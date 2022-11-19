The New York Times написал об официальном завершении теннисной карьеры Стаховского, который сейчас служит в Нацгвардии: "Ты адаптируешься к обстрелу, страху"

Его карьера внезапно завершилась в феврале, когда российские войска вторглись в его страну и стал солдатом.

Когда в пятницу вечером на финале ATP Tour профессиональный теннис потратил несколько минут, чтобы почтить несколько игроков, объявивших в этом году о завершении карьеры, один из них вышел на корт стадиона Pala Alpitour в военной форме, пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Это был Сергей Стаховский из Украины, чей выход на пенсию прошел не так, как все остальные.

Теннисная карьера Стаховского, включавшая восемь титулов ATP в одиночном и парном разрядах и выступление на Олимпийских играх 2012 года, внезапно завершилась в феврале, когда стал солдатом. 36-летний Стаховский на тот момент ничего не знал о том, как стрелять из ружей, метать гранаты или стрелять из "Стингеров". Теперь, проведя большую часть последних месяцев у линии фронта на востоке Украины, он знает многое.

"Все там устали", — сказал он в пятницу вечером после церемонии, имея в виду украинские силы, которые знают, что даже не добиваясь успехов, Россия продолжает убивать мирных жителей и поражать объекты инфраструктуры. "Многие украинские солдаты гибнут, и, пожалуй, это единственное, о чем мы думаем, пока это делаем".

В последние месяцы он патрулировал и помогал очищать отвоеванные города Украины. Его очередная ротация на Востоке Донецкой области начинается 18 декабря.

Это жизнь, которая имела мало общего с жизнью, которую он имел раньше, путешествуя по миру, чтобы играть в теннис и управляя своим винодельческим заводом на Закарпатье, у западной границы Украины, где он выращивал мерло, шардоне, каберне совиньон и другие сорта винограда.

Стаховский сказал, что такая предыдущая жизнь редко приходит ему в голову, хотя он продолжает контактировать с профессиональными игроками, такими как Элина Свитолина, которые посылают поддержку и ищут новостей с поля боя. Большинство покинули страну, чтобы продолжить свою карьеру и остаться в безопасности, направляя финансовую и другую помощь домой.

"Я думаю, что это труднее, когда ты извне", - сказал он о тех, кто уехал, поскольку они ищут отрывки информации, беспокоятся о семье и друзьях и пытаются привыкнуть к войне как к образу жизни. "К сожалению, наше тело, человек, мы можем приспособиться делать все. Так ты адаптируешься к обстрелу. Ты адаптируешься к страху".

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По его словам, россиянин Андрей Рублев вышел на корт, чтобы сыграть со Стефаносом Циципасом из Греции. В тот день россиянин Даниил Медведев играл с Новаком Джоковичем из Сербии.

Стаховский и другие игроки Украины заявили, что российских и белорусских игроков нельзя брать на соревнования во время войны. В большинстве своем профессиональный теннис не сделал этого шага, запрещая этим странам участие в командных соревнованиях и удалив любые символы их стран, такие как флаги.

Спортивные лидеры говорят, что несправедливо привлекать российских и белорусских спортсменов к ответственности за действия своих правительств и хотя Стаховский признает эту точку зрения, он считает молчание большинства российских игроков позорным. Рублев был единственным игроком-мужчиной, который публично призывал к миру и поддерживал критику войны.

"В большинстве своем все российские спортсмены или российские теннисисты молчат, и они нейтральны, говорят, что, знаете, "для меня это политика", — сказал Стаховский. "Это не политика. Это война".

История, сказал он, и, может быть, даже их дети, рассудят их.

"В конце концов, когда война закончится и их дети или кто-нибудь будет задавать вопросы: "Что вы сделали, чтобы этого не произошло? Что вы сделали, чтобы это прекратилось? "Они не смогут ответить на этот вопрос, потому что они ничего не сделали", - сказал Стаховский. "Они молчали и ничего не сделали".