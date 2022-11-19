Оккупанты свозят пропагандистов на захваченные территории для запуска филиалов российского телевидения
На временно оккупированных территориях россияне планируют запустить филиалы всероссийской государственной телерадиовещательной компании (ВГТРК).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Для запуска собственной телепропаганды оккупанты хотят использовать захваченное имущество украинского Общественного вещания и имеющуюся сеть телерадиовещания, в том числе 196-метровые телебашни в Мариуполе и Мелитополе.
"Однако проблемой для врага является персонал, ведь большинство медийщиков на временно оккупированных территориях не стали сотрудничать с врагом. Следовательно, россияне свозят пропагандистов из регионов РФ, чтобы те промывали мозги местному населению", - отмечает ЦНС.
Центр напоминает, что пропагандистскому холдингу ВГТРК принадлежат каналы "Россия-1", "Россия-к", "Россия-24", "Карусель", "РТР-планета" и ряд радиостанций.
Напомним, что перед отступлением из Херсона россияне разворовали филиал "Общественное Херсон" и подорвали передающий центр херсонской телебашни.
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Между Поповым и гостем ток-шоу разгорелся жаркий спор по поводу российского транспорта и возможной национализации. Неожиданно ведущий заявил, что без западных партнеров Россия не способна ничего производить.
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https://twitter.com/i/status/1593282077562228736
а то он в Ізюм учітєлєй вже позавозили а потім "рускіє сваіх нє брасают"