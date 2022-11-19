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Новости Помощь Украине Война
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Девятый пакет безопасности помощи Украине от Швеции составляет 3 миллиарда крон, - Резников

резніков

Девятый пакет безопасности Швеции для Украины составляет 3 миллиарда шведских крон.

Об этом министр обороны Алексей Резников написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"...9-й пакет помощи Швеции в сфере безопасности для Украины составляет 3 миллиарда шведских крон (это больше, чем предыдущие 8 пакетов вместе взятые). Он включает системы противовоздушной обороны, транспортные средства, боеприпасы и снаряжение для наших солдат", - написал глава МОУ.

Кроме того, по его словам, пакет гуманитарной помощи на сумму 760 миллионов шведских крон предназначен помочь пережить зиму.

"Из этой суммы 560 млн шведских крон предназначено для Украины, остальные – для Молдовы. Спасибо шведскому народу и правительству за неоценимую поддержку", - отметил Резников.

Также читайте: Парламент Швеции одобрил предоставление Украине военной помощи на рекордные $287 млн

Автор: 

помощь (7876) Швеция (1014) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+7
Щиро дякуємо, Швеціє.
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19.11.2022 21:51 Ответить
+6
Якби тільки не розікрали.
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19.11.2022 21:18 Ответить
+4
Тіко не грошима
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19.11.2022 21:37 Ответить
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на испытания 108 39E/F Gripen мы их проверим в боевых условиях ..
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19.11.2022 21:15 Ответить
Якби тільки не розікрали.
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19.11.2022 21:18 Ответить
А зачем вообще информировать детали помощи Украине?

Общий объём? Номенклатуру ?

Пусть кацапская разведка сама работает. Не надо ей помогать
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19.11.2022 23:17 Ответить
1 сентября 2022 Шведские истребители четвертого поколения JAS 39 Gripen оказались невостребованными. Об отсутствии заказов рассказал президент шведской компании Saab Микаэль Йоханссон
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19.11.2022 21:21 Ответить
Украине их не продаёт?
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19.11.2022 22:31 Ответить
Украине их не покупает ?
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19.11.2022 22:52 Ответить
А почему? За 9 месяцев могли бы пилотов подготовить.
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20.11.2022 00:45 Ответить
Тіко не грошима
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19.11.2022 21:37 Ответить
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19.11.2022 21:52 Ответить
Щиро дякуємо, Швеціє.
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19.11.2022 21:51 Ответить
Tack, Sverige!Tillsammans till seger över horden)
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20.11.2022 10:14 Ответить
 
 