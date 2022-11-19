Остин о войне в Украине: Соратники Путина могут прийти к выводу, что получение ядерного оружия даст им собственную лицензию на охоту

Война России против Украины может повлечь за собой новый виток распространения ядерного оружия среди авторитарных государств.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время Международного форума безопасности в Галифаксе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Соратники Путина по автократии наблюдают за происходящим. И они вполне могут прийти к выводу, что получение ядерного оружия даст им собственную лицензию на охоту", - заявил Остин.

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