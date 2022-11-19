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Более 700 тел обнаружили на деоккупированных Харьковщине, Херсонщине и Донетчине, - Генпрокурор

окупанти,харківщина,тіло

За последние два месяца на деоккупированных территориях Харьковской, Донецкой и Херсонской областей обнаружено более 700 тел, почти 90% – это гражданские лица.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Андрей Костин в эфире общенационального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За два последних месяца на деоккупированных территориях Харьковщины, Херсонщины и Донбасса обнаружено более 700 тел. Почти 90% из них - гражданские", - сказал Костин.

По его словам, в этих областях обнаружено более 20 мест, где незаконно содержались и были замучены украинские граждане.

Больше всего преступлений против гражданских и застенков, по данным Генпрокурора, зафиксировано на Харьковщине.

Он также отметил, что в Херсонской области Офис Генпрокурора только начал работу по выявлению преступлений, совершенных российскими захватчиками против гражданских.

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Автор: 

смерть (9250) Харьковщина (5577) Донецкая область (9984) деоккупация (847) Офис Генпрокурора (2497) Херсонская область (4890)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.

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19.11.2022 21:47 Ответить
73% від 700 це: 511 -

стільки людей були вбиті із цих 700 які повірили слузі олігарха Зелі, що потрібно "просто перестати стріляти" і війна йде тому що Порошенко наживається на війні

189 випадкові жертви
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19.11.2022 21:55 Ответить
Не можу це пережити. Як ці гниди зелені, демократи хренові, ''цивілізований'' захід це ковтають і сплять пречудово
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19.11.2022 21:57 Ответить
Moskali neljudi. Etogo vedali ukraintsy vo vremja Golodomora , baltiitsy vo vremja okkupatsii i poljaki v etozhe vremja.. Germanija videl etogo posle maja 1945, kogda ubili polee 7 millionov zhenshin, starikov i detei. Rukopis odinzhe. Krome togo, poslali ukraintsev vojevat protiv Finljandii v 1939 i 1940. Tozhe genotsid natsii. Gde moskal, tam trupy. Tak bylo i budet, jesli ne ostanovit tu mashinu uboinuju. Znatshit ves razumnyi mir dolzhen podderzhivat Ukrainu ne v slovah a v delah! Slava Ukraini!
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19.11.2022 23:05 Ответить
 
 