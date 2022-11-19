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Новости Война
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Беларусь не собирается "ввязываться в какие-то конфликты", - министр обороны РБ Хренин

навчання,росія,білорусь

Беларусь якобы "не намерена" втягиваться в конфликты, заверил глава Министерства обороны страны Виктор Хренин.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

"В наших планах нет никаких мыслей ввязываться в какие-либо конфликты. Мы готовимся только защищать свою землю, нашу Родину", - заявил Хренин.

При этом он еще раз подтвердил, что в 2023 году в Беларуси состоятся совместные российско-белорусские учения "Щит Союза-2023".

"Одной из мер оперативно-боевой подготовки военнослужащих будет совместное с Российской Федерацией обучение "Щит Союза-2023". Знания об опыте и анализе современных войск будут также включены в него", - отметил Хренин.

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В конце февраля часть российских войск, участвовавших в полномасштабном вторжении на территорию Украины, атаковала украинские города с территории Беларуси. Также территория этой страны используется российским военным командованием в качестве плацдарма для ракетных и авиационных ударов по Украине. При этом белорусская армия в боевых действиях в Украине не участвует.

Автор: 

Беларусь (7920)


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Топ комментарии
+42
Так Белорусь Лукашенко УЖЕ в «конфликте»!

Не надо строить из себя девственницу.
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19.11.2022 15:29 Ответить
+25
Ваша білорусь допомагає ворогу України московії людьми, зброєю, ресурсами, лікарнями, пропагандою,аеродромами і фактично всією землею для нанесення ракетних ударів по Україні. То це вже участь чи ще ні?
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19.11.2022 15:33 Ответить
+19
Товарисч **** (бел. - Хренин), ты уже впутался!!!
Тебе ****** по-любэ...
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19.11.2022 15:32 Ответить
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Так Белорусь Лукашенко УЖЕ в «конфликте»!

Не надо строить из себя девственницу.
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19.11.2022 15:29 Ответить
Учитывая его фамилию, я ему не верю
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19.11.2022 15:41 Ответить
они бы давно вплуталися але бояться отримати пиз..и
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19.11.2022 15:51 Ответить
Хренин , ПНХ Прихвостни кацапские !
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19.11.2022 16:42 Ответить
А Коломойскому веришь?
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19.11.2022 16:42 Ответить
Та же хренина.
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19.11.2022 17:07 Ответить
А от тепер чия та Білорусь вже під питанням.

Якийсь хренін вирішує куди "вплутається" ціла країна, а тарган то дрова рубає то корів інспектує.
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19.11.2022 16:18 Ответить
Е-е-е... Він ще й на трахторі ганяє 280 км. на год. Казав, що трохи на взліт не пішов !
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19.11.2022 16:37 Ответить
Хто зна, може потім і це падло полетить прямо на тракторі як стремоусов на броньованій автівці.
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19.11.2022 16:51 Ответить
Та ви вже вплутались...
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19.11.2022 15:29 Ответить
Товарисч **** (бел. - Хренин), ты уже впутался!!!
Тебе ****** по-любэ...
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19.11.2022 15:32 Ответить
Ваша білорусь допомагає ворогу України московії людьми, зброєю, ресурсами, лікарнями, пропагандою,аеродромами і фактично всією землею для нанесення ракетних ударів по Україні. То це вже участь чи ще ні?
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19.11.2022 15:33 Ответить
А тепер взяти зубило, і викарбувати ці слова на кам'яних скрижалях. Багато честі, цитувати якогось нікчему.
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19.11.2022 15:34 Ответить
А навіщо нам це ретранслюють?

