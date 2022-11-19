Украинцам стоит подумать о выезде из страны на некоторое время ради энергосбережения, - ДТЭК
Украинцев призвали рассмотреть возможность выезда из страны. Это поможет сэкономить электроэнергию после повреждения почти половины энергосистемы Украины массированными атаками РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью BBC сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
Из-за массовых ракетных ударов Киев может столкнуться с полным отключением электроэнергии.
По словам генерального директора крупнейшей в Украине частной энергетической компании, с каждым российским ударом энергосистема Украины становится менее надежной. В то же время уменьшение ее потребления является ключом к ее сохранению.
"Если они (украинцы, ред.) смогут найти альтернативное место для проживания еще на три-четыре месяца, это будет очень полезно для системы", - заявил Тимченко.
Тимченко пояснил, что помощь энергосистеме Украины является также вкладом в победу. Уменьшение электропотребления будет гарантировать наличие света в больницах, спасающих наших раненых солдат.
"Если потреблять меньше, то госпитали, где есть раненые бойцы, будут иметь гарантированное электроснабжение. Этим можно объяснить, что потребляя меньше или уезжая, они также вносят свой вклад", - добавил Тимченко.
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до речі, відмова від українського громадянства - платна! останній раз, якщо не помиляюся, коштувала 30 тисяч гривень
1. громадянин України, який постійно проживає в іншій державі;
2. діти, які виїхали на постійне місце проживання в іншу країну з батьками (одним з батьків) - може вийти за клопотанням одного з батьків;
3. діти, які отримали українське громадянство при народженні, батьки (один з батьків) якого є резидентами іншої держави;
4. діти, яких всиновили резиденти іншої держави або ж тільки один з усиновителів є громадянином іншої країни.
цікаво при цьому, що Україна не дозволяє мати інше громадянство!
P.S. твою тупість підтверджує навіть те , що у своєму потокові лайна , бездумно використав лозунг нацистів , написаний ними на воротах концтабору , бо #акакаяразніца ((
Тии мабуд дес в Ужгороді, куди ракети не долітають. Твоїхбратів,дітей не вбили, не згвалтували дружину чи сестру. Хай воює, захищаєтся хтось іншій...
Твоя батківщина Земля? - Да ти не знаєш, що таке Батькивщина. Ти знаєш тільки місце на ційпланеті ( чи вигадав його), де тобі буде комфортно. До Батківщини це немає відношення.
Чому раніше не вииїхав, до війни в ситі країни- бло нескладно. Купа трдових мігрантів десь там? Світ великий, десь якось влаштвався би, а так - на тебе дорогоцінну енергію витрачати - щоб ти поїв, тобі було тепло і світло. Слабак.Тікай.
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Тим часом частина електрики експортується до Молдови і ЄС.
А з Кучмою таки лицем схожі.
до конца войны ?
Время военное - стране некогда сюсюкать с кучмовскими отпрысками.
Тепер офіційно, на державному рівні. Возлікуєм же!
Ну то, сукі, дозвольте чоловікам тікати за кордон і я зїбу звідси ***** в той же день і за свої бабки!!
Громадян в Україні набагато меньше, ніж населення. Нажаль. І кращі - на фронті. Гинуть.
Або зазяджена.
Знаю ДТЕК давно.Бував на їхніх(тобто колись державних) ТЕС багато разів і бачив тотальну розруху.. Вкладання грошей в модернізацію блоків мінімальні. Ще й сучі діти борги не віддають підрядним організаціям за виконану роботу..Багато працівників звільняються звідти, бо після "реорганізації праці" стало тільки більше начальників, а робочий персонал їм став не потрібен..Роботу приходиться робити за декількох і свою також..
- Наверное, так можно называть наши человеческие отношения.
(Максим Тимченко)
Слава атмосферному электричеству!!!(безплатному!).
Нормальный ведь человек такого не скажет.
Не подскажет сей долбодятел, куда можно вот так просто выехать такой массе людей? Боже, ну как такой ******* управлет такой большой компанией?
Нема ГАЗУ
Нема ...
...
ПО}{ є Український народ, а значить є Україна
А тому Касапня пісдуй з України бо тобі PEACE Да
Бо уже закінчуєьться 2022 рік, а жодного звіту та затвердженої ВРУ Програми дій Уряду на 3 роки, тобто премії та за особливі умови на паркеті є виплати, а Програм затверджених ВРУ, - жодної!!
Стефанчук-Зеленський дуже глибоко зхвильовані, чи акакаяразніца !!
Скоти, ограбили народ ще і знущаються! Щоб ви падли вже не вертались з тих закордонів! Щоб згнили там!
Не може держава залежати від планів ахмєтова по відключенню чи включенню енергії
А може ви здристнете? Хто на магадан, а хто й під шконку.
Заспокоїли, *****... Виїжджайте... Суки!
Побачу, як цей директор буде сидіти при свічці.
Кого заселяли у вимерлі села після ГОЛОДОМОРУ, кого заселяли в будинки депортованих кримських татар?
Я не прихильник фашизму і тим більше нацизму, не плутати з націоналізмом, але ....
Програма «25 пу́нктів» НСДАП
12. З огляду на жахливі людські та матеріальні жертви, що їх вимагає війна від нації, особисте збагачення під час війни мусить розглядатися як злочин проти народу.
Тому ми вимагаємо безжального вилучення прибутків, зароблених від війни.
...хто проти цього?
Вони закуповували її в Україні.
Зараз, з ваших заяв, можливості експорту немає.
І одночасно у ЄС є можливість ділитись нею з нашими громадянами.
ТАК ЗВІДКИ ВОНА БЕРЕТЬСЯ?
Починайте своє БЛАБЛАБЛА....