За сутки 19 ноября враг нанес 2 ракетных удара и совершил 12 обстрелов из РСЗО. От ракет пострадала инфраструктура Святогорска, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 19 ноября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаются двести шестьдесят девятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

За текущие сутки враг нанес 2 ракетных удара и совершил 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

От ракетного удара российских оккупантов пострадали объекты гражданской инфраструктуры города Святогорск.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов, в том числе с применением ударных БпЛА с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, по районам населенных пунктов Стрелка, Старица, Огурцово, Охримовка, Зарубинка, Чугуновка и Амбарное Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Новомлынск, Орлянка, Котляровка, Крахмальное и Табаевка Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Площанка и Невское Луганской области и Торское, Андреевка и Берестово Донецкой области;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области;

на Авдеевском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Богоявленка, Угледар, Времовка Донецкой области и Ольговское, Полтавка, Дорожнянка, Железнодорожное и Малая Токмачка – Запорожской;

на Криворожском и Херсонском направлениях – из танов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Красный Маяк, Качкаровка, Токаровка, Чернобаевка Херсонской и городу Херсон.

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По имеющейся информации, завершились военные учения подразделений 2 мотострелковой дивизии 1 танковой армии вооруженных сил российской федерации, которые проходили на территории Брестской области республики Беларусь. Военнослужащие, призванные в ходе проведения так называемой частичной мобилизации, имеют низкий уровень морально-психологического состояния, в частности, из-за неудовлетворительного обеспечения. Часть указанного личного состава получила старую форму одежды и уже используемого снаряжения. Военная техника, в основном, в плохом техническом состоянии - все время нуждается в ремонте.

Противник продолжает нести потери. Подтверждено огневое поражение места скопления живой силы оккупантов 17 ноября, в населенном пункте Михайловка на временно занятой территории Запорожской области. Известно, что потери противника составили более 30 человек ранеными и погибшими.

По уточненной информации, в результате огневого поражения Силами обороны района сосредоточение врага вблизи Михайловки Скадовского района Херсонской области 17 ноября, потери захватчиков составили около 60 человек погибшими.

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В Луганске отмечается увеличение количества оккупационных подразделений российских войск. В населенных пунктах Красное и Семейкино на временно оккупированной территории Луганской области противник размещает личный состав в оставленных помещениях и принудительно усиливает гражданское население из домов в другие населенные пункты.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили склад боеприпасов противника".