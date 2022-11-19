Девятый пакет безопасности помощи Украине от Швеции составляет 3 миллиарда крон, - Резников

Девятый пакет безопасности Швеции для Украины составляет 3 миллиарда шведских крон.

Об этом министр обороны Алексей Резников написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"...9-й пакет помощи Швеции в сфере безопасности для Украины составляет 3 миллиарда шведских крон (это больше, чем предыдущие 8 пакетов вместе взятые). Он включает системы противовоздушной обороны, транспортные средства, боеприпасы и снаряжение для наших солдат", - написал глава МОУ.

Кроме того, по его словам, пакет гуманитарной помощи на сумму 760 миллионов шведских крон предназначен помочь пережить зиму.

"Из этой суммы 560 млн шведских крон предназначено для Украины, остальные – для Молдовы. Спасибо шведскому народу и правительству за неоценимую поддержку", - отметил Резников.

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