Украинцам стоит подумать о выезде из страны на некоторое время ради энергосбережения, - ДТЭК

Украинцев призвали рассмотреть возможность выезда из страны. Это поможет сэкономить электроэнергию после повреждения почти половины энергосистемы Украины массированными атаками РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью BBC сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Из-за массовых ракетных ударов Киев может столкнуться с полным отключением электроэнергии.

По словам генерального директора крупнейшей в Украине частной энергетической компании, с каждым российским ударом энергосистема Украины становится менее надежной. В то же время уменьшение ее потребления является ключом к ее сохранению.

"Если они (украинцы, ред.) смогут найти альтернативное место для проживания еще на три-четыре месяца, это будет очень полезно для системы", - заявил Тимченко.

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Тимченко пояснил, что помощь энергосистеме Украины является также вкладом в победу. Уменьшение электропотребления будет гарантировать наличие света в больницах, спасающих наших раненых солдат.

"Если потреблять меньше, то госпитали, где есть раненые бойцы, будут иметь гарантированное электроснабжение. Этим можно объяснить, что потребляя меньше или уезжая, они также вносят свой вклад", - добавил Тимченко.