Расходы по эвакуации населения с деоккупированных территорий Юга государство берет на себя, - Верещук

Добровольная эвакуация из деоккупированных территорий Юга Украины уже начинается, государство берет на себя все связанные с этим расходы.

Об этом на брифинге в Николаеве заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Добровольная эвакуация из деоккупированных территорий Юга Украины уже начинается, а государство берет на себя все расходы и ответственность, связанные с этим процессом. То есть речь идет о том, что каждый по желанию может уехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их доставку, проживание, медицинское обеспечение и пр." - сказала чиновник.

По ее словам, жители деоккупированного Херсона, с которыми она разговаривала, выразили желание эвакуироваться, в частности, речь идет об уязвимых категориях граждан, которые не могут себя обеспечить.

Читайте также: Жителей освобожденной Херсонщины просят эвакуироваться

"Наша задача – дойти до каждого, предложить им выехать через Николаев или Кривой Рог в западные области. У нас есть на это средства, есть понимание и самое главное – опыт... Потому что мы уже это делали на Харьковщине, Донетчине и т. п." - сказала вице-премьер-министр.

В свою очередь руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что в деоккупированных населенных пунктах области составляют списки желающих эвакуироваться.

В Николаеве создан транзитный пункт, где люди могут находиться в течение недели перед выездом. Оттуда их по желанию отправляют в разные регионы Украины, где им подготовлены места для проживания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о перспективах Украины в случае эвакуации населения: Если бы мы все уехали, Путин уничтожил бы 40-миллионное государство