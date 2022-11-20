Украина должна победить, это наша миссия, и точка, - председатель Генштаба Войска Польского Анджейчак

Украина должна победить в войне, которую развязала против нее Россия, и достижение этой цели – миссия западных стран.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Польского войска генерал Раймунд Анджейчак во время форума международной безопасности, организованного в Канаде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Украина должна победить, это наша миссия, и точка", – заявил Анджейчак.

Когда его спросили о дилемме выбора приоритетов между изменением климата и безопасностью, он указал на взаимозависимость изменения климата в Африке и увеличение притока иммигрантов в Европу.

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В этом контексте Анджейчак подчеркнул важность опыта, полученного в результате войны в Украине – например, способность быстро создавать инфраструктуру для обслуживания беженцев, используя Польшу в качестве логистического узла.