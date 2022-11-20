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Новости Война
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Украина должна победить, это наша миссия, и точка, - председатель Генштаба Войска Польского Анджейчак

анджейчак,раймунд

Украина должна победить в войне, которую развязала против нее Россия, и достижение этой цели – миссия западных стран.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Польского войска генерал Раймунд Анджейчак во время форума международной безопасности, организованного в Канаде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Украина должна победить, это наша миссия, и точка", – заявил Анджейчак.

Когда его спросили о дилемме выбора приоритетов между изменением климата и безопасностью, он указал на взаимозависимость изменения климата в Африке и увеличение притока иммигрантов в Европу.

Также смотрите: Фоторепортаж с позиций минометчиков 93-й бригады "Холодный Яр" в районе Соледара. ФОТО

В этом контексте Анджейчак подчеркнул важность опыта, полученного в результате войны в Украине – например, способность быстро создавать инфраструктуру для обслуживания беженцев, используя Польшу в качестве логистического узла.

Польша (8510) помощь (7876) Анджейчак Раймунд (5)


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Топ комментарии
+38
Дякуемо,брати поляки!
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20.11.2022 00:03 Ответить
+19
Спасибі Андрійчак!
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20.11.2022 00:09 Ответить
+18
Крапка на москалях поввинна бути поставлена назавжди.
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20.11.2022 00:16 Ответить
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Дякуемо,брати поляки!
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20.11.2022 00:03 Ответить
Спасибі Андрійчак!
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20.11.2022 00:09 Ответить
має і переможе!
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20.11.2022 00:15 Ответить
та проблема не скільки в тих біженцях, скільки в тому, що це молоді чоловіки здебільшого, сумнівне минуле, дуже часто без документів, а при ближайшому це виявляється бойовики, і деяки з них проходили вишкіл в тому числі і в рашці. Так знаходяться такі гади, які кажуть що перевіряти цих людей - це порушення їх прав людини, і взагалі "пускайте всіх, а потім розберемося", ну а що, продажні покручі не тільки ж у нас, вони по всьому Світу, паршиво що люди часом таке лайно підтримують і думають що вони захищають демократію, а насправді допомогають її нащити.
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20.11.2022 01:28 Ответить
Они не боевики, но у них нет денег на жизнь.
А вообще-то они пришли из тех стран, где убивают за кувшин воды и булку хлеба. Чтобы выжить. А в том польском доме, где я сейчас живу все лето стригли и поливали газоны. А сколько помидор и лука можно было бы вырастить... Но жителям некогда - каждое утро в офис, на работу и так до вечера. А вечером сил хватает только на выпить пива. Ах да, еще нужно заехать в фитнесс-клаб и пропотеть во время бега в никуда перед душем.
И получается - "I do not understand!"
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20.11.2022 08:40 Ответить
Вырастить помидоры и лук, конечно, можно, но они хотят иметь газон, а не огород.
А вы могли бы не посмеиваться с людей, которые вас приняли. Пишу этот как человек, который волонтёрил пару дней на Центральном вокзале в Варшаве и в Теско в Перемышле.
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20.11.2022 10:00 Ответить
Это не насмешка, никоим образом! Я как старый человек наблюдаю, как живет новое поколение, которое не видело войны, не видело очередей за самым необходимым, типа мыла, сахара, хлеба.
Наблюдаю за расточительством жизни. А ведь где-то совсем не так! Где-то дети умирают от голода и обезвоживания. Где-то собирают насекомых. А где-то пьют вино, ценой в годовой доход пенсионера. И это мне напоминает роскошные орхидеи, выросшие в застекленной оранжерее, посреди заснеженных морозных просторов. И все может измениться от одного брошенного камня или от аварии в системе отопления. Мы живем в очень жестоком мире, а цивилизационная капсула очень тонка. Вспомним завещание Стива Джобса. Vanitas vanitatum et omnia vanitas.
В Японии очень высокий уровень жизни и технологий?
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20.11.2022 10:28 Ответить
Копейку вкину от себя. Не в луке дело. Не отнимайте хлеб у фермера или парикмахера, или пекаря покупая хлебопечку. Они кстати налог платят тоже. Узкая специализация (западный метод) победила совковый( универсальность инженера), знание всего но очень конкретного оправдалось. Почти.
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20.11.2022 14:54 Ответить
В тих країнах не можуть жити люди. Без допомоги розвинених країн, там виживали б з 10 одна людина. Народжуваність у цих країнах, набагато переважає народжуваність у Польщі.
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20.11.2022 10:23 Ответить
Высокая рождаемость для того, чтобы выжил вид. Когда выживает один из десяти нужно родить 20 детей, чтобы взамен родителей осталось так же два человека.
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20.11.2022 10:31 Ответить
Крапка на москалях поввинна бути поставлена назавжди.
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20.11.2022 00:16 Ответить
Москалями керує ще один народ, що окупував кремль.
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20.11.2022 04:59 Ответить
Доб'ємо кацапів 100% , тільки так😡
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20.11.2022 00:19 Ответить
Слова не мальчика, но мужа! Повага
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20.11.2022 00:20 Ответить
краще зберіться всім світом, як в часи Другої Світової Війни і поставти всі разом хрест , так само, як поставили його на Гітлеру і фатерлянду, на рашизм і його засновника куйла теророрусії
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20.11.2022 00:27 Ответить
Разом ми набагато сильніші. І ... легше бити!
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20.11.2022 00:34 Ответить
А у нас и нет другого выбора. Другие варианты ето полное уничтожение и окупация Украины.
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20.11.2022 00:48 Ответить
А потім полякам прийдеться вмирати, якщо Україна програє...
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20.11.2022 00:51 Ответить
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20.11.2022 00:56 Ответить
19 ноября, самолеты ВВС Израиля нанесли удары по нескольким целям в прибрежных городах Сирии, сообщают сирийские государственные новости.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека, удары были направлены против проиранских группировок в сирийских провинциях Хомс и Хама, нанесены удары по объектам хранения вооружения и боеприпасов, а также по сирийской батарее ПВО в провинции Латакия.
Израиль не подтвердил и не опроверг эти сообщения
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20.11.2022 01:03 Ответить
Ось так треба воювати!
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20.11.2022 07:07 Ответить
Так воюют с 1947 года. И будут воевать и после 2047 года.
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20.11.2022 08:43 Ответить
Кацапія має згинути назавжди!!!
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20.11.2022 01:22 Ответить
Клімат змінюється? ну так може перестати купувати фактично одноразові шмотки і гівняну електроніку з Китаю? На виробництво йде дуже енергії, але якщо раніше можна було собі купити дійсно якісну річ скажимо светр і досить довго цей светр як новий якщо не носити тільки його постійно. А зараз замість одного светра на рік-два, мусиш купити п"ять на рік, бо це дешева синтетика (віскоза на приклад або нейлон довго носяться, а акрил пару рази випрати), щоб не виглядати так, ніби зі смітника. А це ж потім лежить і роками гниє, якщо не століттям.

