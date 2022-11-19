Шольц напрямую обратился к Путину: "Прекратите эту войну и выведите войска из Украины"
Россия должна прекратить войну против Украины и вывести все свои войска с ее территории.
Об этом идет речь в заявлении канцлера Германии Олафа Шольца, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Прекратите эту войну, выведите свои войска и расчистите путь для переговоров о мире, который не может быть продиктован Россией относительно Украины", - обратился Шольц к президенту РФ Владимиру Путину.
По его словам, ни одна страна не является соседним задним двором.
"Никто не имеет права забирать себе чужую территорию", - добавил канцлер.
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+29 Игорь Матвеев #395524
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+28 Ksenia VB
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+19 Pan Kotskyi
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він активно троллив адептів руZZкого міра....і накінець-то шольци почали "прозрівати"...
на відміну від шрьодерів та меркельш з вагенкнехтами....
А скільки ракет українського виробництва зробив зеленський з 2019року ,щоб надавати відсіч оркам? ЦЕ дуже цікаво:
https://www.youtube.com/watch?v=PFr-Ay81IBE
КемськуКалініградську волость тактичне ЯО завезли...
- Прекратите хулиганить! Вы не можете претендовать на мой кошелёк !
Пока главарю не заедешь в дюндель да так, что он сразу с копыт - удачи не видать....
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