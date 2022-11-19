Более 700 тел обнаружили на деоккупированных Харьковщине, Херсонщине и Донетчине, - Генпрокурор

За последние два месяца на деоккупированных территориях Харьковской, Донецкой и Херсонской областей обнаружено более 700 тел, почти 90% – это гражданские лица.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Андрей Костин в эфире общенационального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За два последних месяца на деоккупированных территориях Харьковщины, Херсонщины и Донбасса обнаружено более 700 тел. Почти 90% из них - гражданские", - сказал Костин.

По его словам, в этих областях обнаружено более 20 мест, где незаконно содержались и были замучены украинские граждане.

Больше всего преступлений против гражданских и застенков, по данным Генпрокурора, зафиксировано на Харьковщине.

Он также отметил, что в Херсонской области Офис Генпрокурора только начал работу по выявлению преступлений, совершенных российскими захватчиками против гражданских.

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