (9419) прогноз (698)


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Топ комментарии
+23
Ми ще не розібрались з Харківщиною, із Запоріжжям.
Спочатку ті території треба звільнити.
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19.11.2022 15:16 Ответить
+17
Щось дуже оптимістично.
Хто вам помагатиме там ?
Місцеві більше за рашистів. Вірити в Криму нікому. Як і на Донбасі.
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19.11.2022 15:14 Ответить
+17
Це добре,хай валять звідти.
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19.11.2022 15:17 Ответить
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Головне, щоб з ОПУ не злили операцію України, як з Ізоляцією чи вагнерівцями, убивцями Українців !!
Загороднюк та Таран теж «значно зміцнили Україну»!!!
Тепер можуть «чесно дивитися» Захисникам України в очі …
Сратьєхі-безвідповідальні, ми орали сьогодні, казала Муха, сидячи на ярмі у Вола….
Наведіть, нарешті, лад в роботі Центрів комплектування (військомати), особливо щодо діяльності медкомісій, в областях….
Але ж, ми орали…
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19.11.2022 16:02 Ответить
А нащо вони тоді в ОПі сидять ?
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19.11.2022 16:33 Ответить
Оптимicт наш заступник мiнiстра: " дайошь маскву за 3 дня"...
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19.11.2022 16:09 Ответить
Давайте скажемо "гоп" як перескочемо. Дуже цього хочеться.
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19.11.2022 16:15 Ответить
А що, кацапи пообіцяли з наступного року не шмаляти ракетами через кордон? Чи восени Мордор має розвалитись к ******? Що ви там курите?
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19.11.2022 16:18 Ответить
а слуги не будуть брати хабарів!а віслюук порозумнішає!а єрмак зізнається на кого працює...вмикаємо ждуна
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19.11.2022 16:19 Ответить
Цього не станеться якщо на цей час в ОП ще буде Єрмак.
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19.11.2022 16:31 Ответить
не ссцы кацап - будет и парад и Гелетей в Херсонесе
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19.11.2022 17:53 Ответить
Можуть звільнити до кінця грудня, а можуть і не звільнити. І де Zeкоманда знахоть так дохєра довпойопів щоб таку маючню постійно вкидувати в ефір?!
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19.11.2022 16:37 Ответить
с генералом спорить некорректно, думаю, что все зависит от поставок оружия. сша нам дали для отбивания от роев громадных черных вонючих мух десяток мухобоек и мы много налупили, но нужно десять ящиков дихлофоса, что б окончательно умертвить их в помещении и потом вынести и проветрить. этих ящиков пока нет
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19.11.2022 16:39 Ответить
с генералом спорить некорректно. мое мнение, что на нас напало несколько роев больших грязных черных ядовитых насекомых, наших трех мухобоек, которые лежали и поистрепались раньше, недостаточно. сша дали нам десяток новых, мы налупили порядочно, но все равно летят, лезут., воняют и кусают. нужно 10 ящиков дихлофоса, которые у сша есть, но они боятся сильной вони от дихлофоса и от умерших орков, поэтому они продолжают выдавать нам по 1 мухобойке в месяц дополнительно. все зависит от поставок оружия.
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19.11.2022 16:48 Ответить
Можливо назвав не той місяць, а можливо навіть і рік. Але війна завершиться нашою перемогою і поверненням Криму, чи хтось в цьому ще не впевнений?
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19.11.2022 16:48 Ответить
я.
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20.11.2022 05:27 Ответить
Тарологів надивився? Це один з можливих варіантів на цей час . А ви краще робіть ,щоб ЗСУ зробили цей варіант единим.
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19.11.2022 16:50 Ответить
Ох уж еті сказкі...Ох уж еті сказочнікі...
МА ЛО ВА ТО, Маловато будєт.(с)
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19.11.2022 16:54 Ответить
Пророк, точно.... День ти взявся?
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19.11.2022 17:34 Ответить
а ты что служишь? приказ не получил?
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19.11.2022 18:00 Ответить
ну возможно )(ерсонскую, Запорожскую и Луганскую и освободим, но Донецкую до НГ нереально, с учётом пернеброски туда боеспособніх частей вдв с правого берега Днепра
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19.11.2022 18:04 Ответить
Ррр
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19.11.2022 18:12 Ответить
Оптиміст не хілий.
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19.11.2022 18:52 Ответить
нехілий
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19.11.2022 22:22 Ответить
В Німеччині вимагають від МО України не спекулювати з подібними заявами.
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19.11.2022 19:30 Ответить
Гадаю, що ваша концепція щодо надання дописувачам визначати "спам-не спам" є хибною. Це я показав вам наочно. А тому, щоб надалі застрахуватись від дурака такого, як я, пропоную цю опцію прибрати. І ще, набагато вигідніше було б залишати всі дописи без будь-яких купюр. Бажаю покращення сайту і прагнути позбавлення цензурщини на вашому сайті "Цензорнет". А то виходить якийсь когнітивний дисонанс.
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19.11.2022 20:39 Ответить
Знову реклама наркотиків?
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19.11.2022 20:40 Ответить
При цьому вибачаюсь перед дописувачами, яких заспамив для прикладу.
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19.11.2022 20:41 Ответить
Это что еще за бред? Вчера верхоглядоглавнокомандующий заявлят, что идут ожесточеннйшие бои под Донецком, а уже 20-числа ноября, и тут некий чувак из минобороны заявляет, "а мы в декабре будем в Крыму"!
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19.11.2022 21:56 Ответить
Це теоретично хто на чому сидить.
Один на коксі, іниший може бути на галюциногенах, тому такі географічні неспівпадіння.
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19.11.2022 23:48 Ответить
ще один брат арестовича
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20.11.2022 12:17 Ответить
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