Прямой ущерб экономике Украины от ракетной атаки РФ 15 ноября составил до $1 млрд, - Гетманцев
Ракетная атака России по Украине 15 ноября нанесла от $0,5 млрд до $1 млрд прямого ущерба украинской экономике.
Об этом сообщил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"По нашим подсчетам, атака 15-го числа нанесла от половины до миллиарда долларов прямых убытков экономике нашего государства", - отметил он.
Гетманцев подчеркнул, что кроме прямых есть еще косвенные убытки, когда, в частности, предприятия не могут работать из-за отключения электроснабжения.
По его словам, общие потери экономики Украины от атак РФ будут ощутимы.
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- чи у цих цифрах вже закладено "інтерес" зеленої мафії і її бойовика особисто Гидьманцева?
Тепер коментарі роздає шоб мав в тюрмі сидіти, антон штопаний...
От тільки один мільярд втрат України -- це реальні гроші, які комусь треба заробляти і виплачувати. А для кацапів вартісь ракет можна знизити до мінімуму, бо такий режим завжди може зігнати десятки тисяч рабів у якийсь умовний закритий Пєрьмь-176 і примусити працювати за баланду. І найгірше, що руд і копалин у землі там до дідька.
Як примусити ГУЛАГ площею у десятки мільйонів квадратних кілометрів припинити виробляти смертоносну зброю?? Невже у США і Західної Європи немає для цього механізмів?