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Новости Война
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Шольц напрямую обратился к Путину: "Прекратите эту войну и выведите войска из Украины"

шольц,путін

Россия должна прекратить войну против Украины и вывести все свои войска с ее территории.

Об этом идет речь в заявлении канцлера Германии Олафа Шольца, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Прекратите эту войну, выведите свои войска и расчистите путь для переговоров о мире, который не может быть продиктован Россией относительно Украины", - обратился Шольц к президенту РФ Владимиру Путину.

По его словам, ни одна страна не является соседним задним двором.

"Никто не имеет права забирать себе чужую территорию", - добавил канцлер.

Читайте также: Джонсон: Украине не о чем вести переговоры с РФ

Автор: 

путин владимир (31544) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+29
Молодчина Шольц! Сьогодні подивився сводну таблицю допомого від Німеччини Україні і здивувався. Вона окуєнна.
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19.11.2022 18:15 Ответить
+28
Марно говорити. Треба по лисому бубну настукати
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19.11.2022 17:42 Ответить
+19
Так раніше ж думали, що "Україна за три дні... фсьо". А газогони залишаться...
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19.11.2022 17:48 Ответить
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Марно говорити. Треба по лисому бубну настукати
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19.11.2022 17:42 Ответить
відрубати тре той лисий буден іржавою сокирою.
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19.11.2022 18:08 Ответить
Молодчина Шольц! Сьогодні подивився сводну таблицю допомого від Німеччини Україні і здивувався. Вона окуєнна.
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19.11.2022 18:15 Ответить
це , в основному, заслуга нашого бувшого Посла Андрія Мельника....
він активно троллив адептів руZZкого міра....і накінець-то шольци почали "прозрівати"...
на відміну від шрьодерів та меркельш з вагенкнехтами....
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19.11.2022 18:32 Ответить
Шо ты несесешь, тролль -дурко? Твоего Мельника после войны новая власть судить будет за саботаж в отношениях Украины и Германии, после чего Германия прекратила поставки вооружений. И возобновила лишь после того, как МИД вынужден был заявить, что осла Мельника уберут из послов. Этого придурка-саботажника не пускали НИ В ОДНО ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ учреждение ФРГ, даже в МИД ФРГ, на что чумошник Мельник сам жаловался!
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19.11.2022 21:50 Ответить
Ватан, я тобі про посла України Мельника...а ти мені якусь нісенітницю....ти, напевно, виборець навінского з медведчуками та бужанскіми з дубінскіми та шаріями....?? ЛЮДЕЙ впізнають по їх справах...а НЕ по швидкості "перевзування та перефарбування в повітрі..." на кшталт вілкулів та труханових....думай-ТЕ!
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20.11.2022 16:54 Ответить
Тебе имецилу, одному не понятно, что Мельник-это и есть тот чумошник, из за которого дипломатические отношения Украины и Германии оказались на грани разрыва. И сколько бы дебиловатых троллей типа тебя не топило за саботажника Мельника, итог у Мельника будет один- суд, за саботаж во время войны.
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20.11.2022 22:53 Ответить
ватан, я бачу що тобі ОДНОМУ не ясно хто є хто...ти, напевно, виборець ....???
А скільки ракет українського виробництва зробив зеленський з 2019року ,щоб надавати відсіч оркам? ЦЕ дуже цікаво:
https://www.youtube.com/watch?v=PFr-Ay81IBE
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20.11.2022 23:13 Ответить
Треба не стукати, а скальп здерти і черепок зварити до музею довбойобів світу.
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19.11.2022 18:49 Ответить
Раніше треба було думати. Коли ви з ними газогони будували, бізнеси відкривали, хабарі від них приймали.
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19.11.2022 17:42 Ответить
....фабрики там усякі
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19.11.2022 17:47 Ответить
Так раніше ж думали, що "Україна за три дні... фсьо". А газогони залишаться...
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19.11.2022 17:48 Ответить
в цьому їх ПЕРЕКОНУВАЛА руSSка агентура...так як і медведчуки з шуфричами та ківами в Україні...
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20.11.2022 16:57 Ответить
дайте нам необхідну зброю...- сьогодні тільки це актуально ...- кацапи самі будуть просити про перемовини...
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19.11.2022 17:43 Ответить
И так уже каждый день клянчат, даже папу подключили.
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19.11.2022 18:08 Ответить
В резерві ***** є Далай-лама
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19.11.2022 19:08 Ответить
Ти как чєлабітную сцарю падайьош...
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19.11.2022 17:43 Ответить
этому сцарю челобитных уже никто не подает... разве что чемодан только для его дел. )
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19.11.2022 17:47 Ответить
Оружие больше давайте+ ПВО/ПРО и через месяц кацапня на поленях будет тявкать по 'переговорах'
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19.11.2022 17:45 Ответить
Ти бач!? "Припиніть!... Виведіть!..." А якщо не припинить? І не виведе?, То що тоді?
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19.11.2022 17:45 Ответить
Якщо не припинить і не виведе, то наш Президент візьме свої ракети, які ховає під асфальтом і в мільярдному лісі і вдарять по ворогу. Так? Дякуємо Шольцу і всьому німецькому народу, що заступаються за Україну, дають допомогу і не бояться кацапів. Припинити таке постачання газу і нафти можуть тільки адекватні лідери, якими є сьогодні Шольц. А за зброєю до свого Верховного головнокомандувача, бо він мав знати і все робити, щоб захистити українців, а не це вам має робіти Шольц чи Байден.
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19.11.2022 18:29 Ответить
Йой , а шо сі стресло?
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19.11.2022 17:46 Ответить
Та мабудь в Кемську Калініградську волость тактичне ЯО завезли...
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19.11.2022 17:52 Ответить
Та мабуть таки дійшло до жирафа, хоч і на девятий день!
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19.11.2022 18:17 Ответить
это такое надо было говорить еще с вторжения в Чечню
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19.11.2022 17:51 Ответить
Очередной пердёж в лужу.
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19.11.2022 17:51 Ответить
растёт шольц...щэ трошкы и нэ соромно будэ у кракен просытыся...
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19.11.2022 17:56 Ответить
путіна словами не проб;єш .
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19.11.2022 18:02 Ответить
шольцу треба в дідів повчитися як у кацапів щось просить чи про щось вести з ними переговори.
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19.11.2022 18:10 Ответить
Это, как в подворотне обратиться к гопникам:
- Прекратите хулиганить! Вы не можете претендовать на мой кошелёк !

