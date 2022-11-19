Беларусь не собирается "ввязываться в какие-то конфликты", - министр обороны РБ Хренин
Беларусь якобы "не намерена" втягиваться в конфликты, заверил глава Министерства обороны страны Виктор Хренин.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Радио Свобода.
"В наших планах нет никаких мыслей ввязываться в какие-либо конфликты. Мы готовимся только защищать свою землю, нашу Родину", - заявил Хренин.
При этом он еще раз подтвердил, что в 2023 году в Беларуси состоятся совместные российско-белорусские учения "Щит Союза-2023".
"Одной из мер оперативно-боевой подготовки военнослужащих будет совместное с Российской Федерацией обучение "Щит Союза-2023". Знания об опыте и анализе современных войск будут также включены в него", - отметил Хренин.
В конце февраля часть российских войск, участвовавших в полномасштабном вторжении на территорию Украины, атаковала украинские города с территории Беларуси. Также территория этой страны используется российским военным командованием в качестве плацдарма для ракетных и авиационных ударов по Украине. При этом белорусская армия в боевых действиях в Украине не участвует.
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Не надо строить из себя девственницу.
Якийсь хренін вирішує куди "вплутається" ціла країна, а тарган то дрова рубає то корів інспектує.
Тебе ****** по-любэ...
Всі ж розуміють, що це відверта брехя, а від Хреніна взагалі нічого не залежить.
just like Ukraine gets for deliveries to Hungary.
Putin pressured him, not to demand such.
Luka is not too amused with Putin.
He might just let Putin waste his troops
on Ukraine,
to become steward of Russia after Putin is dismissed.
22. Что бы сдохли, суки.
Дєруни, ви догралися. Хитрожопість ваша вас не врятує.