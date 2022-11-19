РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11912 посетителей онлайн
Новости Война
13 789 79

Москва договорилась с Тегераном о производстве иранских беспилотников на территории РФ, - The Washington Post

дрони

По данным The Washington Post, Российская Федерация заключила непубличное соглашение с Ираном о начале производства ударных беспилотников на территории России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Согласно новым данным разведки, полученным американскими и другими западными службами безопасности, после недель нападения на украинские города с помощью беспилотников иранского производства Москва тихо достигла соглашения с Тегераном о начале производства сотен беспилотных самолетов с оружием на российской территории", - говорится в сообщении.

Отмечено, что российские и иранские официальные лица подписали соглашение во время встречи в Иране в начале ноября, и две страны быстро двигаются к передаче проектов и ключевых компонентов, которые могут позволить начать производство в течение нескольких месяцев, сообщили в интервью три чиновника, ознакомленные с этим вопросом.

Читайте: Венгрия объявила о начале экономического сотрудничества с Ираном

По словам официальных лиц, это соглашение, если оно будет полностью реализовано, будет означать дальнейшее углубление российско-иранского альянса, уже оказавшего решающую поддержку военной кампании Москвы в Украине. Приобретя собственную конвейерную линию, Россия могла бы резко увеличить свои запасы относительно недорогих, но очень разрушительных систем вооружений, которые в последние недели изменили характер продолжающегося девять месяцев характер украинского конфликта.

В The Washington Post подчеркнули, что для РФ это соглашение может удовлетворить критическую потребность в высокоточных боеприпасах, недостающих после девяти месяцев боев. По словам официальных лиц, договоренности предлагают также значительные экономические и политические выгоды для Ирана. Хотя Тегеран пытался показать себя нейтральным в конфликте с Украиной, появление иранских беспилотников над украинскими городами вызвало угрозы новых экономических санкций со стороны Европы. Лидеры Ирана могут считать, что они могут избежать новых санкций, если беспилотники будут физически собраны в России, заявили чиновники.

Также читайте: Подтверждены договоренности о поставках иранских баллистических ракет в Россию, - ГУР МО

Автор: 

беспилотник (3762) Иран (1828) россия (96169) дроны (4104)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+17
Так писали що в тих безпілотниках комплектуючих від тридцяти різних виробників. Невже неможна заблокувати жодні поставки комплектуючих?
показать весь комментарий
19.11.2022 20:59 Ответить
+16
Це вже було відомо місяць тому...
На Заході вірять, що війну можна закінчити без переведення бойових дій на територію ворога наївні... думають, що якщо РФ відкинути з території України вона зупиниться і настане мир , 1000 дронів камікадзе коштує 50 млн. $, коли РФ налагодить їх виробництво у себе, а так і буде... в нашу сторону летітиме по 1000 штук в день... щоб продовжити свій тероризм-знищувати інфраструктуру і змусити нас капітулювати, ви і далі вірите що ми можемо виграти цю війну без перенесення бойових дій на територію ворога? як?
А Захід говорить лише про відбудову після війни кінця якої навіть поряд не видно...
показать весь комментарий
19.11.2022 21:28 Ответить
+15
Кажете, що не на часі вигнати ірінське посольство з України?! А коли буде на часі? Коли іранські ракети ********** Банкову?
показать весь комментарий
19.11.2022 21:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а це вже дуже серьйозно та небезпечно.
показать весь комментарий
19.11.2022 20:53 Ответить
Чим саме? Ні ті, ні інші електронних компонентів не виготовляють.
показать весь комментарий
19.11.2022 21:00 Ответить
з російською електронікою е ланцети і куби якщо вас це цікавить.
iх теж стало повно на фронті.
показать весь комментарий
19.11.2022 21:17 Ответить
Перепрошую, з китайською?
показать весь комментарий
19.11.2022 21:31 Ответить
З будь якою, китаєць замовля американське чи будь яке і шле на Рашу
показать весь комментарий
20.11.2022 08:03 Ответить
Китайці виготовляють. Причому багато.
показать весь комментарий
19.11.2022 21:24 Ответить
Сейчас на черном рынке можно хоть ядерную бомбу купить. Да еще с нефтедолларами у рашистов пока проблем особых нет
показать весь комментарий
19.11.2022 21:45 Ответить
https://www.dynamomania.com/ru/news/657509-chtoby-pomoch-ukraine-yaponiya-namerena-snyat-embargo-na-eksport-oruzhiya Чтобы помочь Украине. Япония намерена снять эмбарго на экспорт оружия
показать весь комментарий
19.11.2022 21:45 Ответить
пісдєс! подпісь здєсь і подпісь здєсь
показать весь комментарий
20.11.2022 20:22 Ответить
Йой, накинулись. Якщо дрони можна лампічити з дешевої застарілої електроніки, то чому на них такі конячі ціни? Якщо можна все купити, то чому не купувати готовий продукт швидше та надійніше? Це більше схоже на ІПСО, особливо в купі з роздмухуванням ланцетів та кубів. Я не казав, що небезпеки немає, але все ж...
показать весь комментарий
19.11.2022 23:06 Ответить
Та й правда ! Ми ось їх шапками закидаємо , будуть знати . а то кричите що всьо пропало (( Он два місяці тому такі як ти так само цвірінчали що ті іранські дрони гівногівнєйше і їх по десятку на рік вручну у сараї ліплять , давай далі заспокоюй замість вимагати виготовлення своїх таких же і запуску у відповідь по кацапні ((
показать весь комментарий
20.11.2022 16:01 Ответить
Де саме я писав про шапки? Прийми заспокійливе. Іранські дрони змінили ситуацію на фронті? Чи все ж дуже точно прилітають по важливих об'єктах? А чому саме? Чи по тій самій причині важливо, що прилітатиме?
показать весь комментарий
20.11.2022 18:28 Ответить
Ти той фронт крім тєлємарафону де іще бачив ? (( Чи дуже точно прилітають запитай там де прилетіло , а як вони змінюють ситуацію ? - та дуже просто , на балалайки витрачають дороговартісні засоби ППО яких і так обмаль - тож думай сам що отримаємо коли через балалайки вони стануть дефіцитом .
показать весь комментарий
20.11.2022 20:19 Ответить
Та ясно, що так вони б і зробили
показать весь комментарий
19.11.2022 20:56 Ответить
Так писали що в тих безпілотниках комплектуючих від тридцяти різних виробників. Невже неможна заблокувати жодні поставки комплектуючих?
показать весь комментарий
19.11.2022 20:59 Ответить
Я думаю, комплектуючі купляють з запасом на роки вперед. Знищити за один день виробничий ланцюжок неможливо.
показать весь комментарий
19.11.2022 21:19 Ответить
не плював би офіційний Тегеран в колодязь...але кому там говорити.
показать весь комментарий
19.11.2022 20:59 Ответить
...вже розбирались...там два ірана на одній території, дві влади, дві держави...ну...не знаю, знайдеться отой з "пріпадвипадвєртом" на хитру опу
показать весь комментарий
19.11.2022 21:03 Ответить
...так верховная бабушка с зачатками половых органов дедушки из комИческой державы Московия и хиджаб научится правильно носить
показать весь комментарий
19.11.2022 21:01 Ответить
місяць прошев получили вже мабудь ,тоді дрони не страшні- Україна отримає від НАТО станції для боротьби з дронами найближчими днями-НАТО передасть Україні сотні станцій для боротьби з ворожими безпілотниками вже найближчими днями 18 жовтня 2022,
показать весь комментарий
19.11.2022 21:01 Ответить
який уже надав вирішальну підтримку військовій кампанії РФ в Україні Джерело:

які останніми тижнями змінили характер українського конфлікту, що триває дев'ять місяців Джерело:

Зрадно подается статья, но будут они это говно делать и что? Весь основной урон энергосистеме нанесли точными ракетами, а дроны мы сбивать будем все или 95 процентов, так как увеличиваются возможности наших ПВО
показать весь комментарий
19.11.2022 21:09 Ответить
Посил статті ВП не в тому, щоб висловлювати стурбованість чи розганяти зраду.

Білий дім зараз проводить хитру і послідовну політичну й інформаційну кампанію, готуючи американське суспільство і світ до того, що за такі дії по сприянню рашистському тероризму коаліція Ізраїль -- США -- Туреччина -- Азербайджан нехило так goї беться до чалмоголових.

Зокрема, США потрібне знищення фундаменталістського режиму і... Ну, звичайно, нафта.

Все це вигідно Україні.
показать весь комментарий
20.11.2022 00:18 Ответить
То на початку їх появи було напряжно трохи ті мопеди збивати. а зараз нам партнери підкинули трохи гепардів, свої зенітки розгорнули, британці обіцяли ще поставити кілька сотень зеніток, тож ті мопеди уже не так страшні як їх малювали.
показать весь комментарий
19.11.2022 21:10 Ответить
Так і є. Деякі слова в цій статті *********** на думку, що кацапами ця стаття і проплачена або тими хто не підтримує Україну
показать весь комментарий
19.11.2022 21:13 Ответить
Кажете, що не на часі вигнати ірінське посольство з України?! А коли буде на часі? Коли іранські ракети ********** Банкову?
показать весь комментарий
19.11.2022 21:16 Ответить
Якщо ти проспав новини, то повідомлю, що посол ірану в Україні ще з вересня пішов лісом, тому що офіційно позбавлений акредитації за передачу мопедів оркостану.
показать весь комментарий
19.11.2022 22:07 Ответить
рбк = рос бізнес консалтінг - кацапська псевдоліберальна помийка
показать весь комментарий
19.11.2022 21:17 Ответить
Ну они ссылаются на ВаншигтонПост, но суть в другом, в этой статье из этих мопедов делают просто чудо-оружие, а по факту их последние волны уже на 90 процентов сбивали
показать весь комментарий
19.11.2022 21:19 Ответить
З іншої сторони, 90% збитих це кльово, але в той же час це цілих 10% пропущених, кожен з яких - черговий цвях у кришку домовини української електроенергії. То може треба серйозніше відноситься до таких новин, без ололопатріотизму абдрістовича?
показать весь комментарий
20.11.2022 12:06 Ответить
https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/11/19/russia-iran-drones-secret-deal/
показать весь комментарий
19.11.2022 21:42 Ответить
Что тех что тех тварей надо кончать.
показать весь комментарий
19.11.2022 21:19 Ответить
Цікаво який фактор заважає США покінчити з іранськими терористами..
показать весь комментарий
19.11.2022 21:24 Ответить
Доброта. Я, як би не був такий добрий, повбивав би усіх *****
показать весь комментарий
20.11.2022 07:06 Ответить
Страшно. А вдруг путєн нападе? А ще ж не поборено расизм і не всі задньоприводні мають максимальні преференції відносно білих християн нормальної орієнтації.
показать весь комментарий
20.11.2022 12:08 Ответить
вопрос чего наши не могу делать эти простые, но дальнобойные птички? стаю на москву пустить, вот пусть почувствуют войну на себе
показать весь комментарий
19.11.2022 21:21 Ответить
А що квартал95 може робити? Грати на піаніно пісюнами.
показать весь комментарий
19.11.2022 21:31 Ответить
Це вже було відомо місяць тому...
На Заході вірять, що війну можна закінчити без переведення бойових дій на територію ворога наївні... думають, що якщо РФ відкинути з території України вона зупиниться і настане мир , 1000 дронів камікадзе коштує 50 млн. $, коли РФ налагодить їх виробництво у себе, а так і буде... в нашу сторону летітиме по 1000 штук в день... щоб продовжити свій тероризм-знищувати інфраструктуру і змусити нас капітулювати, ви і далі вірите що ми можемо виграти цю війну без перенесення бойових дій на територію ворога? як?
А Захід говорить лише про відбудову після війни кінця якої навіть поряд не видно...
показать весь комментарий
19.11.2022 21:28 Ответить
Захід надає нам безпілотники так щоб ні кількістю ні дальністю було неможливо поцілити по кацапії. Спочатку я думав це якісь тимчасові негаразди у логістиці з озброєнням для нас. Зараз вже впевнений що це система. Не давати нам нічого що може зашкодити пуйлу. Тільки для пасивної оборони. Дуже сумно бачити це.
показать весь комментарий
19.11.2022 21:34 Ответить
Самим надо делать,а не попрошайничать
показать весь комментарий
20.11.2022 09:04 Ответить
А как же санкции и западные комплектующие в этих дронах? Почему об этом вообще весь мир молчит...муть какая-то...
показать весь комментарий
19.11.2022 21:41 Ответить
Все дуже обгрунтовано і цікаво. Наші продовжують випробовувати ''партнерів'' і нас, ні@уя не роблячи, лише канючити про допомогу
показать весь комментарий
19.11.2022 21:41 Ответить
Незважаючи на санкції США, Тегеран експортує близько 1 млн барелів на добу (б/д) сирої нафти і конденсату, більша частина яких йде в Китай. Сі Цзіньпіну вдалося інсинуювати Китай у баланс сил між союзниками Америки в Перській затоці та Іраном. Пекін фактично володіє впливом у Тегерані - по суті, це єдина сила, яка це робить.

Якщо Америка послабить санкції, в надії заманити іранців назад до іранської ядерної угоди, якість іранських пакетів дронів і ракет загрожує зробити ще один великий ривок вперед.

Сполучені Штати тa Ізраїль мають військовий потенціал, щоб запобігти просуванню Ірану до ядерної бомби і стримати його від загрози своїм сусідам - і вони можуть зробити це, не викликаючи великої війни.
показать весь комментарий
19.11.2022 21:53 Ответить
Можуть. Але не будуть.
показать весь комментарий
19.11.2022 22:04 Ответить
Пионтковский пояснил, смена власти в Израиле, где Премьером страны стал Нетаниягу, позволит нанести удар по Ирану.
Нетаниягу, во времена Президента Обамы, готовил нанести удар по Ирану, но ЦРУ узнала, и Обама , предупредил, что США будет защищать Иран!?.
Нетаниягу, потратил годы на подготовку войны с Ираном.
Иран близок к созданию ядерного оружия, Израиль, неоднократно предупреждал, этого он не допустит.
Кстати, Израиль постоянно наносит ракетные удары по иранским базам в Сирии , Иран не отвечает.
показать весь комментарий
19.11.2022 22:40 Ответить
По сирійським базам за дужетмало, треба в саме Те, де воно розробляється та виготовляється, авіація та ПВО Ізраіля на голову сильніша іранської, ще потрібно знайти союзника наприклад, Азербайджан, в південному Азербайджані вже йдуть бої, розумієте про якого союзника кажу)))
показать весь комментарий
20.11.2022 08:15 Ответить
ПИАНТКОВСКИЙ - веселый старый ******, хотя и полностью за УКРАИНУ.
показать весь комментарий
20.11.2022 17:55 Ответить
ні потрібні подібні але кращі дрони в кратній більшості по підерації і тоді вони заткнуться
показать весь комментарий
19.11.2022 23:30 Ответить
Треба чістити ген.штаб та охфіс, а ті хто цим займаться потрібні, десь курять
показать весь комментарий
20.11.2022 08:08 Ответить
А як на мене, це кращє, ніж в Ірані, бо ті який-не який, але древній Перський народ, який існував, воював, творив та працював вже тисячі років тому, а ці ******, коли за щось беруться, то це вже можна ховати на стадії заливки фундаменту , якщо їм не допоможуть кмітливі та працьовиті народи, як-то українці, німці або євреї...
показать весь комментарий
19.11.2022 22:07 Ответить
И где политическая воля зеленожопых, о которой постоянно кричит Данилов? Когда будут разорваны дипотношения с Ираном и все иранские овцеебы будут изгнаны из Украины?
показать весь комментарий
19.11.2022 22:40 Ответить
Пока что, Украина голосует (3 недели тому) , вместе с Ираном, Россией, С.Кореей.... о лишении Израиля ядерного оружия.
Кстати, голосует против США, Канады... , которые поддержали Израиль.
показать весь комментарий
19.11.2022 22:44 Ответить
всі проблеми кацапів з БПЛА це, як і у всій авіа, це моторчик. Там іранський мотор, аналог німецьких, коснтруктивно такий же стоїть на танках т 64. Інші мотори для дронів кацапи не подужали . Але штурмову авіацію перебили, то і це чудо приземлять. Після звільнення Мелітополя траси для польотів по Україні у кацапів скукрижаться.
показать весь комментарий
19.11.2022 23:15 Ответить
показать весь комментарий
19.11.2022 23:58 Ответить
Надо вычислить эту территорию в параше и жахнуть по ней
показать весь комментарий
20.11.2022 03:05 Ответить
Рано чи пізно(краще раніше), але рашку признають країною-терористом(а не спонсором). А з терористами розмова і методи боротьби короткі-знищити...Яким способом-діло техніки і технологій. Маю надію,що світ це розуміє: краще усунути проблему, аніж боротись з наслідками.
показать весь комментарий
20.11.2022 05:55 Ответить
А Банкова відмовляється фінансувати українських виробників ударних дронів, за кого вони, за ЗСУ чі за кацапів??????
показать весь комментарий
20.11.2022 08:05 Ответить
Нам дают рыбу,а лучше бы дали удочку.Оружие нам дают,но с кучей ограничений и жёстким контролем.
показать весь комментарий
20.11.2022 09:09 Ответить
Я одного не понимаю: у Украины нет денег мозгов или желания наладить производство подобных дронов: Ведь они супердешевые и суперпростые. Запустить 100 штук на Москву десяток точно долетит-и это прочистит мозги Рабсиянам. А боятся что в ответ Парашка применит ЯО не стоит Если этого боятся то зачем воевать-давайте тогда сдадимся. Ведь теоретически Парашка всегда может применить ЯО когда ВСУ начнуь выходить на границы 91 года
показать весь комментарий
20.11.2022 11:39 Ответить
Репоеды, а шо там с вяличием? Украина загнала вас, козломордых, под плинтус, и вы пошли побираться?
показать весь комментарий
20.11.2022 12:13 Ответить
Проклаты террористы! И маас_ква-второй вавилое и раССея (филиал ада на Земле)-*******************, и иСран - сРана аятоллийских террористов-шайтанов. Аминь.
показать весь комментарий
20.11.2022 14:51 Ответить
--- У разі. якщо такий тандемчик / Раша--Іран/ щодо створення отих бомбометів . на наші голови..відбудеться ---- це буде демонстрація слабкості . підстаркуватості Президента США...
показать весь комментарий
20.11.2022 15:39 Ответить
А скільки зерна поставила Україна голодаючим Ірану ?
показать весь комментарий
20.11.2022 16:05 Ответить
а зеленопузі оморозки і не думають про відкриття виробнитства таких дронів у нас в Украіне.
показать весь комментарий
20.11.2022 16:12 Ответить
А, почему ЗЕленая ПАДАЛЬ не наладила производство таких дронов в УКРАИНЕ???
Что, ФСБешная **** дЕРМАК блокирует???
показать весь комментарий
20.11.2022 17:53 Ответить
Судячи по справам проти волонтерів у нас СБУ, МВС і дбр воює проти свого народа.
показать весь комментарий
20.11.2022 18:11 Ответить
😆
Сірожа наносіт отвєтний удар
показать весь комментарий
20.11.2022 18:09 Ответить
https://ibb.co/W36PQ1W
показать весь комментарий
20.11.2022 19:44 Ответить
а в цей же час наші мариканські та еуропейські партнери заявляють шо в них закінчились патрони для України. Воно і зразу було мало, тіко для себе, а це вже віддали все шо могли.
йпвшмть!!! затюканий десятками років санкцій та ембаргами іран може поставляти кацапам дрони та балістичні ракети в необмеженній кількості, а нам наші "друзі" дзуськи - повіддавали тільки старий савєцький мотлох соракарічної давності в обмін на нову техніку та озброєння. Утилізація непотребу і плата кров'ю та життями українців... використовують нас як буферну зону, а постачають як тій собаці на прив'язі, шоп тіко не здохла
показать весь комментарий
20.11.2022 20:20 Ответить
 
 