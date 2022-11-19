Премию имени сенатора Маккейна за лидерство на государственной службе присудили женщинам Украины
Премия Джона Маккейна за лидерство на государственной службе ежегодно вручается на Галифаксском международном форуме безопасности лицам из любой страны, которые продемонстрировали незаурядное лидерство в стремлении к человеческой справедливости.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", премию в рамках Международного форума по безопасности в Галифаксе вручал Джек Маккейн, сын покойного сенатора.
В презентации премии напомнили, что 15% ВСУ составляют женщины, но также они делают под обстрелами другую работу для победы.
"Женщины Украины невольно стали героинями со смелостью, честью и достоинством, которые вдохновили мир" - сказал Маккейн.
На форуме женщин Украины представила первая леди Елена Зеленская, которая выступила перед участниками в формате видео обращения. В своем выступлении Зеленская вспомнила, что в Киеве есть улица Джона Маккейна.
В свою очередь Джек Маккейн напомнил, что его отец "издавна говорил о необходимости сдержать КГБшника Путина".
Премия Джона Маккейна за лидерство на государственной службе ежегодно вручается на Галифаксском международном форуме по безопасности лицам из любой страны, которые продемонстрировали незаурядное лидерство в стремлении к человеческой справедливости.
"Этой премией Галифаксский международный форум по безопасности чтит чрезвычайную жизнь сенатора Джона Маккейна - постоянное напоминание о силе человеческого духа", - говорится в описании премии.
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бути першою лєдью виявилося значно вигідніше, ніж здавати позиції ЗСУ окупанту
П.С. От цікаво: куди Іван подівся? Ну, той, що Хранитель Колекції Перук Згаданої Блідої Дами?
Україна є унітарною парламентсько-президентською республікою.
або зеленське - друга ледя
або вона Стефанчук-зеленська, тобто і перша, і друга але вже не ледя.
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Головною темою Міжнародного безпекового Форуму у Галіфаксі є триваюче вторгнення Росії в Україну. У рамках Форуму запланований виступ Петра Порошенка на тему зміцнення антипутінської коаліції, постачання західних озброєнь до України та підтримки членства України в НАТО.
У роботі Форуму беруть участь, зокрема, міністр оборони США Ллойд Остін, міністр оборони Канади Аніта Ананд, а також вище військове керівництво країн-членів НАТО та очільники найбільших компаній з виробництва озброєння.
У рамках перебування у Галіфаксі у П.Порошенка заплановано низка двосторонніх контактів з представниками канадських і американських політичних кіл, а також спілкування із західними ЗМІ.
Петро Порошенко в інтерв´ю канадській газеті The Globe and Mail в рамках Міжнародного безпекового форуму у Галіфаксі заявив, що членство України в НАТО є головною передумовою для миру в Європі та світі. Він зазначив, що виведення російських військ з території України недостатньо для початку мирних переговорів. За його словами, Київ повинен висунути попередню умову щодо вступу України в НАТО, перш ніж розпочнуться будь-які переговори.
Порошенко переконаний: будь-які російські «ініціативи» щодо мирних переговорів мають на меті виграти час для відновлення своєї боєздатності. Петро Порошенко наголосив, що найкращим учасником переговорів для України зараз є її військові. Україна повернула собі більше половини територій, які росія захопила з початку війни, згідно з нещодавнім аналізом даних, наданих Інститутом вивчення війни.
«Найкращий переговірник, найкращий дипломат зараз - це Збройні сили України», - сказав Порошенко.
За його словами, передумови, щоб росія вийшла з України перед переговорами, недостатньо. «Не вірте путіну», - закликає Порошенко.
Він сказав, що Україна хоче замінити парасольку безпеки Збройних сил України «парасолькою НАТО за статтею 5», посиланням на пакт про колективну оборону в НАТО, де напад на одного члена альянсу розглядається як напад на всіх союзників.
«Ми повинні не тільки зробити заяву: «Добре, давайте поговоримо про мир», - сказав він. «У нас інша позиція, меседж: «Ми вітаємо Україну в НАТО. І це є передумовою миру в Європі та миру у світі» - переконаний Петро Порошенко.
Російські ракетні удари вивели з ладу майже половину енергетичної системи України. Порошенко вважає, що поставки обладнання для енергетичної інфраструктури будуть не менш важливими, як і поставки зброї, оскільки Україна очікує зниження температури протягом наступних чотирьох місяців до весни.
У мітингу взяли участь і представники іранської громади, які засуджують агресію проти України. Порошенко зазначив, що така акція - це потужний жест солідарності з Україною.
«Іранські безпілотники вбивають мирних українців. Зараз Іран співпрацює з росією проти нашого народу. І це надзвичайно важливо - мати потужний голос підтримки України та підтримки Ірану з Галіфакса, де зараз відбувається безпековий Форум», - вважає Порошенко.
«Моє головне послання полягає в тому, що ми повинні бути єдиними. Об'єднаними в Україні, і солідарними з Україною в усьому світі. Бо путін - божевільний маніяк і вбивця. Єдина мова, яку розуміє агресор, - це мова сили. Ми знайшли ефективного переговорника з путіним. Назва цього переговорника - Збройні Сили України. Дуже ефективні, які звільняли Київську область, Харківську, Сумську, Чернігівську, а днями це сталося з Херсоном», - нагадав Порошенко.
«Для цього нам потрібна зброя, зброя і ще раз зброя. Санкції, ембарго, спільний фінансовий механізм, щоб зупинити агресорів. І водночас нам потрібна справедливість, правосуддя. Правосуддя проти путіна та росії за військові злочини. І правосуддя проти іранських злочинців, які вбивали свій народ, які продавали зброю для вбивства українців», - наголосив п'ятий Президент.
«Для цього нам потрібен потужний голос з усього світу. Ми переможемо. Слава антипутінській коаліції і слава Україні!», - завершив свій виступ Порошенко.