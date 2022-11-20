ВСУ отразили атаки врага в районах 7 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях, - Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах 6 населенных пунктов в Донецкой области и 1 - в Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 20 ноября по поводу российского вторжения.

Так, начались двести семидесятые сутки российского широкомасштабного вторжения.

Противник продолжает вооруженную агрессию против нашего государства и не прекращает наносить удары по объектам промышленности. Сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны, осуществляет оборудование в инженерном плане линии обороны. В отдельных направлениях продолжает вести наступательные действия.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное и Клищиевка Донецкой области.

Враг нанес один авиационный и 4 ракетных удара, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В нарушение норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны, ракетным ударам Российской Федерации подверглись объекты гражданской инфраструктуры городов Святогорск и Краматорск.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

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В приграничных районах Брянской и Курской областей противник удерживает свои подразделения. Не исключается, что враг предпримет попытки вооруженных провокаций на государственной границе, а также попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп противника с территории Российской Федерации и Республики Беларусь.

На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области определенными подразделениями противник продолжает прикрытие российско-украинской границы, проводит демонстрационные и провокационные действия. Совершил минометный обстрел в районе населенного пункта Старица Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты ведут оборону на захваченных рубежах. Вражеские обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы, в частности, в районах населенных пунктов Крохмальное, Табаевка Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площанка и Невское Луганской области и Берестово Донецкой области.

На Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Проводит обстрелы из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка, Красногоровка, Новомихайловка, Угледар и Времовка Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты обороняются на захваченных рубежах. От артиллерийского огня противника пострадали районы населенных пунктов Новополье, Новое, Красное, Гуляйполе, Дорожнянка, Зализничное, Малая Токмачка, Орехов, Плавни, Степногорск и Вышетарасовка Запорожской области.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону, совершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений, не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Для уточнения позиций наших войск и корректировки огня артиллерии ведет воздушную разведку БПЛА.

Враг вел огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам Качкаровки, Токаревки, Антоновки, Чернобаевки и Херсона.

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По имеющейся информации, командование российских оккупационных войск планирует перебросить отдельные подразделения, выведенные в ходе отступления с правого берега реки Днепр Херсонской области, для продолжения боевых действий в Донецкой и Луганской областях. Мобилизированные лица, из которых, в большинстве своем, состоят эти формирования, очень возмущены перспективами реализации указанных планов.

В Луганской области российские оккупанты устанавливают дополнительные блокпосты для обнаружения и задержания дезертиров.

Подтверждены результаты огневого поражения подразделениями Сил обороны скоплений живой силы противника 18 ноября, в населенных пунктах Васильевка, Новобогдановка, Михайловка (Василовского района) и Камыш-Зоря на временно занятой территории Запорожской области. Потери оккупантов составили более 160 человек ранеными. Уничтожены около 10 единиц военной техники разных типов и склад боеприпасов. Информация о погибших уточняется.

За прошедшие сутки наши воины сбили БПЛА типа "Орлан-10" и поразили пункт управления и склад боеприпасов противника.