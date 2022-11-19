Результат войны в Украине будет решающим для этого столетия, - руководитель Пентагона Остин
Результат войны в Украине будет одним из факторов, определяющих ситуацию в сфере безопасности в мире в XXI веке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина во время Международного форума безопасности в Галифаксе.
"Итоги войны в Украине помогут определить курс глобальной безопасности в этом столетии", - сказал он.
Также Остин утверждал, что НАТО является оборонным союзом и не стремится к конфронтации с Россией, не представляет угрозы.
"Но мы не будем вовлечены в войну. Мы будем поддерживать Украину", - заявил глава Пентагона.
Остин добавил, что США будут защищать каждый дюйм территории НАТО и продолжат укреплять коллективную оборону альянса.
Топ комментарии
+22 Алекс Мышкевич
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+18 Rostyslav Komarnytsky
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+18 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий19.11.2022 20:14 Ответить Ссылка
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Бо і "Последний дюйм" гарна повість,
а слова пана Генерала Остіна пророчі
саме результати війни в Україні визначать архітектуру безпеки в Європі і визначать тренд розвитку безпеки у світі
але для цього треба битись не лише ЗСУ та Україні, але й США та всьому Заходу.
битись, а не скачати всіляким стовтенбергам про чікі-піки з рашкою
А щодо того, що результати війни визначать всю архітектуру -- ми чудово бачили, як США закликали всіх своїх громадян виїхати з України, і навіть пропонували Зеленському тікати, бо були впевнені, що Київ "впаде за кілька днів". Отже, вони серйозно розглядали варіант архітектури, коли український народ знищено/асимільовано рашою.
Але щось пішло неочікувано. Збройні Сили України і Українська Нація показали такий рівень мужності й відваги, який тепер справді визначить архітектуру Європи на десятиліття вперед.
Але про кожен дюйм території НАТО - це вже зайве, декілька днів тому є яскравим прикладом.
За все треба карати нещадно!
А якщо серйозно, то солідні дядьки ніколи не кидаються гістеричнми погрозами, як це роблять у кремлі.
З мови дипломатів він сказав: ...ми, НАТО, союз оборонний, але якщо треба, то домо вам чосу під саму зав'язку...
Відмовтесь від їх військової, фінансової, гуманітарної та політичної підтримки, якщо такі розумні.
из-за сраних Країн НАТО нас туда не взяли, бо они с*ли россию, чтоб не было эскалации. И сейчас сс*т, боятся до усрачки.
Путин никогда бы не напал, если б мы там были.
гондоны
ЩО заважало Сполученим Штатам 10..20 лютого цього року ввести кілька авіаносців до Чорного Моря, розмістити їх десь між Зміїним і Одесою, і ВІДКРИТО, на увесь світ, заявити раші: «Якщо Ви вторгнетеся до України, ми завдамо удару (ракетного, авіаційного) по вашій військовій техніці на території України." Це не було б вторгненням до параші, оскільки цілі на її території не вражалися б.
Чому США цього не зробили?
Чому у Сирії удар був (хай хоч і один), і раша взагалі нічого не зробила після цього (у сенсі «відповіді»), а в Україні ні?
От тому.
Слишком оптимистичен господин
- Нассаливам бегает с переговорами и капитуляцией.
- ******* генерал армии США тоже про стол переговоров. ОН же **** генерал. Если дело дошло до военных то о каких переговорах идёт речь? Ну оно и не удивительно. Просрали все войны за последние 40 лет. Не считая локальных конфликтов
- Остин, про вирішальну битву.
- Байден, это белый Обама.
- Вооружение заканчиваются когда в пустыне от горизонта до горизонта военной техники.
- 80 миллиардов выделяют на войну, а Украина получила 18 миллиардов.
- США оказались надутой пустышкой крутые только в кино.
Может это какая-то супер стратегия
зараз українськими руками американці хочуть зберегти свій вплив в Європі.
бо якщо, не дай Бог, росія чогось досягне - тоді Німеччина почне будувати реальну армію, французам це не сподобається, британці пішлють їх обох під три чорти, і понеслась ...
я вже не кажу що буде творитись в Азії ...
Голодомор украинцев сделал кацапский бандитский псевдонарод вместе со сталиным и с другими выродками во главе.
у Гундосика дедушка аж в 1963 году расстреливал демонстрации рабочих в Кривом Рогу!
Дуже гарний сайт, та дизайн дуже цікавий.