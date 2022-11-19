Зеленский о лимите цен на энергоресурсы: Россия должна ощутить болезненные потери

Лимит цен на российские энергоресурсы должен быть максимально эффективным для того, чтобы страна-агрессор ощутила болезненные потери.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с премьером Британии Риши Сунаком, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Чрезвычайно важно с точки зрения безопасности сделать максимально эффективным ограничение экспортной цены на российские энергоресурсы, которое должно заработать в ближайшее время. Россия должна ощутить болезненные потери так же, как она приводит к потерям всех остальных", - подчеркнул глава украинского государства.