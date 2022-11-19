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Новости Война
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Прямой ущерб экономике Украины от ракетной атаки РФ 15 ноября составил до $1 млрд, - Гетманцев

обстріл,запорізька

Ракетная атака России по Украине 15 ноября нанесла от $0,5 млрд до $1 млрд прямого ущерба украинской экономике.

Об этом сообщил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"По нашим подсчетам, атака 15-го числа нанесла от половины до миллиарда долларов прямых убытков экономике нашего государства", - отметил он.

Гетманцев подчеркнул, что кроме прямых есть еще косвенные убытки, когда, в частности, предприятия не могут работать из-за отключения электроснабжения.

По его словам, общие потери экономики Украины от атак РФ будут ощутимы.

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Автор: 

обстрел (27820) убытки (397) Гетманцев Даниил (410)


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Топ комментарии
+16
От би порахувати прямі збитки економіки України, від гетманцева (помічника депутата-регіонала сівковича, якого признали агентом ФСБ)..
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19.11.2022 17:03 Ответить
+15
ну так медаль собі вішай, муділа. Ви ж так ******* підготували країну до війни.
 Тепер коментарі роздає шоб мав в тюрмі сидіти, антон штопаний...
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19.11.2022 17:03 Ответить
+10
поїдь на митні переходи і збери з митників., там більше вийде....
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19.11.2022 17:00 Ответить
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В Україні дуже багата корупція. Яка все подолає...
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19.11.2022 16:55 Ответить
поїдь на митні переходи і збери з митників., там більше вийде....
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19.11.2022 17:00 Ответить
угу..чверть хоч побачимо? чи на Різдво вже зелені збирають?
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19.11.2022 17:00 Ответить
"від $0,5 млрд до $1 млрд прямих збитків українській економіці"
- чи у цих цифрах вже закладено "інтерес" зеленої мафії і її бойовика особисто Гидьманцева?
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19.11.2022 17:02 Ответить
Арифметик, мля, гетьманцев..
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19.11.2022 19:01 Ответить
Давила Гетманцев
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20.11.2022 06:43 Ответить
ну так медаль собі вішай, муділа. Ви ж так ******* підготували країну до війни.
 Тепер коментарі роздає шоб мав в тюрмі сидіти, антон штопаний...
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19.11.2022 17:03 Ответить
От би порахувати прямі збитки економіки України, від гетманцева (помічника депутата-регіонала сівковича, якого признали агентом ФСБ)..
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19.11.2022 17:03 Ответить
Майже стільки, скільки вони витратили на ракети.
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19.11.2022 17:05 Ответить
Ото ж. Порівняйте з сумою, що озвучувалася кілька днів тому, що кацапи на залпі втратили 950 млн. доларів.

От тільки один мільярд втрат України -- це реальні гроші, які комусь треба заробляти і виплачувати. А для кацапів вартісь ракет можна знизити до мінімуму, бо такий режим завжди може зігнати десятки тисяч рабів у якийсь умовний закритий Пєрьмь-176 і примусити працювати за баланду. І найгірше, що руд і копалин у землі там до дідька.

Як примусити ГУЛАГ площею у десятки мільйонів квадратних кілометрів припинити виробляти смертоносну зброю?? Невже у США і Західної Європи немає для цього механізмів?
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19.11.2022 17:07 Ответить
Механізми є, немає бажання. Бояться "ядрьонної бімби" *уйла.
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19.11.2022 17:09 Ответить
Від тебе - мудака, не менше
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19.11.2022 17:09 Ответить
прямі збитки від діяльності влади зеленої шобли думаю під трильйон скоро набіжить
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19.11.2022 17:18 Ответить
Законодавчі ініціативи гетьманцева і його зеленої коМанди за останні 3 роки коштували втратою більше 10 млрд баксів. Тобто, Zeкоманда і кацапи - це одна і та сама контора по знищенню України.
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19.11.2022 17:20 Ответить
вот и ответ на вопрос как русские могут так тратить такие дорогие ракеты. 15 числа запуск стоил аж почти 600-900млн. Только всегда затем забывают добавить, что если хоть 10% этих ракет долетит, то их стоимость уже окупается разрушениями.
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19.11.2022 17:23 Ответить
"... від половини до мільярда..."???? Подумаєш різниця в 500млн баксів, коли буде наступна фінансова допомога, то може і більше мільярда доведеться "виділити", так виходить мерзота? Ця падаль ще після заяви, що ми не будемо виділяти гроші на зсу ,бо це піар Порошенка - повинен бути кинутий на підвал, і там вибивати з нього інформацію про його роботу на фсб.
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19.11.2022 17:43 Ответить
Ця зегнида, а на додаток, ще й ригоанальне падло, та й ще напевно фсбшний агент, накоїв збитків набагато більше, бо саме для цього засланий...
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19.11.2022 18:13 Ответить
ОТО ГНІДА, (це не німецьке прізвище)
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19.11.2022 18:47 Ответить
У.ї . бани.
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19.11.2022 19:11 Ответить
Ця пропутінська зе-шалава все прорахувала?! Особливо те, що їй відслюнять з маскви??
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19.11.2022 19:33 Ответить
а какой прямой ущерб Украине от безумных гетьманцевых-арахамий ?
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19.11.2022 22:51 Ответить
 
 