Всі ж розуміють, що це відверта брехя, а від Хреніна взагалі нічого не залежить.
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19.11.2022 15:35 Ответить
Та вы , падлы , с первого дня вплуталысь . Не теште себя иллюзими .
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19.11.2022 15:36 Ответить
Білоруси шо ж ви такі баидужі -- купились на нафту газ .
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19.11.2022 15:38 Ответить
Там немає яєць
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19.11.2022 15:39 Ответить
У нас яйця по 60 гр.
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19.11.2022 16:44 Ответить
Бульбаши- ето ватники ничуть не хуже кацапов. Даже те бульбаши которые против Лукашенка и якобы за Украину, продолжают дрочить на советский союз, считают кацапов братским наротом, а ***** сцарем всех наротов.
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19.11.2022 15:48 Ответить
********* быть не обязательно. Люди и вообще животные склонны очень быстро обобщать. Это эволюционный признак, необходимый для выживания в дикой природе. Поэтому создание стереотипов - мощный и легкий в использовании инструмент манипуляции. Преодоление стереотипов - чрезвычайно трудная задача, посколько предполагает способность к рефлексии, которой большинство людей лишены. Political correctness - попытка преодолеть стереотипы, но она работает плохо, поскольку создает другие стереотипы - в обратную сторону.
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19.11.2022 18:36 Ответить
Що? Прорвало дах? Чи пердак? Білорусини показали ще на виборах що вони не здатні подолати свого тирана. Як жінок їх били ітд а пацани твої очи на це зажмурили. Гарно? Як тобі це? Вояко
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19.11.2022 19:44 Ответить
..А что ж Вы молчите за белорусов, которые были в Буче? Чего молчим за белорусскую армию и общее антиукраинское настроение? Я до войны регулярно был в Беларуси и Вы меня не обвините в сидении за монитором и невидением происходящего. Со стопроцентной уверенностью могу сказать..что 90 процентов белорусов отчаянные ватники, считающие рашку единственным и вечным другом. Я уже в 2014 слышал от белорусов, что правильно рашка отняла Крым... что в Украине сплошь и рядом бандеровцы. Полетав около года в одной из умерших сейчас белорусских авиакомпаний.... волосы дыбом от мышения белорусского народа. НИЧЕМ ОТ КАЦАПСЯЧИХ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ!!! И не стоит вспоминать единичные случаи белорусской потдержки Украины. И Жизневского мы будем помнить и ребят с полка Калиновского... Но будем помнить и не простим ракет с территории Белоруси... кацапского сапога с разрешения Белоруси... помощи кацапне... белорусских вояк в Буче... и самое главное... Поведение народа ..когда то славившегося героизмом и бестрашием...и превратившегося в трусливых прихлебателей русни... Белорусы не братский народ. Это доказано девятью месяцами войны. Так что посмотрите на потомственных *********сов** самостоятельно. Это Ваши земляки.
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19.11.2022 19:56 Ответить
А куди будуть відправляти виготовлені автобуси і тролейбуси "МАЗ"? Автомобілі МАЗ і трактори МТЗ? А куди продукти, якими були забиті всі наші полиці магазинів? Що кацапи не буруть? Та візьмуть, тільки безкоштовно, вони так звикли, а ви звикайте до їх звичок. Вони вас вже затігнули св своє багно, ви пока цього не зрозуміли. Через рік дійде. Кацапи також кажуть, що на нас не нападали.
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19.11.2022 15:55 Ответить
с каких это пор ВНЖ стало проездным билетом, что человек его имеющий не подчиняется законам страны в которой у него ВНЖ!?
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19.11.2022 17:05 Ответить
..о мышление!!! Охренеть!!! Люди с ВНЖ должны выйти и протестовать..а гражданин страны сцытся...)))) Тут конкретный диагноз и ярко выраженный!)))
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19.11.2022 20:16 Ответить
А...., Так значит Украинцы и Казахи виноваты, что слюнявые белорусы сидят по норам и прославляют бульбофюрера...зачётная логика!
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19.11.2022 18:30 Ответить
.. слыш..****** !! Вот я сижу в Турции на своём украинском самолёте. Человек в Норвегии.... А ты ГНИДА..что в Грузии делаешь? Рванул от мобилизации? И действительно воняешь из за бугра!! Помощи ждал от Украины в 20 году?. В 14 году на Майдане люди сопли не жевали..и ОМОНУ цветочки на автоматы не вешали... и сопли не растирали по морде. А добились своего. Пусть кровью... несчастьем... сегодняшней войной. .. Но не упали на колени. Ваших детей насиловали москали? А вы что в ответ предприняли!? Разбежались как крысы? Ты помощь от Украины ждал? А мы думали что белорусы не начнут войну против Украины? Или ты думаешь..что убитые ракетами с территории Белоруси дети и старики вам будут прощены? Или на руках белорусского народа нет крови украинских детей? Вы все в крови. ВСЕ!! Своим молчанием и трусостью ... открытой потдержкой войны вы себя вымазали украинской кровью основательно! Так что сиди..щенок... и молчи... пока тебе грузины головешку не оторвали!
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19.11.2022 20:12 Ответить
Вся морда в говне а они еще ложку за спиной прячут
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19.11.2022 15:45 Ответить
Хай розкаже це бійцям полку імені Калиновського, коли Білорусь буде звільнена від режиму Луки.
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19.11.2022 15:47 Ответить
Здається.за пару днів до 24.02. цей Хрєнін запевняв лоха-рєзнікова,що з Білорусії жодного нападу не буде....
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19.11.2022 15:53 Ответить
згоден з колегами,білоруси вже давно полізли б в Україну але бачать,що тут можна добрячої пиз**ди отримати.тому вирішили перечекати в бульбє,подивитися чия братиме....
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19.11.2022 15:55 Ответить
..стовідсотково! Чекають... і вже не знають що і робити. А потім буде як з румунами та болгарами у кінці війни... Піднімуть бунт... викинуть -замінять луку на когось ..і будуть клястися у довічній дружбі і підтримці!! І не знайти буде тих..хто дозволяв русні стріляти, хто кормив..поїв... лікував руснявих звірів... Всі будуть тільки за Україну.
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19.11.2022 20:23 Ответить
годував
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19.11.2022 22:45 Ответить
Luka wanted fees for distributing Natural Gas through his country some years ago,
just like Ukraine gets for deliveries to Hungary.

Putin pressured him, not to demand such.

Luka is not too amused with Putin.