Пока главарю не заедешь в дюндель да так, что он сразу с копыт - удачи не видать....
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19.11.2022 18:13 Ответить
Краще Меркель з табакереою відправте зустрітися з пуйлом.
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19.11.2022 18:16 Ответить
Не знаю, кто вставил шпульцу в попу пальц, но не отпускайте клиента. Поет соловьем
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19.11.2022 18:22 Ответить
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19.11.2022 18:23 Ответить
Шольц растёт на глазах.
Такие заявления без предварительных договорённостей не делаются.
Як то кажуть - далі буде.
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19.11.2022 18:25 Ответить
ну всьо..хана..рашен пропаганда буде кричати- На Бєрлін! дєди ваєвалі
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19.11.2022 18:38 Ответить
харе там ************ в дупу заглядывать.................леопарды давай ЗСУ , не жмись.................................................
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19.11.2022 18:41 Ответить
План Барбаросса, улучшенный и дополненный технологиями 5 и 6-го поколения, это то, что действительно можно повторить.
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19.11.2022 18:56 Ответить
Згадалося:
"А **** ти мнє в жопу орьош?" (с)
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19.11.2022 19:42 Ответить
🤣🤣🤣
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19.11.2022 19:56 Ответить
Невже в Європі появився ще один послідовник Джонсонюка? - попри всі його попередні збочення на темі касапсько-української війни.
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19.11.2022 20:25 Ответить
Сказав та й сказав. А що пуйлу з того. Він що, схаменеться? Так можна до ще 10 років просити та сварити. А Васька слушаєт да єст.
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19.11.2022 21:39 Ответить
Ого! А що в лісі здохло, та ще таке велике, що аж цілий герр Шольц зробив "туп ніжкою" на облізлого *****?
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19.11.2022 22:21 Ответить
з такими темпами Шольц має всі шанси остаточно відмити німців від фашизму і підвести під тим періодом їхньої історії жирнючу риску.
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19.11.2022 22:42 Ответить
Так. Років через 100. В нього вражаюче швидкі темпи.
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19.11.2022 23:12 Ответить
Опять у Путина истерика
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20.11.2022 00:49 Ответить
 
 