Россия пытается истощить украинскую ПВО массированными ударами, - Пентагон

Увеличение интенсивности ракетных ударов России по Украине частично направлено на то, чтобы истощить украинские средства противовоздушной обороны, что, как надеется Москва, позволит ее силам достичь доминирования в небе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, где приводят заявление высокопоставленного представителя Пентагона.

"Они действительно пытаются перегрузить и истощить украинские системы противовоздушной обороны", - заявил заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Кал во время поездки на Ближний Восток.

"Мы знаем, что такое российская теория победы, и мы стремимся убедиться, что это не сработает, убедившись, что украинцы получат то, что им нужно, чтобы сохранить свою противовоздушную оборону жизнеспособной", - подчеркнул он.

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