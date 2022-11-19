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Новости Агрессия России против Украины Война
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Результат войны в Украине будет решающим для этого столетия, - руководитель Пентагона Остин

остін,ллойд

Результат войны в Украине будет одним из факторов, определяющих ситуацию в сфере безопасности в мире в XXI веке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина во время Международного форума безопасности в Галифаксе.

"Итоги войны в Украине помогут определить курс глобальной безопасности в этом столетии", - сказал он.

Также Остин утверждал, что НАТО является оборонным союзом и не стремится к конфронтации с Россией, не представляет угрозы.

"Но мы не будем вовлечены в войну. Мы будем поддерживать Украину", - заявил глава Пентагона.

Остин добавил, что США будут защищать каждый дюйм территории НАТО и продолжат укреплять коллективную оборону альянса.

Читайте: ВСУ знают, что давать России отдохнуть – это ошибка, они ее не допустят, - Пентагон

Автор: 

Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+22
Третю світову починати не варто було, але надати ЗСУ "довгу руку" то була чудова нагода, щоб рашка ці "дюйми" обходила не десятою, а сотою дорогою

За все треба карати нещадно!
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19.11.2022 20:18 Ответить
+18
Коли справжній чоловік уникає війни на сусідній вулиці, війна приходить до нього додому і змушує воювати там.
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19.11.2022 20:11 Ответить
+18
Дурний ти!
Бо і "Последний дюйм" гарна повість,
а слова пана Генерала Остіна пророчі


саме результати війни в Україні визначать архітектуру безпеки в Європі і визначать тренд розвитку безпеки у світі


але для цього треба битись не лише ЗСУ та Україні, але й США та всьому Заходу.
битись, а не скачати всіляким стовтенбергам про чікі-піки з рашкою
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19.11.2022 20:14 Ответить
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"Послєдній дюйм." Видання 18-те, стереотипне, Вашингтон-Брюссель 2022.
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19.11.2022 20:05 Ответить
Дурний ти!
Бо і "Последний дюйм" гарна повість,
а слова пана Генерала Остіна пророчі


саме результати війни в Україні визначать архітектуру безпеки в Європі і визначать тренд розвитку безпеки у світі


але для цього треба битись не лише ЗСУ та Україні, але й США та всьому Заходу.
битись, а не скачати всіляким стовтенбергам про чікі-піки з рашкою
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19.11.2022 20:14 Ответить
малось на увазі скавчати
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19.11.2022 20:21 Ответить
А я й не заперечував, що «Останній дюйм» -- гарний твір.

А щодо того, що результати війни визначать всю архітектуру -- ми чудово бачили, як США закликали всіх своїх громадян виїхати з України, і навіть пропонували Зеленському тікати, бо були впевнені, що Київ "впаде за кілька днів". Отже, вони серйозно розглядали варіант архітектури, коли український народ знищено/асимільовано рашою.

Але щось пішло неочікувано. Збройні Сили України і Українська Нація показали такий рівень мужності й відваги, який тепер справді визначить архітектуру Європи на десятиліття вперед.
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19.11.2022 20:22 Ответить
Джохар ДУДАЕВ (1995 год): «Украина еще схлестнется с Россией»... "Пока русизм существует, он никогда не откажется от своих амбиций."
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21.11.2022 02:05 Ответить
Дякуємо за підтримку та допомогу!
Але про кожен дюйм території НАТО - це вже зайве, декілька днів тому є яскравим прикладом.
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19.11.2022 20:06 Ответить
Третю світову починати не варто було, але надати ЗСУ "довгу руку" то була чудова нагода, щоб рашка ці "дюйми" обходила не десятою, а сотою дорогою

