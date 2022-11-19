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Россияне провели военные учения. Военным выдали старую амуницию, а техника постоянно нуждается в ремонте, - Генштаб

рф,армія,російська

В Брестской области Беларуси завершились военные учения подразделений мобилизованных солдат российской армии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: По имеющейся информации завершились военные учения подразделений 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии вооруженных сил российской федерации, которые проходили на территории Брестской области республики Беларусь. Военнослужащие, призванные в ходе проведения так называемой частичной мобилизации, имеют низкий уровень морально-психологического состояния, в частности, из-за неудовлетворительного обеспечения. Часть указанного личного состава получила старую форму одежды и уже используемое снаряжение. Военная техника, в основном, в плохом техническом состоянии - все время нуждается в ремонте".

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Автор: 

армия РФ (19670) Беларусь (7921) Генштаб ВС (6470) военные учения (3462)


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Топ комментарии
+5
чмоби дики- рузге солдаты без пиструнов или боевые кастраты ру
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19.11.2022 19:05 Ответить
+4
ходячие жмуры
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19.11.2022 19:09 Ответить
+3
Та хай радіють, шо хоч шось видали...тю, портянки самое то (я їх відносив "за гланди"), щоправда для чобіт...все решта їм не потрібне...смисл?
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19.11.2022 19:58 Ответить
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чмоби дики- рузге солдаты без пиструнов или боевые кастраты ру
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19.11.2022 19:05 Ответить
ходячие жмуры
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19.11.2022 19:09 Ответить
Та хай радіють, шо хоч шось видали...тю, портянки самое то (я їх відносив "за гланди"), щоправда для чобіт...все решта їм не потрібне...смисл?
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19.11.2022 19:58 Ответить
І це добре! Побільше буде самострілів і супутнього.
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19.11.2022 19:11 Ответить
На біса Генштаб про це повідомляє? Невже переймається кацапами?

Видають іржаве? Прекрасно. Спостерігайте мовчки.
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19.11.2022 19:17 Ответить
тренувались у мішки

https://www.youtube.com/watch?v=yClsRchurNA
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19.11.2022 19:19 Ответить
Це як з совковими автомобілями. Коли бачиш що з під капоту стирчить чиясь срака, то це точно він.
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19.11.2022 19:27 Ответить
Ну вже якщо ви називаєте ту наволоч по національності, то пишіть правильно - росіянці, мокши, нащадки Батия (але найгірші, від міжродинних зносин)
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19.11.2022 19:31 Ответить
"Дядя вова - миста бой". Що то є "миста"? "Бой" - це хлопчик. Миста мабуть любитель хлопчиків
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19.11.2022 19:40 Ответить
А бег в мешках был? А то понадобиться точно
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19.11.2022 19:52 Ответить
Навчання максимально наближені до реальності!
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19.11.2022 20:33 Ответить
Ще б про своїх писали,що є підрозділи як мішені,без зв'язку,приладів НБ і артпідтримки,зате все знаєм як х.йово у свинособак.
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19.11.2022 21:09 Ответить
 
 