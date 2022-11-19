ВСУ могут войти в Крым до конца декабря, а война закончится весной, - замминистра обороны Гаврилов

Украинские силы могут войти во временно оккупированный Крым до конца декабря этого года, а к весне война с Россией завершится.

Такой прогноз озвучил замминистра обороны Владимир Гаврилов в интервью Sky News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Он считает возможность ядерного удара со стороны России низкой. "Да, это будет драма", – сказал Гаврилов, но отметил, что это не остановит Украину от сопротивления оккупантам.

Что касается перспективы мирных переговоров с Кремлем, заместитель Алексея Резникова сказал, что они состоятся только после того, как российские войска будут готовы покинуть всю территорию Украины, включая Крым.

"Внутри украинского общества есть решение, что мы идем до конца", – сказал Гаврилов. "Всем известно, что любое промедление или замороженный конфликт – это лишь продолжение этой войны против существования Украины как нации", - добавил он.

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На вопрос, делает ли освобождение Херсона более вероятными другие цели, такие как возвращение Крыма, Гаврилов сказал: "Это только вопрос времени, и, конечно, мы хотели бы сделать это раньше, чем позже". По его мнению, этому может помочь то, что известно как "черный лебедь" - нечто непредсказуемое, например внезапный крах режима российского диктатора Владимира Путина.

По словам заместителя главы Минобороны, есть "также и военный вариант с определенным сочетанием сил, средств и еще чего-нибудь". "Мы можем войти в Крым, например до конца декабря. Возможно, возможно. Не исключено, что так и будет", - добавил он.

Гаврилов отметил, что россияне заинтересованы в паузе в войне для перегруппировки. "Поэтому... мы не имеем права останавливаться. Мы должны продвигаться вперед", - сказал он.

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Относительно окончания войны, Гаврилов сказал, что важно быть готовыми к продолжительному сражению, если Россия сможет получить подкрепление. "Конечно, в этом случае война займет некоторое время. Но я чувствую, что к концу весны эта война закончится", - сказал он.