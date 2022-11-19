Россия удвоила атаки на востоке Украины после отступления из Херсона, - The Wall Street Journal
Утрата Херсона стала серьезным ударом для России. Но это также освободило для РФ около 20 000 военнослужащих, которых могут перебросить на другие фронты, в том числе на восточную часть Донецкой области.
Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Украина готовится к новому наступлению там, поскольку войска из Херсона присоединяются к битве вместе с некоторыми из 300 000 человек, недавно мобилизованными в РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении, что только за пятницу зафиксировали около 100 обстрелов в Донецкой области.
"Никакого ослабления боевых действий или передышки не было", - заявлял он.
Возобновление внимания к восточному фронту восходит к действиям России после того, как в марте она была вынуждена отступить из Киевской области и северной части Украины. Тогда РФ заявила, что сосредоточится на захвате всего Донбасса. Этим летом после нескольких недель интенсивных артиллерийских обстрелов российские войска заняли города Северодонецк и Лисичанск, а также взяли под свой контроль почти всю Луганскую область.
Однако прибытие дальнобойной высокоточной артиллерии из США помогло украинским силам затормозить наступление. С наступлением зимы военные аналитики предполагают, что линия фронта может снова стать более статичной. Грязная и пасмурная погода поздней осенью может помешать использованию техники и дронов, а отсутствие листьев может обнажить войска. Тем не менее, замороженная земля и более ясное небо внутри зимы также могут помочь силам, имеющим соответствующее зимнее снаряжение, считают аналитики.
Россия до сих пор не заявляла о своей готовности уйти из Украины, а ее возобновившиеся попытки продвинуться на Донбассе говорят о том, что сейчас возможности для переговоров невелики. Военные аналитики говорят, что на командующего российскими войсками в Украине генерала Сергея Суровикина будут оказывать давление, чтобы добиться результатов на Донбассе после потери россиянами Херсона.
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Гиги). Це піздєц друзі. Свіжа інфа з району коси). Рішили підари висадить бойових водолазів, наших вибить і арту свою корегувати).Ну,значить дивляться наші діди на берег,там чайки пасуться, глибина десь пів метра і бачать значить ,****** якоїсь ***** лізе чорної раком
Думають,ну Всьо ,не бухаєм же наче,100% нечисть підводна лізе,придивились, а там російські свинособаки. Чайки не постраждали.Трофеї **********!Не має більше бойових водолазів.Отримали догану що не взято полонених.А як взять?там хольгіндони, кір'я кричать,а в наших радікуліти.Рішили валить.
Но ударом мощным в сраку,
Опрокинутый Слоном,
Очутился под столом... (с)
А наши на небывалом подьёме после успешного освобождения Херсона никуда оттуда не уйдут, а там и будут сидеть всеми силами ) Ох уж эти эксперды со своими 300 тысячами засранцев.
У Украины миллион человек под ружьём, хватит уже усераться с великими наступлениями х=ла великого.
Останній зрозумів. що ляпнув зайве ---миттєво парирував : наш президент ніколи б на таке НЕ погодився він дуже принципіальний... Ситуацію вже рятував телеведучий . прикинувшись валянком він всих підряд запитував : --- Чи правда. що командування РФ дало вказівку тисячам окупантів-- відступантів . на првобережжі . терміново переодягатися і " йти в партизани.???" Остаточне " запевнення ". що це НЕ так виголосив Данілов/НАЦОБОРОРНА /... Він запевнив : це у них. орків--втікачів . така традиція: переодягатися. щоб уникнути відповідальності...Із всього цього випливає : що НЕ всім нашим керманичам болить за спогад трагедія Іловайська!? Вбивства тисяч українців . знущань.гвалтувань дітей та кострації полонених воїнів ... Всі такі гуманно-- любні поставали... Навіть дописувачі на ЦЕНЗОРІ ставлять під сумнів убієнних рашистів : -- дивіться . як вони в рядок лежать. мабуть їх полонили. а вже потім розстіляли ?! Забули. що рицарські традиції прийнятні лише .до супротивника з відповідними чеснотами : перед свинотою перли НЕ метають ...