У мене пальто є - чиста вовна, воно з 1986-го року і все ще тепле і файно виглядає, а коли воно все ж таки піде на смітник - птахи рознесуть його на гнізда, а гудзики я ще десь використаю.

Тепер хімія побутова: вбільшості випадків можна содою справитися, якщо регулярно а не раз на рік . Але ж ні - будемо лити до унітазу отруту, яка отруйна якщо її вдихнути, якщо нею ********, а для екології це типу ніц?

Маскувачи запаху в автівці, з Китаю, дрібними літерками написано з-заду упакування що це отрута. А ми їздимо в автівці скільки днів на рік ми в ній знаходимося, возимо в ній своїх дітей, вагітних жінок? Уявляєте яка це масса лайна, це ж все на цілий Світ сотнями тисяч тон продукується. А як це утилізується?
Ковбасу копчену в машині вже краще повісти.

Великі корпорації мають свої апетити уміряти і перестати годувати Землю труткою заради надприбутків.

Ми не маємо відмовлятися від всього, ми маємо відмовитися від того, від чого відмовитися не критично, не вживати зайве і не потрібне і не виробляте зайве і не потрібне.
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20.11.2022 01:43 Ответить
Те саме автомобілі.
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20.11.2022 03:58 Ответить
Лезо Оккама,лапуська)
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20.11.2022 09:28 Ответить
Цей дядька точно знає чиї ракети влучили в Польщю
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20.11.2022 02:07 Ответить
Який ти розумний. Чому не захистив?
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20.11.2022 03:16 Ответить
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20.11.2022 02:29 Ответить
Війна із вселенським злом об'єднує людей і показує ху із ху. Респект полякам.
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20.11.2022 05:29 Ответить
В любой войне у каждого свои мотивы. Даже у наших друзей поляков и у нас - мы хотим просто выжить, а поляки не хотят попасть в нашу ситуацию. Но в результате образовалась общая цель - уничтожить русского монстра.
В 1922 году уже была подобная ситуация. Но тогда харьковский кернес победил киевского кравчука.
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20.11.2022 08:52 Ответить
так, і це має право на життя. В свій час світ також об'єднався проти нацистів, хоча потім їм не " мішало" стати ворогами і втягнути світ в "холодну війну", яка мало не переросла в гарячу.
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20.11.2022 15:21 Ответить
Якщо поляки, хочуть набути воєнного досвіду (а він скоро знадобиться), ласкаво просимо до України.
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20.11.2022 09:35 Ответить
Это для всяких там "миротворцев" типа римских пап, некоторых американских чиновников и т.п....
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20.11.2022 17:45 Ответить
 
 