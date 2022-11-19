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Новости Война
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Расходы по эвакуации населения с деоккупированных территорий Юга государство берет на себя, - Верещук

верещук

Добровольная эвакуация из деоккупированных территорий Юга Украины уже начинается, государство берет на себя все связанные с этим расходы.

Об этом на брифинге в Николаеве заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Добровольная эвакуация из деоккупированных территорий Юга Украины уже начинается, а государство берет на себя все расходы и ответственность, связанные с этим процессом. То есть речь идет о том, что каждый по желанию может уехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их доставку, проживание, медицинское обеспечение и пр." - сказала чиновник.

По ее словам, жители деоккупированного Херсона, с которыми она разговаривала, выразили желание эвакуироваться, в частности, речь идет об уязвимых категориях граждан, которые не могут себя обеспечить.

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"Наша задача – дойти до каждого, предложить им выехать через Николаев или Кривой Рог в западные области. У нас есть на это средства, есть понимание и самое главное – опыт... Потому что мы уже это делали на Харьковщине, Донетчине и т. п." - сказала вице-премьер-министр.

В свою очередь руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что в деоккупированных населенных пунктах области составляют списки желающих эвакуироваться.

В Николаеве создан транзитный пункт, где люди могут находиться в течение недели перед выездом. Оттуда их по желанию отправляют в разные регионы Украины, где им подготовлены места для проживания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о перспективах Украины в случае эвакуации населения: Если бы мы все уехали, Путин уничтожил бы 40-миллионное государство

Автор: 

эвакуация (2102) Верещук Ирина (506)


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Топ комментарии
+29
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19.11.2022 18:44 Ответить
+20
Така щедрість, така щедрість...
Держава має власні кошти ?
ЧИ це наші кошти, які ви собі привласнили і називаєте себе державою ?
Нікчемні формулювання, які принижують статус громадянина України.
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19.11.2022 18:42 Ответить
+19
Памятати кожен повинен як таблицю множення хто стоїть за розмінуванням Чонгару
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19.11.2022 18:50 Ответить
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опа сидит на ,, цензоре,, 1000%
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19.11.2022 18:41 Ответить
Верещук запрошує переселенців до себе до дому. Налітай, подешевіло!
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19.11.2022 18:41 Ответить
Така щедрість, така щедрість...
Держава має власні кошти ?
ЧИ це наші кошти, які ви собі привласнили і називаєте себе державою ?
Нікчемні формулювання, які принижують статус громадянина України.
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19.11.2022 18:42 Ответить
це в неї ще від Рава Руської рефлекси - привласнювати все державне
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19.11.2022 18:49 Ответить
а від самої верещук-чарівна парасолька
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19.11.2022 18:43 Ответить
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19.11.2022 18:44 Ответить
Не новина
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19.11.2022 18:46 Ответить
Памятати кожен повинен як таблицю множення хто стоїть за розмінуванням Чонгару
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19.11.2022 18:50 Ответить
І що? Вони і далі себе непогано чухають. Я зрозумів, дебіли вибирають зеленського, а потім дебіли не знають, що з цим лайном робити.
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19.11.2022 18:53 Ответить
Бо дебіли ненавидять Пороха.
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19.11.2022 19:00 Ответить
Они и сами об этом заявляли публично.
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19.11.2022 19:53 Ответить
****** шакали...
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19.11.2022 20:07 Ответить
Реінтеграція тот це відновлення, а не примус їхати бо зна куди і там самім все оплачувати
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19.11.2022 18:45 Ответить
я не даю вам такого дозволу! за свій рахунок суки зелені евакуйовуйте.
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19.11.2022 18:47 Ответить
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19.11.2022 18:48 Ответить
Держава нічого не робить, крім людей держави! Курва зелена!
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19.11.2022 18:51 Ответить
Як не соромно цій особі повертатися в Херсон і щось пропонуваити? Це за твоєї вини це місто і ряд інших міст було окуповано за 2 години. За твоєї вини і єлдака люди були бвиті, згвалтовані, пограбовані. Краще йти продавати квіти в своє місто на Львівщині у Раву Руську, закутавшись в хустку, щоб не взнали люди.
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19.11.2022 18:56 Ответить
ті, котрим куйло заплатив за здачу Півдня України,рішили заробити на євакуації жителів з тих територій,котрі вони здали куйлу
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19.11.2022 18:57 Ответить
А розмінування, яке дозволило рфії швидко захопити значні території на півдні України, Верещук і ко не хочуть взяти на себе?
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19.11.2022 19:07 Ответить
..лучше уж пешком-полями идти к своим, близким-знакомым-волонтёрам, чем связываться с безумными-зелёными асфальтоукладчиками-разминовувачами Чонгара...
верить зебилам - себя не уважать
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19.11.2022 19:10 Ответить
А на чолі цієї банди найвеличніший нездара.
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19.11.2022 19:44 Ответить
Хто скотина здав Чонгар Де твої хабли
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19.11.2022 19:18 Ответить
Потвора
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19.11.2022 19:21 Ответить
И даже джипы, переданные США для эвакуации, государство взяло на себя\себе......
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19.11.2022 19:27 Ответить
Хтось з цих, страшно героїчних тепер, державців дасть власні гроші? Це людські гроші, а не державні.
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19.11.2022 20:36 Ответить
А вот людям на оккупированой территории даже проценты по кредитам приват не заморозили...Люди сидят в оккупации, а эти им проценты насчитывают....
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19.11.2022 21:20 Ответить
с...ка брехлива
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20.11.2022 12:13 Ответить
 
 