За все треба карати нещадно!
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19.11.2022 20:18 Ответить
Про дюйми не зайве. Ще може бути про 1/2 " чи 3/8".
А якщо серйозно, то солідні дядьки ніколи не кидаються гістеричнми погрозами, як це роблять у кремлі.
З мови дипломатів він сказав: ...ми, НАТО, союз оборонний, але якщо треба, то домо вам чосу під саму зав'язку...
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19.11.2022 20:19 Ответить
Москальня не розуміє мову дипломатії, єдине, що розуміє-піздюліна. От на неї потрібно ставити...
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20.11.2022 06:30 Ответить
Всі притомні ставлять на нас .
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19.11.2022 20:08 Ответить
Ставки і Ви пнх
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19.11.2022 21:47 Ответить
Всі притомні нам допомагають. Це вам що, ****** казіно, чи що?
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20.11.2022 09:12 Ответить
Коли справжній чоловік уникає війни на сусідній вулиці, війна приходить до нього додому і змушує воювати там.
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19.11.2022 20:11 Ответить
Дарма ви так. Країни НАТО нас врятували і продовжують рятувати.

Відмовтесь від їх військової, фінансової, гуманітарної та політичної підтримки, якщо такі розумні.
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19.11.2022 20:14 Ответить
Я їх не критикую і тим більше - засуджую, просто констатую факт. Ракета у Польщі - лише перлиф дзвоник. Дай Боже, щоб я помилияся.
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19.11.2022 20:18 Ответить
Безумовно Ви праві, але скажених щурів вбивають лопатою, а не піпеткою
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19.11.2022 20:19 Ответить
врятували і продовжують рятувати???

из-за сраних Країн НАТО нас туда не взяли, бо они с*ли россию, чтоб не было эскалации. И сейчас сс*т, боятся до усрачки.
Путин никогда бы не напал, если б мы там были.
гондоны
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19.11.2022 20:34 Ответить
Наша корупція не відповідає стандартам НАТО. Та і не тільки вона. Маємо план дій, то треба дотримуватись, бо з наскоку все рівно не вийде проскочити. Цирк з листами про прийом заходить тільки між переглядом серій сватів для упоротих глядачів.
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20.11.2022 19:14 Ответить
Вони самі її згортають
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19.11.2022 21:48 Ответить
Результатом цей війни буде перемога України. Нехай важкою, але перемогою. Слава ЗСУ🇺🇦
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19.11.2022 20:21 Ответить
Ну так дайте нам все необходимое оружие. Ну елки же палки
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19.11.2022 20:26 Ответить
Ну якщо ви вже перейшли на такі глобальні думки то напевне пора обіцяний ленд-ліз запускати , і тоді безпека на століття буде забезпечена. Правда дуже великою ціною для Українців...
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19.11.2022 20:28 Ответить
Панове читачі і дописувачі, поясніть будь ласка одну річ, яку я вже довгий час не можу зрозуміти.

ЩО заважало Сполученим Штатам 10..20 лютого цього року ввести кілька авіаносців до Чорного Моря, розмістити їх десь між Зміїним і Одесою, і ВІДКРИТО, на увесь світ, заявити раші: «Якщо Ви вторгнетеся до України, ми завдамо удару (ракетного, авіаційного) по вашій військовій техніці на території України." Це не було б вторгненням до параші, оскільки цілі на її території не вражалися б.

Чому США цього не зробили?

