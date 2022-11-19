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Новости Война
12 015 22

Россия удвоила атаки на востоке Украины после отступления из Херсона, - The Wall Street Journal

рф

Утрата Херсона стала серьезным ударом для России. Но это также освободило для РФ около 20 000 военнослужащих, которых могут перебросить на другие фронты, в том числе на восточную часть Донецкой области.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Украина готовится к новому наступлению там, поскольку войска из Херсона присоединяются к битве вместе с некоторыми из 300 000 человек, недавно мобилизованными в РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении, что только за пятницу зафиксировали около 100 обстрелов в Донецкой области.

"Никакого ослабления боевых действий или передышки не было", - заявлял он.

Возобновление внимания к восточному фронту восходит к действиям России после того, как в марте она была вынуждена отступить из Киевской области и северной части Украины. Тогда РФ заявила, что сосредоточится на захвате всего Донбасса. Этим летом после нескольких недель интенсивных артиллерийских обстрелов российские войска заняли города Северодонецк и Лисичанск, а также взяли под свой контроль почти всю Луганскую область.

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Однако прибытие дальнобойной высокоточной артиллерии из США помогло украинским силам затормозить наступление. С наступлением зимы военные аналитики предполагают, что линия фронта может снова стать более статичной. Грязная и пасмурная погода поздней осенью может помешать использованию техники и дронов, а отсутствие листьев может обнажить войска. Тем не менее, замороженная земля и более ясное небо внутри зимы также могут помочь силам, имеющим соответствующее зимнее снаряжение, считают аналитики.

Россия до сих пор не заявляла о своей готовности уйти из Украины, а ее возобновившиеся попытки продвинуться на Донбассе говорят о том, что сейчас возможности для переговоров невелики. Военные аналитики говорят, что на командующего российскими войсками в Украине генерала Сергея Суровикина будут оказывать давление, чтобы добиться результатов на Донбассе после потери россиянами Херсона.

Автор: 

армия РФ (19670) Донбасс (26957)


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Топ комментарии
+35
Аndreas



Гиги). Це піздєц друзі. Свіжа інфа з району коси). Рішили підари висадить бойових водолазів, наших вибить і арту свою корегувати).Ну,значить дивляться наші діди на берег,там чайки пасуться, глибина десь пів метра і бачать значить ,****** якоїсь ***** лізе чорної раком
Думають,ну Всьо ,не бухаєм же наче,100% нечисть підводна лізе,придивились, а там російські свинособаки. Чайки не постраждали.Трофеї **********!Не має більше бойових водолазів.Отримали догану що не взято полонених.А як взять?там хольгіндони, кір'я кричать,а в наших радікуліти.Рішили валить.

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19.11.2022 23:18 Ответить
+27
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19.11.2022 23:15 Ответить
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19.11.2022 23:15 Ответить
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19.11.2022 23:15 Ответить
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19.11.2022 23:15 Ответить
Аndreas



Гиги). Це піздєц друзі. Свіжа інфа з району коси). Рішили підари висадить бойових водолазів, наших вибить і арту свою корегувати).Ну,значить дивляться наші діди на берег,там чайки пасуться, глибина десь пів метра і бачать значить ,****** якоїсь ***** лізе чорної раком
Думають,ну Всьо ,не бухаєм же наче,100% нечисть підводна лізе,придивились, а там російські свинособаки. Чайки не постраждали.Трофеї **********!Не має більше бойових водолазів.Отримали догану що не взято полонених.А як взять?там хольгіндони, кір'я кричать,а в наших радікуліти.Рішили валить.

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19.11.2022 23:18 Ответить
Це *******!
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19.11.2022 23:26 Ответить
а не переривайте дідам вечерю, не подобається їм це.
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19.11.2022 23:35 Ответить
бігунці з Херсона так же стрімко і колонною по 4 сдриснуть і зі сходу України - опит є....
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19.11.2022 23:19 Ответить
...Лев ввязался было в драку,
Но ударом мощным в сраку,
Опрокинутый Слоном,
Очутился под столом... (с)
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19.11.2022 23:19 Ответить
...в рот ********** слоном,...
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20.11.2022 05:25 Ответить
Як би не довелось їм бігти на кримський напрямок.
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19.11.2022 23:19 Ответить
/
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19.11.2022 23:22 Ответить
Ну а наши типа так десятками тысяч и остались на Правобережье,да? Подается толька та инфа, которая выгодна заказчикам
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19.11.2022 23:29 Ответить
А де ти був, коли вони спокійно) виходили?
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20.11.2022 00:28 Ответить
Ви бачили як таргани під світлом розбігаються ось тут так само й відбувалось.
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20.11.2022 00:34 Ответить
Не розумію, що не так? Про наших воїнів, будь-ласка, тихо. Про геополітичні питання окремо. Ще раз запитую, де ти зараз, щоб таке нести?
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20.11.2022 00:59 Ответить
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20.11.2022 01:32 Ответить
Как обычно зрадная зрада, рашисты три месяца терпевшие лишения и несшие большие потери находясь в совершенно невыгодном положении на правом берегу вынуждены были оттуда поспешно отступать. Моральный дух ниже некуда, войска потрепаны, измучены и вот ужо теперь кааааак наступят куда-то ага...
А наши на небывалом подьёме после успешного освобождения Херсона никуда оттуда не уйдут, а там и будут сидеть всеми силами ) Ох уж эти эксперды со своими 300 тысячами засранцев.
У Украины миллион человек под ружьём, хватит уже усераться с великими наступлениями х=ла великого.
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20.11.2022 09:19 Ответить
А чего ожидали те, кто дал им уйти через Днепр ?
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20.11.2022 17:19 Ответить
--- Мабуть .більшість. дописувачів НЕ звернули. уваги на демагогію рупора ЗЕ--полководця-- вірнопідданого Подоляка... В день урочистостей з нагоди визволення Херсону у нього випурхнуло наступне : --- ганебна втеча орків з Херсону-- це наслідок домовленності наших еліт /нажаль НЕ уточнив чиїх.../ назло путіну... На наступне запитання : так можливо був договірняк і про безперешкодний випуск русні із котла ?!
Останній зрозумів. що ляпнув зайве ---миттєво парирував : наш президент ніколи б на таке НЕ погодився він дуже принципіальний... Ситуацію вже рятував телеведучий . прикинувшись валянком він всих підряд запитував : --- Чи правда. що командування РФ дало вказівку тисячам окупантів-- відступантів . на првобережжі . терміново переодягатися і " йти в партизани.???" Остаточне " запевнення ". що це НЕ так виголосив Данілов/НАЦОБОРОРНА /... Він запевнив : це у них. орків--втікачів . така традиція: переодягатися. щоб уникнути відповідальності...Із всього цього випливає : що НЕ всім нашим керманичам болить за спогад трагедія Іловайська!? Вбивства тисяч українців . знущань.гвалтувань дітей та кострації полонених воїнів ... Всі такі гуманно-- любні поставали... Навіть дописувачі на ЦЕНЗОРІ ставлять під сумнів убієнних рашистів : -- дивіться . як вони в рядок лежать. мабуть їх полонили. а вже потім розстіляли ?! Забули. що рицарські традиції прийнятні лише .до супротивника з відповідними чеснотами : перед свинотою перли НЕ метають ...
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20.11.2022 18:14 Ответить
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20.11.2022 21:34 Ответить
 
 