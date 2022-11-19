Шольц напрямую обратился к Путину: "Прекратите эту войну и выведите войска из Украины"

Россия должна прекратить войну против Украины и вывести все свои войска с ее территории.

Об этом идет речь в заявлении канцлера Германии Олафа Шольца, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Прекратите эту войну, выведите свои войска и расчистите путь для переговоров о мире, который не может быть продиктован Россией относительно Украины", - обратился Шольц к президенту РФ Владимиру Путину.

По его словам, ни одна страна не является соседним задним двором.

"Никто не имеет права забирать себе чужую территорию", - добавил канцлер.

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