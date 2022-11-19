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Оккупанты свозят пропагандистов на захваченные территории для запуска филиалов российского телевидения

пропаганда

На временно оккупированных территориях россияне планируют запустить филиалы всероссийской государственной телерадиовещательной компании (ВГТРК).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Для запуска собственной телепропаганды оккупанты хотят использовать захваченное имущество украинского Общественного вещания и имеющуюся сеть телерадиовещания, в том числе 196-метровые телебашни в Мариуполе и Мелитополе.

"Однако проблемой для врага является персонал, ведь большинство медийщиков на временно оккупированных территориях не стали сотрудничать с врагом. Следовательно, россияне свозят пропагандистов из регионов РФ, чтобы те промывали мозги местному населению", - отмечает ЦНС.

Центр напоминает, что пропагандистскому холдингу ВГТРК принадлежат каналы "Россия-1", "Россия-к", "Россия-24", "Карусель", "РТР-планета" и ряд радиостанций.

Напомним, что перед отступлением из Херсона россияне разворовали филиал "Общественное Херсон" и подорвали передающий центр херсонской телебашни.

Читайте также: В оккупированном Херсоне россияне демонтируют телекоммуникационное оборудование. Хотят оставить город без связи, теле- и радиовещания, - Центр национального сопротивления

Автор: 

оккупация (10193) медиа (186) телевидение (900) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+17
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19.11.2022 16:43 Ответить
+12
Можуть просто запустити там єдиний марафон!
Жодної різниці не буде.
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19.11.2022 16:37 Ответить
+10
Соловьнный помёт бы привезли туда, того гляди и ракету споймает
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19.11.2022 17:01 Ответить
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Можуть просто запустити там єдиний марафон!
Жодної різниці не буде.
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19.11.2022 16:37 Ответить
скабєєву в живу/поки що/ побачать?
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19.11.2022 16:39 Ответить
Соловьнный помёт бы привезли туда, того гляди и ракету споймает
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19.11.2022 17:01 Ответить
воно обiсцялося чи обiсралося?
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19.11.2022 18:11 Ответить
Одним словом - обгадилось по полной.
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19.11.2022 18:20 Ответить
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19.11.2022 19:59 Ответить
И "Соловей" зае@ет.
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19.11.2022 18:17 Ответить
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19.11.2022 16:43 Ответить
Давно не бачив такого гарного коментаря! Ганс!
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19.11.2022 17:49 Ответить
Підключать Марафон та можна буде видавати за росзмі, тільки буде потрібно кілька слів на годину переозвучити Всего то делов
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19.11.2022 16:45 Ответить
"...Российский телеведущий-пропагандист Евгений Попов в программе "60 минут", выходящей на телеканале "Россия-1" в прямом эфире, раскритиковал идею национализировать в РФ активы западных компаний.

Между Поповым и гостем ток-шоу разгорелся жаркий спор по поводу российского транспорта и возможной национализации. Неожиданно ведущий заявил, что без западных партнеров Россия не способна ничего производить.

"Давайте у немцев все заберем, национализируем. У нас завтра станет "Сапсан". Мы на чем ездить будем? На дрезинах? Не на чем у нас ездить, надо это просто признать", - крайне эмоционально заявил Попов. Видео фрагмента эфира уже стало вирусным в Интернете."

https://twitter.com/i/status/1593282077562228736
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19.11.2022 16:45 Ответить
але ж вялічіє...єта расия. як кричав жирік
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19.11.2022 16:55 Ответить
Я вот не пойму, за Росию переживают одни евреи шо Жирик, шо Соловьев шо Пригожин.
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19.11.2022 18:22 Ответить
файно...поржав....
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19.11.2022 17:24 Ответить
Головне щоб кучкувалися тісніше, падлюки. Це щоб хватило одного снаряда.
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19.11.2022 16:46 Ответить
Лучше бы они свезли их на "монокристалл" в Шебекино. Там много новостей можно оттуда почерпнуть.
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19.11.2022 16:47 Ответить
Та хай промивають. Українці це лайно дивитися не будуть. А кацапня нехай дивиться. Швидше отримають паспорта з куркою, та потім здриснуть на росію разом російськими загарбниками.
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19.11.2022 16:48 Ответить
головне - забрати назад не забудьте, коли драпатимете
а то он в Ізюм учітєлєй вже позавозили а потім "рускіє сваіх нє брасают"
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19.11.2022 17:02 Ответить
Яких пропагандистів?Пропагандонів!
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19.11.2022 17:06 Ответить
вопрос..поxему хаймарс с волфрамовой шрапнелью не летит туда который шьет рессоры камазов.??вон прут опять на гуляйполе
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19.11.2022 19:11 Ответить
 
 