Чому у Сирії удар був (хай хоч і один), і раша взагалі нічого не зробила після цього (у сенсі «відповіді»), а в Україні ні?
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19.11.2022 20:35 Ответить
Тому що Сирія немає ядерної "бімби"!
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19.11.2022 20:44 Ответить
Я мав на увазі удар у Сирії по кількох сотнях "гражданінов рф". Відповіді не було.
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19.11.2022 20:46 Ответить
Так там же питав Меттіс цапів, - ваші то вояки чи ні. Цапи сказали, що то не їхні. Тому тоді і спалили тих вагнерівців.
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19.11.2022 21:01 Ответить
та навіть якщо русня і має ядерну бімбу, то вона її може застосовувати виключно згідно з їхньою військовю доктриною. і якби штати спалили в Україні усі цапські війська, я чомусь переконаний, що цапи засцяли би застосовувати ядерну бімбу.
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19.11.2022 21:05 Ответить
Саме так.
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19.11.2022 21:10 Ответить
і в таких питаннях практично завжди більш рішучі є республіканці, а не демократи. Винятком хіба що є Трамп і його хибний акцент на закритість (меншу витрату грошей для світу) Америки від решти світу. Однак схоже на те, що республіканці скоро перехворіють цим вірусом трампізму і знову повернуться до ролі світового поліцейського від чого виграє весь світ і США разом з ним.
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19.11.2022 22:43 Ответить
Дай Бог, щоб Ваші слова справдилися! 👍
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19.11.2022 22:47 Ответить
ЩО заважало Сполученим Штатам 10..20 лютого цього року ввести кілька авіаносців до Чорного Моря, розмістити їх десь між Зміїним і Одесою - Турція могла завадити бо вхід і вихід авіаносців в Чорне море заборонений ( тому совок і називав свої недоавіаноці авіанесучими крейсерами щоб мати змогу проходити протоки), але це не головна проблема - загнати авіаносці в Чорне море це все одно що заставити боліди Формули 1 змагатися на трассі для картів.
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19.11.2022 22:45 Ответить
Авіаносці ніколи не ходять морем без групи прикриття, розвідки і забезпечення. Один авіаносець в морі - це легка ціль для протикорабельних ракет.
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20.11.2022 21:09 Ответить
Загнати 350 метрову тушу в Чорне море а ще й до побережжя Одеси - ок чудовий план просто офігенний.
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20.11.2022 22:08 Ответить
Тому що в США розвідка працює на відмінно. Дякувати Богу навіть про це, вони всеж попереджали нашу владу про небезпеку. Далі пояснювати?
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20.11.2022 19:18 Ответить
Так, прошу.
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20.11.2022 20:51 Ответить
Там при владі (насправді індивідом керують зовсім інші персонажі) - "великий дружок" України, "козачок", "месія" і ко.

От тому.
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21.11.2022 02:57 Ответить
Про кожен дюйм вже навіть не смішно.
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19.11.2022 20:39 Ответить
вирішальна битва буде між Китаєм і США . А це розминка.
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19.11.2022 20:49 Ответить
Ну да, китай ********** найбільший ринок збуту своїх товарів. Ну такоє
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19.11.2022 21:24 Ответить
Щось не дуже віриться в "**********"...але то таке
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20.11.2022 06:17 Ответить
Шось захід не багато робить, де ракети? Китай, Іран і Рашка об'єднались проти України
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19.11.2022 21:22 Ответить
Хаймарс, марс2 - вже давно в ЗСУ. Яких тобі ракет не вистачає? Грім 2 чи сапсан? Так вони в асфальті великого крадівництва Zeкоманди.
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19.11.2022 21:26 Ответить
Не хватає літаків, далекобійних. Так біда з асфальтом, але хочу Україну
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19.11.2022 21:51 Ответить
для українців походу кожне століття стає по кілька разів за сотку вирішальним. або голодом мордують, або у війну на виживання втягують..
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19.11.2022 22:38 Ответить
Ну то може не треба вибирати гандонів папріколу? Як мудрий наріт порозумнішає, так зразу і злетимо "више гор"...
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20.11.2022 09:17 Ответить
В афгані, Сирії, ірані вже навирішували? Решали
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19.11.2022 22:45 Ответить
Прошло менее 25% от столетия

