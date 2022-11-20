Украина должна победить, это наша миссия, и точка, - председатель Генштаба Войска Польского Анджейчак
Украина должна победить в войне, которую развязала против нее Россия, и достижение этой цели – миссия западных стран.
Об этом заявил начальник Генерального штаба Польского войска генерал Раймунд Анджейчак во время форума международной безопасности, организованного в Канаде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Украина должна победить, это наша миссия, и точка", – заявил Анджейчак.
Когда его спросили о дилемме выбора приоритетов между изменением климата и безопасностью, он указал на взаимозависимость изменения климата в Африке и увеличение притока иммигрантов в Европу.
В этом контексте Анджейчак подчеркнул важность опыта, полученного в результате войны в Украине – например, способность быстро создавать инфраструктуру для обслуживания беженцев, используя Польшу в качестве логистического узла.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А вообще-то они пришли из тех стран, где убивают за кувшин воды и булку хлеба. Чтобы выжить. А в том польском доме, где я сейчас живу все лето стригли и поливали газоны. А сколько помидор и лука можно было бы вырастить... Но жителям некогда - каждое утро в офис, на работу и так до вечера. А вечером сил хватает только на выпить пива. Ах да, еще нужно заехать в фитнесс-клаб и пропотеть во время бега в никуда перед душем.
И получается - "I do not understand!"
А вы могли бы не посмеиваться с людей, которые вас приняли. Пишу этот как человек, который волонтёрил пару дней на Центральном вокзале в Варшаве и в Теско в Перемышле.
Наблюдаю за расточительством жизни. А ведь где-то совсем не так! Где-то дети умирают от голода и обезвоживания. Где-то собирают насекомых. А где-то пьют вино, ценой в годовой доход пенсионера. И это мне напоминает роскошные орхидеи, выросшие в застекленной оранжерее, посреди заснеженных морозных просторов. И все может измениться от одного брошенного камня или от аварии в системе отопления. Мы живем в очень жестоком мире, а цивилизационная капсула очень тонка. Вспомним завещание Стива Джобса. Vanitas vanitatum et omnia vanitas.
В Японии очень высокий уровень жизни и технологий?
По данным Сирийской обсерватории по правам человека, удары были направлены против проиранских группировок в сирийских провинциях Хомс и Хама, нанесены удары по объектам хранения вооружения и боеприпасов, а также по сирийской батарее ПВО в провинции Латакия.
Израиль не подтвердил и не опроверг эти сообщения
У мене пальто є - чиста вовна, воно з 1986-го року і все ще тепле і файно виглядає, а коли воно все ж таки піде на смітник - птахи рознесуть його на гнізда, а гудзики я ще десь використаю.
Тепер хімія побутова: вбільшості випадків можна содою справитися, якщо регулярно а не раз на рік . Але ж ні - будемо лити до унітазу отруту, яка отруйна якщо її вдихнути, якщо нею ********, а для екології це типу ніц?
Маскувачи запаху в автівці, з Китаю, дрібними літерками написано з-заду упакування що це отрута. А ми їздимо в автівці скільки днів на рік ми в ній знаходимося, возимо в ній своїх дітей, вагітних жінок? Уявляєте яка це масса лайна, це ж все на цілий Світ сотнями тисяч тон продукується. А як це утилізується?
Ковбасу копчену в машині вже краще повісти.
Великі корпорації мають свої апетити уміряти і перестати годувати Землю труткою заради надприбутків.
Ми не маємо відмовлятися від всього, ми маємо відмовитися від того, від чого відмовитися не критично, не вживати зайве і не потрібне і не виробляте зайве і не потрібне.
В 1922 году уже была подобная ситуация. Но тогда харьковский кернес победил киевского кравчука.