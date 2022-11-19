Беларусь не собирается "ввязываться в какие-то конфликты", - министр обороны РБ Хренин

Беларусь якобы "не намерена" втягиваться в конфликты, заверил глава Министерства обороны страны Виктор Хренин.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

"В наших планах нет никаких мыслей ввязываться в какие-либо конфликты. Мы готовимся только защищать свою землю, нашу Родину", - заявил Хренин.

При этом он еще раз подтвердил, что в 2023 году в Беларуси состоятся совместные российско-белорусские учения "Щит Союза-2023".

"Одной из мер оперативно-боевой подготовки военнослужащих будет совместное с Российской Федерацией обучение "Щит Союза-2023". Знания об опыте и анализе современных войск будут также включены в него", - отметил Хренин.

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В конце февраля часть российских войск, участвовавших в полномасштабном вторжении на территорию Украины, атаковала украинские города с территории Беларуси. Также территория этой страны используется российским военным командованием в качестве плацдарма для ракетных и авиационных ударов по Украине. При этом белорусская армия в боевых действиях в Украине не участвует.