Слишком оптимистичен господин
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20.11.2022 00:30 Ответить
Что там в США происходит. Как в басне "Лебедь, рак, и щука"
- Нассаливам бегает с переговорами и капитуляцией.
- ******* генерал армии США тоже про стол переговоров. ОН же **** генерал. Если дело дошло до военных то о каких переговорах идёт речь? Ну оно и не удивительно. Просрали все войны за последние 40 лет. Не считая локальных конфликтов
- Остин, про вирішальну битву.
- Байден, это белый Обама.
- Вооружение заканчиваются когда в пустыне от горизонта до горизонта военной техники.
- 80 миллиардов выделяют на войну, а Украина получила 18 миллиардов.
- США оказались надутой пустышкой крутые только в кино.
Может это какая-то супер стратегия
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20.11.2022 05:20 Ответить
за роки війни в афгані американці витратили 778 лярдів зелених рублів...20 років заварухи... і пшик. Зерно істини є в дописі...
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20.11.2022 06:24 Ответить
Все не так.
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20.11.2022 19:19 Ответить
США втягнулися в цю війну в 1994 році коли роззброїли Україну згідно будапештського меморандуму, разом з росією.

зараз українськими руками американці хочуть зберегти свій вплив в Європі.

бо якщо, не дай Бог, росія чогось досягне - тоді Німеччина почне будувати реальну армію, французам це не сподобається, британці пішлють їх обох під три чорти, і понеслась ...

я вже не кажу що буде творитись в Азії ...
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20.11.2022 09:52 Ответить
Ця болтовня дуже нагадує спіч Голохвастова з його "да, да, но...нєт!"
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20.11.2022 11:09 Ответить
Наконец дошло что дать парашке сотворить беспредел-это значит открыть ящик Пандоры со стартом новых завоевательных войн в мире. Ведь после Парашки огромная спокуса будет у Китая сделать то-же самое с Тайванем а учитывая что армия кетая и производственные возможности в 15 раз больше-это будет неизбежным. Ну а дальше Иран,Северная корея и прочие страны братья по разуму с Рашкой
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20.11.2022 11:49 Ответить
Если кто-то думает, что голодомор украинцев сделал сталин, то он ошибается.

Голодомор украинцев сделал кацапский бандитский псевдонарод вместе со сталиным и с другими выродками во главе.
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20.11.2022 11:52 Ответить
а предков зеленских/ермаков/шефиров ты почему не упомянул?

у Гундосика дедушка аж в 1963 году расстреливал демонстрации рабочих в Кривом Рогу!
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20.11.2022 12:57 Ответить
Слова цього дядечка щось разюче відрізняються від дій його прямих начальників.
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20.11.2022 21:00 Ответить
Дії його прямих начальників обумовлені глобальними потребами безпеки. І на відміну від більшості дописувачів вони розуміють, що перемогти має саме Україна. Не коаліція, а саме українці мають напружитись і перемогти. Тільки така перемога дозволить щось зрушити в мозку москалів та можливо змінити їх світогляди від монархії до демократії. Якщо ху-лу вдасться втовкмачити в пусті голови своїх прихильників ідею, що вони програли НАТО це залишить імперські догмати непорушними і тільки відстрочить на час реваншистські плани москалів. Має програти сама ідея і бажано більш слабшому. Нажаль, західним політикам необхідні москалі, як соратники і вони будуть робити все для їх збереження та навернення на свою сторону. І вони також з часом будуть прийняті в ЄС та НАТО. ху-ло то тимчасова та докучлива перепона, з їх точки зору, яку мають викорчувати українці разом з імперськими ідеями з голів москалів.
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20.11.2022 23:10 Ответить
Ця війна вже так довго, що навіть спокіно реагуш на новини, але , профілактика захворювань повинна бути https://rx.ua/
Дуже гарний сайт, та дизайн дуже цікавий.
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21.11.2022 01:00 Ответить
Ніхто не хоче світової війни,а тим паче ядерною зброєю. Але рашку потрібно "поставити в стойло" і НАТО це може--надати нам озброєння і допомогу в економіці таку,щоб змусило на довгі роки московію стояти там ( стойлі) тихо і мирно.
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21.11.2022 07:41 Ответить
 
 