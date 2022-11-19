Остин о войне в Украине: Соратники Путина могут прийти к выводу, что получение ядерного оружия даст им собственную лицензию на охоту
Война России против Украины может повлечь за собой новый виток распространения ядерного оружия среди авторитарных государств.
Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время Международного форума безопасности в Галифаксе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Соратники Путина по автократии наблюдают за происходящим. И они вполне могут прийти к выводу, что получение ядерного оружия даст им собственную лицензию на охоту", - заявил Остин.
Топ комментарии
+33 Алекс Скела
показать весь комментарий19.11.2022 21:42 Ответить Ссылка
+22 Михаил Дужик #512165
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+20 Женя-Женя
показать весь комментарий19.11.2022 21:54 Ответить Ссылка
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Продовжуватимете "пильно та грізно спостерігати" - точно спричинить.
Геть!
Sun Tzu, The Art of War
P.S. Спробуйте зрозуміти, що не варто давати багато зброї крикливим та невдячним даунам. Адже вони за свої вчинки не відповідатимуть, а наслідки ляжуть важким тягарем на майбутні покоління українців.
где лендлиз? ты когда последний раз о нём слышал?
а оружие нам дают,чтоб только -только...
Оружие нам дают к слову из личных запасов, тут не разогнатьс.
Байден и сейчас упорно сопротивляется,чтоб не давать нужного вооружения Украине.
это не я говорю-это говорят и конгрессмены и сенаторы в США!
Ганьба
то что вытворяют эти у*бки, за гранью здравого смысла.
За 1 писк что они едут в иран, эта страна должна быть исключена их ЕС, НАТО и введены все санкции, что и ирану.
а они спокойно едут в иран и могут договориться за что угодно...
это дно
придурки
Америка стала куркою, орел вже давно здох!
Могли бы уже давно дать 1000 танков абрамс, 100 самолетов f16, 1000 ракет atacms. И эту войну можно было бы уже давно завершить.
Думаю, ключовим моментом прийняття довгострокових рішень був десь березень-квітень. Справді long-term, з прицілом на років 30..40 у майбутнє. Тому зараз, коли рішення про перехід на СПГ прийнято, і вкладено величезні кошти у розбудову інфраструктури, шляху назад до "нескінченої труби" з раші немає. Не повинно статися так, що раша різко закінчує війну, вбиває пуйла, садить пропагандонів і повертається до "тіпа демократії", як у 90-х, обіцяючи "ми всьо вєрньом взад". Ні, у раші справді має початися внутрішня війна надовго, а результатом мають стати кілька незалежних країн -- хто під китайським, хто під західним протекторатом.
Дуже жаль тільки, що у цій схемі повільного удушування країни-терориста гине стільки українців...
Украина ж не в НАТО, говорят ни ухмыляясь, что мы вам должны
Я БИ заборонила такі ЗМІ в УКРАІНЕ
https://youtu.be/8puPY4gMIJk
після майже 9 місяців + 8років війни.
дебилам, мир дружба жвачка, мирный атом Марс, Луна, космические станции. или сейчас все наоборот. и почему то ситуация прям как со свободным ношением\владением оружия - у бандитов оно есть уже сейчас, а вот у мирных граждан права на защиту нет, потому что толерантность. интересно, была ли у кацапов такая легкая прогулка при вооружении и обучении населения прям с 14го года? наверное нет. но народ боялись сильнее кацапов. точнее не народ, а наверное только призрак вооруженного права. люстрации тогда прошли бы очень эффективно. и эффектно конечно.
Как тот меморандум мог работать?