He might just let Putin waste his troops
on Ukraine,
to become steward of Russia after Putin is dismissed.
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19.11.2022 15:53 Ответить
бульбаши это easy level )))+ такие рвы противотанковые и мины и природа(леса,болота)...тупо мишени для тира,так что после разйоба бульазавров лукашенковских можно будет приступить и к освобжений беларуси от усатого и уатых сынков))))хотя он свалить в ОАЕ при первых обстрелах нпз мозырского)
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19.11.2022 15:59 Ответить
Придет время за все спросим у картофанов подлых, за ракетные обстрелы, за наступление на Киев , за снабжение *********. Отвечать придется всем, молчаливое быдло будет платить наравне с засрашкой репарации.
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19.11.2022 15:56 Ответить
А ракети звідки летять, часом не з бульбашії?!!! Ви вже вплуталися "по саме неможу"!!! Так що "відгрібати" будете на рівні з мордором!!!
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19.11.2022 15:56 Ответить
Що за херню городить цей ХРенін, нахрена вона нам, досить і маячні бульбофюрера нелігітимного.
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19.11.2022 15:58 Ответить
******* беларусские, вы на нас напали вместе с вашими хозяевами - кацапами 24.02
22. Что бы сдохли, суки.
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19.11.2022 16:00 Ответить
Ми вас вплутаємо. І дуже швидко, якщо ще раз спробуєте надати кацапам дозвіл на запуск їхнього лайна з вашої території.

Дєруни, ви догралися. Хитрожопість ваша вас не врятує.
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19.11.2022 16:02 Ответить
одної фамілії достатньо, щоб все зрозуміти
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19.11.2022 16:03 Ответить
Вы твари уже вляпали больше некуда что вряд ли отмоетесь.
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19.11.2022 16:04 Ответить
Ти вже вплутався, худоба. 24 лютого 2022 року. Так що, тупа худоба, петля тобі забезпечена. А слідом за парашниками і тупа череда білоруських покірних худоб понесе покарання і виплачуватиме Україні багато десятків, а швидше за все сотень мільярдів доларів репарацій.
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19.11.2022 16:04 Ответить
поздно пить боржоми
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19.11.2022 16:20 Ответить
бульбафюрер - сик сик 🤣🤣🤣
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19.11.2022 16:21 Ответить
Товарищ Хренин несёт какую то хрень
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19.11.2022 16:26 Ответить
Вони вже впутались !
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19.11.2022 16:27 Ответить
Логика дивна - захищати свою батьківщину і свою землю це обстрілювати ракетами сусіда, здійснювати напад зі своеї терріторії, тримати у себе збройні сили агрессора, надавати йому зброю, амуніцію, продукти, бази і після того "не збиратись вплутуватись у якісь конфлікти"
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19.11.2022 16:31 Ответить
ви, довбодятли, уже в конфлікті по самі помідори
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19.11.2022 16:39 Ответить
Ми вже чули ці балачки. Немає вам довіри , підори картопляні.
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19.11.2022 16:44 Ответить
Хренин - друг Членина )))
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19.11.2022 16:51 Ответить
Аптронім (еонім) у стилістиці - це ім'я чи прізвище, яке є промовистим і створює комічний ефект. Якраз той випадок, коли прізвище говорить саме за себе
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19.11.2022 16:51 Ответить
Так кацапы тоже типа родину защищают, на чужой территории😂😂
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19.11.2022 16:53 Ответить
эти драники даже хуцпу переплюнули.
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19.11.2022 17:07 Ответить
Доплясались хороводами сябры, а уже по уши в соучастии. Не выйдет пропетлять
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19.11.2022 17:23 Ответить
********* те шє ті *******
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19.11.2022 17:26 Ответить
таракан3%, нам плевать кого ті посылаешь на наши территории! Ты уже начал войну с Украиной, а кого ты нанимаешь, это твои проблемы! А свинособачью форму, можно купить в любом военторге - твой любовник или муж, сказал!
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19.11.2022 17:28 Ответить
Піздить. Як завжди.
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19.11.2022 17:43 Ответить
Цей письтеш мы уже слышали!!!!!
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19.11.2022 18:32 Ответить
хренин получит хрен,по самое лукашенко!
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19.11.2022 18:49 Ответить
Якщо сбрехав 23 лютого, то бреше і зараз.
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19.11.2022 20:18 Ответить
Моя мысль такая....Нужно понимать политику батьки....Ему из раиси ясно дали понять, что если не дашь в распоряжение свою территорию для вторжения и бомбежек, то такая страна как Беларусь перестанет существовать как отдельное государство...Лука не дурак, он понимает, что Беларусь захватят за 3 дня...Крыши как у Украины в лице запада у него нет и помощи ждать неоткуда, да и страна меньше Украины в 4 раза....И выбор у него не большой...Путлер давно его тянет в таежный союз, а он отпирается как может уже много лет...Так же батька понимает, что если Украину захватят, то и Беларусь прицепом....Это нужно понимать, что бы понимать почему батька так поступает....Говорить он вынужден то, что хочет путлер...Территорию тоже вынужден предоставить....А какойу него выход? Прое..ать свою страну? Ему эта война 300 лет не уперлась...Просто таковы обстоятельства....
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19.11.2022 21:32 Ответить
 
 