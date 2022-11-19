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Новости Санкции против России
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Зеленский о лимите цен на энергоресурсы: Россия должна ощутить болезненные потери

нафта

Лимит цен на российские энергоресурсы должен быть максимально эффективным для того, чтобы страна-агрессор ощутила болезненные потери.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с премьером Британии Риши Сунаком, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Чрезвычайно важно с точки зрения безопасности сделать максимально эффективным ограничение экспортной цены на российские энергоресурсы, которое должно заработать в ближайшее время. Россия должна ощутить болезненные потери так же, как она приводит к потерям всех остальных", - подчеркнул глава украинского государства.

Автор: 

Зеленский Владимир (20854) нефть (1931) россия (96169) санкции (11466)


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Топ комментарии
+6
При Зелі повним ходом експортували електроенергію з рашки і бульбо стану, а тепер по іншому заспівав
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19.11.2022 18:00 Ответить
+3
В этом году по прогнозам МВФ ввп рашки просядет на 3,4 процента. Это похоже на калечащие санкции запада?
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19.11.2022 18:00 Ответить
+3
заголовок до кожного бубіного відосика - "Закликав і обговорив...."
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19.11.2022 18:11 Ответить
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В этом году по прогнозам МВФ ввп рашки просядет на 3,4 процента. Это похоже на калечащие санкции запада?
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19.11.2022 18:00 Ответить
Просто економіка кацапів прсяде і все(
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19.11.2022 18:01 Ответить
"Devastating sanctions." (c) The While House
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19.11.2022 18:29 Ответить
При Зелі повним ходом експортували електроенергію з рашки і бульбо стану, а тепер по іншому заспівав
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19.11.2022 18:00 Ответить
кароче про бомбить жыдоугрофиннобурятию буба шуткував..
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19.11.2022 18:01 Ответить
на нафту вже "домовились" - електроенергія на черзі.
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19.11.2022 18:04 Ответить
заголовок до кожного бубіного відосика - "Закликав і обговорив...."
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19.11.2022 18:11 Ответить
А трубу "дружба" не хочеш "прикрутити"?
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19.11.2022 18:17 Ответить
Ремонт перекачувального обладнання, після кацапських атак, можна було б затягнути на тривалий термін.
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19.11.2022 22:06 Ответить
Нафтоналивайку у новоросійську можна було б і прикурити.
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19.11.2022 22:03 Ответить
що не глянеш на них і їхні втрати, то таке відчуття, що ті втрати їм до ср*ки
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19.11.2022 22:47 Ответить
 
 