Россия пытается истощить украинскую ПВО массированными ударами, - Пентагон
Увеличение интенсивности ракетных ударов России по Украине частично направлено на то, чтобы истощить украинские средства противовоздушной обороны, что, как надеется Москва, позволит ее силам достичь доминирования в небе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, где приводят заявление высокопоставленного представителя Пентагона.
"Они действительно пытаются перегрузить и истощить украинские системы противовоздушной обороны", - заявил заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Кал во время поездки на Ближний Восток.
"Мы знаем, что такое российская теория победы, и мы стремимся убедиться, что это не сработает, убедившись, что украинцы получат то, что им нужно, чтобы сохранить свою противовоздушную оборону жизнеспособной", - подчеркнул он.
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Західне ППО дуже ефективне і дякувати країнам Заходу що вони його надають.
Але ніхто із політиків на Заході не міг подумати що русня вдасця до тактики массованих обстрілів мирної інфраструктури - це ж просто безглуздо з розумної точки зору.
Тільки розуму у зовсім збренділих "жоповодітелей" русні нема.
Вони все міряють по собі - думали що українці злякаються (так би зробило населення рф-ї у такому випадку).
ПС. Даже интересно стало, вот когда вы пишете такие гнидные комментарии, вам на душе легче становится? Или это чисто кинуть гамна на вентилятор, а там хоть трава не расти?
Например, западные истребители, базирующиеся там,
где русня сдуру уже формально порылась.