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По уточненным данным в Запорожской и Херсонской областях от наших ударов 17 ноября убиты и ранены 90 оккупантов, - Генштаб

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Генеральный штаб ВСУ обнародовал официальную информацию об уточненных потерях российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Противник продолжает нести потери. Подтверждено огневое поражение места скопления живой силы оккупантов 17 ноября, в населенном пункте Михайловка на временно занятой территории Запорожской области. Известно, что потери противника составили более 30 человек ранеными и погибшими.

По уточненной информации, в результате огневого поражения Силами обороны района сосредоточение врага вблизи Михайловки Скадовского района Херсонской области 17 ноября, потери захватчиков составили около 60 человек погибшими".

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Автор: 

Генштаб ВС (6470) потери (4430) ВСУ (6692)


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Що там в лугандонському напрямку? Бо нашим там геть не солодко.
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19.11.2022 20:49 Ответить
 
 