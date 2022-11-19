По уточненным данным в Запорожской и Херсонской областях от наших ударов 17 ноября убиты и ранены 90 оккупантов, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал официальную информацию об уточненных потерях российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Противник продолжает нести потери. Подтверждено огневое поражение места скопления живой силы оккупантов 17 ноября, в населенном пункте Михайловка на временно занятой территории Запорожской области. Известно, что потери противника составили более 30 человек ранеными и погибшими.

По уточненной информации, в результате огневого поражения Силами обороны района сосредоточение врага вблизи Михайловки Скадовского района Херсонской области 17 ноября, потери захватчиков составили около 60 человек погибшими".

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 83 880 человек (+420 за сутки), 2 885 танков, 1 867 артсистем, 5 815 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА