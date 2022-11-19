Москва договорилась с Тегераном о производстве иранских беспилотников на территории РФ, - The Washington Post
По данным The Washington Post, Российская Федерация заключила непубличное соглашение с Ираном о начале производства ударных беспилотников на территории России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Согласно новым данным разведки, полученным американскими и другими западными службами безопасности, после недель нападения на украинские города с помощью беспилотников иранского производства Москва тихо достигла соглашения с Тегераном о начале производства сотен беспилотных самолетов с оружием на российской территории", - говорится в сообщении.
Отмечено, что российские и иранские официальные лица подписали соглашение во время встречи в Иране в начале ноября, и две страны быстро двигаются к передаче проектов и ключевых компонентов, которые могут позволить начать производство в течение нескольких месяцев, сообщили в интервью три чиновника, ознакомленные с этим вопросом.
По словам официальных лиц, это соглашение, если оно будет полностью реализовано, будет означать дальнейшее углубление российско-иранского альянса, уже оказавшего решающую поддержку военной кампании Москвы в Украине. Приобретя собственную конвейерную линию, Россия могла бы резко увеличить свои запасы относительно недорогих, но очень разрушительных систем вооружений, которые в последние недели изменили характер продолжающегося девять месяцев характер украинского конфликта.
В The Washington Post подчеркнули, что для РФ это соглашение может удовлетворить критическую потребность в высокоточных боеприпасах, недостающих после девяти месяцев боев. По словам официальных лиц, договоренности предлагают также значительные экономические и политические выгоды для Ирана. Хотя Тегеран пытался показать себя нейтральным в конфликте с Украиной, появление иранских беспилотников над украинскими городами вызвало угрозы новых экономических санкций со стороны Европы. Лидеры Ирана могут считать, что они могут избежать новых санкций, если беспилотники будут физически собраны в России, заявили чиновники.
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iх теж стало повно на фронті.
які останніми тижнями змінили характер українського конфлікту, що триває дев'ять місяців Джерело:
Зрадно подается статья, но будут они это говно делать и что? Весь основной урон энергосистеме нанесли точными ракетами, а дроны мы сбивать будем все или 95 процентов, так как увеличиваются возможности наших ПВО
Білий дім зараз проводить хитру і послідовну політичну й інформаційну кампанію, готуючи американське суспільство і світ до того, що за такі дії по сприянню рашистському тероризму коаліція Ізраїль -- США -- Туреччина -- Азербайджан нехило так goї беться до чалмоголових.
Зокрема, США потрібне знищення фундаменталістського режиму і... Ну, звичайно, нафта.
Все це вигідно Україні.
На Заході вірять, що війну можна закінчити без переведення бойових дій на територію ворога наївні... думають, що якщо РФ відкинути з території України вона зупиниться і настане мир , 1000 дронів камікадзе коштує 50 млн. $, коли РФ налагодить їх виробництво у себе, а так і буде... в нашу сторону летітиме по 1000 штук в день... щоб продовжити свій тероризм-знищувати інфраструктуру і змусити нас капітулювати, ви і далі вірите що ми можемо виграти цю війну без перенесення бойових дій на територію ворога? як?
А Захід говорить лише про відбудову після війни кінця якої навіть поряд не видно...
Якщо Америка послабить санкції, в надії заманити іранців назад до іранської ядерної угоди, якість іранських пакетів дронів і ракет загрожує зробити ще один великий ривок вперед.
Сполучені Штати тa Ізраїль мають військовий потенціал, щоб запобігти просуванню Ірану до ядерної бомби і стримати його від загрози своїм сусідам - і вони можуть зробити це, не викликаючи великої війни.
Нетаниягу, во времена Президента Обамы, готовил нанести удар по Ирану, но ЦРУ узнала, и Обама , предупредил, что США будет защищать Иран!?.
Нетаниягу, потратил годы на подготовку войны с Ираном.
Иран близок к созданию ядерного оружия, Израиль, неоднократно предупреждал, этого он не допустит.
Кстати, Израиль постоянно наносит ракетные удары по иранским базам в Сирии , Иран не отвечает.
Кстати, голосует против США, Канады... , которые поддержали Израиль.
Что, ФСБешная **** дЕРМАК блокирует???
Сірожа наносіт отвєтний удар
йпвшмть!!! затюканий десятками років санкцій та ембаргами іран може поставляти кацапам дрони та балістичні ракети в необмеженній кількості, а нам наші "друзі" дзуськи - повіддавали тільки старий савєцький мотлох соракарічної давності в обмін на нову техніку та озброєння. Утилізація непотребу і плата кров'ю та життями українців... використовують нас як буферну зону, а постачають як тій собаці на прив'язі, шоп тіко не здохла