Расходы по эвакуации населения с деоккупированных территорий Юга государство берет на себя, - Верещук
Добровольная эвакуация из деоккупированных территорий Юга Украины уже начинается, государство берет на себя все связанные с этим расходы.
Об этом на брифинге в Николаеве заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Добровольная эвакуация из деоккупированных территорий Юга Украины уже начинается, а государство берет на себя все расходы и ответственность, связанные с этим процессом. То есть речь идет о том, что каждый по желанию может уехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их доставку, проживание, медицинское обеспечение и пр." - сказала чиновник.
По ее словам, жители деоккупированного Херсона, с которыми она разговаривала, выразили желание эвакуироваться, в частности, речь идет об уязвимых категориях граждан, которые не могут себя обеспечить.
"Наша задача – дойти до каждого, предложить им выехать через Николаев или Кривой Рог в западные области. У нас есть на это средства, есть понимание и самое главное – опыт... Потому что мы уже это делали на Харьковщине, Донетчине и т. п." - сказала вице-премьер-министр.
В свою очередь руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что в деоккупированных населенных пунктах области составляют списки желающих эвакуироваться.
В Николаеве создан транзитный пункт, где люди могут находиться в течение недели перед выездом. Оттуда их по желанию отправляют в разные регионы Украины, где им подготовлены места для проживания.
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Держава має власні кошти ?
ЧИ це наші кошти, які ви собі привласнили і називаєте себе державою ?
Нікчемні формулювання, які принижують статус громадянина України.
верить зебилам - себя не уважать