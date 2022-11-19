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Россия пытается истощить украинскую ПВО массированными ударами, - Пентагон

ппо

Увеличение интенсивности ракетных ударов России по Украине частично направлено на то, чтобы истощить украинские средства противовоздушной обороны, что, как надеется Москва, позволит ее силам достичь доминирования в небе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, где приводят заявление высокопоставленного представителя Пентагона.

"Они действительно пытаются перегрузить и истощить украинские системы противовоздушной обороны", - заявил заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Кал во время поездки на Ближний Восток.

"Мы знаем, что такое российская теория победы, и мы стремимся убедиться, что это не сработает, убедившись, что украинцы получат то, что им нужно, чтобы сохранить свою противовоздушную оборону жизнеспособной", - подчеркнул он.

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обстрел (27784) ПВО (2829) россия (96139) Украина (45010)


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Топ комментарии
+3
Если испытания Найков в небе Украины пройдут успешно - понос истощит Россию...
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19.11.2022 18:37 Ответить
+1
Все просто - засобів ППО поки-що недостатньо. Нажаль Захід реагує після виявлення проблем, а не на упередження.

Західне ППО дуже ефективне і дякувати країнам Заходу що вони його надають.
Але ніхто із політиків на Заході не міг подумати що русня вдасця до тактики массованих обстрілів мирної інфраструктури - це ж просто безглуздо з розумної точки зору.

Тільки розуму у зовсім збренділих "жоповодітелей" русні нема.
Вони все міряють по собі - думали що українці злякаються (так би зробило населення рф-ї у такому випадку).
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19.11.2022 18:14 Ответить
+1
Це ми й самі бачимо. Чим підтримаєш та посилиш Збройні Сили України, Пентагон?
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19.11.2022 18:16 Ответить
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Гкхм.. відкрив Америку через фіртку. Питання чому Росія з її 1.5% економіки досі може пробивати надане ППО з країн сумарно 60% економіки.
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19.11.2022 17:44 Ответить
Все просто - засобів ППО поки-що недостатньо. Нажаль Захід реагує після виявлення проблем, а не на упередження.

Західне ППО дуже ефективне і дякувати країнам Заходу що вони його надають.
Але ніхто із політиків на Заході не міг подумати що русня вдасця до тактики массованих обстрілів мирної інфраструктури - це ж просто безглуздо з розумної точки зору.

Тільки розуму у зовсім збренділих "жоповодітелей" русні нема.
Вони все міряють по собі - думали що українці злякаються (так би зробило населення рф-ї у такому випадку).
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19.11.2022 18:14 Ответить
Це ми й самі бачимо. Чим підтримаєш та посилиш Збройні Сили України, Пентагон?
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19.11.2022 18:16 Ответить
Да как обычно - ничем. Пентагон ведь за девять месяцев и пальцем не пошевелил, верно? Все это железо, от патропнов 7.62 до Химарсов, на миллиарды долларов , оно поступило с Марса, Пентагона там и рядом не стояло.

ПС. Даже интересно стало, вот когда вы пишете такие гнидные комментарии, вам на душе легче становится? Или это чисто кинуть гамна на вентилятор, а там хоть трава не расти?
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19.11.2022 18:35 Ответить
Что-то подсказывает, что вместо истощения будет кое-что другое.
Например, западные истребители, базирующиеся там,
где русня сдуру уже формально порылась.
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19.11.2022 18:32 Ответить
Если испытания Найков в небе Украины пройдут успешно - понос истощит Россию...
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19.11.2022 18:37 Ответить
Хай спробують заткнути їхні "фонтани" тією дальністю яку нам постачають. Ах ну да, захищатися можете, але по ним ніні.
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19.11.2022 19:00 Ответить
гад блес зе кинг оф зе юнайтед киндом оф америка
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19.11.2022 19:12 Ответить
Щоб рашистам не вдалося виснажити українську ППО вже давно час США і НАТО наважитися надати Україні зброю стримування. Адже засоби ППО вартують дорожче, отже виснажуються скоріше.
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19.11.2022 19:24 Ответить
 
 