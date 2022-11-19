Премию имени сенатора Маккейна за лидерство на государственной службе присудили женщинам Украины

Премия Джона Маккейна за лидерство на государственной службе ежегодно вручается на Галифаксском международном форуме безопасности лицам из любой страны, которые продемонстрировали незаурядное лидерство в стремлении к человеческой справедливости.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", премию в рамках Международного форума по безопасности в Галифаксе вручал Джек Маккейн, сын покойного сенатора.

В презентации премии напомнили, что 15% ВСУ составляют женщины, но также они делают под обстрелами другую работу для победы.

"Женщины Украины невольно стали героинями со смелостью, честью и достоинством, которые вдохновили мир" - сказал Маккейн.

На форуме женщин Украины представила первая леди Елена Зеленская, которая выступила перед участниками в формате видео обращения. В своем выступлении Зеленская вспомнила, что в Киеве есть улица Джона Маккейна.

В свою очередь Джек Маккейн напомнил, что его отец "издавна говорил о необходимости сдержать КГБшника Путина".

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Премия Джона Маккейна за лидерство на государственной службе ежегодно вручается на Галифаксском международном форуме по безопасности лицам из любой страны, которые продемонстрировали незаурядное лидерство в стремлении к человеческой справедливости.

"Этой премией Галифаксский международный форум по безопасности чтит чрезвычайную жизнь сенатора Джона Маккейна - постоянное напоминание о силе человеческого духа", - говорится в описании премии.