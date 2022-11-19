В ДТЭК опровергли призыв к выезду украинцев за границу: "У нас нет чрезвычайной ситуации"
ДТЭК опровергла призыв к украинцам о выезде из страны ради экономии электроэнергии. Чрезвычайной ситуации, которая бы в этом нуждалась - нет.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.
В интервью для британского издания BBC генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил: "У нас нет чрезвычайной ситуации, при которой нужно выезжать".
Также он добавил, что ДТЭК вместе с Министерством энергетики и другими компаниями продолжают делать все возможное, чтобы энергосистема Украины и дальше работала стабильно.
По состоянию на сегодняшний день энергетическая сфера нашей страны выдержала уже 4 волны массированных ударов со стороны России.
"ВСУ, энергетики и каждый украинец совершают чудо, удерживая энергосистему. И именно поэтому сегодня нет настоятельной необходимости покидать Украину. Удерживать работу энергосистемы удается уникальными решениями и сложной системой балансировки, в том числе посредством стабилизационных отключений", - пишет пресс-служба.
Отметим, в интервью Тимченко заявил, что выезд из Украины на несколько месяцев мог бы помочь энергетической системе страны и снизить нагрузку на нее.
Пожалуйста, подождите...
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https://streamable.com/mjag0l
Там чітко можна все почути.
1. Тимченко сказав, що має сенс виїхати - чи за кордон, чи десь в Україні на захід, але то не терміново, і - хто може.
2. Журналіздка написала так, що можна зрозуміти - рятуйтеся хто може негайно. Чі їхні, чі наші - чі з ББС, чи з цензору - прийоми однакові.
3. ДТЕКу довелося вмикати задню і незграбно спростовувати, наче він того взагалі не казав. В пресслужбі працюють такі ж професійні журналізди як і усюди.
До речі - а де відео повного інтервью ББС? В тієї статті його немає.
2. Для цього є відео. У кого є вуха, той почує.
3. Розраховують на те, що більшіть не дивилася інтерв'ю, не розуміє англійської та не буде шукати інтерв'ю.
Можлиао, є на сайті BBC англійською мовою...
Той, хто залив туди цей шматочок, має мати повне відео. Але воно ніде не гуглиться
https://www.bbc.com/news/world-europe-63687037
Є дві нарізки з нього - оприлюднене ДТЕК і с житомирського каналу.
https://www.youtube.com/watch?v=MPGZ4kD4PRQ
Складається враження, що повне відео є тільки в ДТЕК, а в житомирський канал хтось злив більший шматок з нього.
https://streamable.com/2oa9iw
Тепер можна дивитися з перекладом ))
Ляпнул в интервью, потом видимо от кого-то получил пошапке и включили заднюю в компании.
Лишнее подтверждение, какие идиоты у нас на руководящих постах.
Ахметов понабирал к себе эффективных менеджеров, которые совершенно не понимают, как живет обычный народ.
Мудаки.
им в первые же дни ЕС предложил материалы и оборудование - а они отказались! им нужно "внешнее финансирование" шоб было шо разворовать!