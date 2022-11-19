Россияне провели военные учения. Военным выдали старую амуницию, а техника постоянно нуждается в ремонте, - Генштаб

В Брестской области Беларуси завершились военные учения подразделений мобилизованных солдат российской армии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: По имеющейся информации завершились военные учения подразделений 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии вооруженных сил российской федерации, которые проходили на территории Брестской области республики Беларусь. Военнослужащие, призванные в ходе проведения так называемой частичной мобилизации, имеют низкий уровень морально-психологического состояния, в частности, из-за неудовлетворительного обеспечения. Часть указанного личного состава получила старую форму одежды и уже используемое снаряжение. Военная техника, в основном, в плохом техническом состоянии - все время нуждается в ремонте".

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