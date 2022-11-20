Оккупанты могут предпринять попытки проникновения ДРГ с территории России и Беларуси, - Генштаб
На границе с Россией и Беларусью захватчики готовят провокации и проникновение диверсионно-разведывательных групп.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"В приграничных районах Брянской и Курской областей противник удерживает свои подразделения.
Не исключается, что враг предпримет попытки вооруженных провокаций на государственной границе, а также попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп противника с территории Российской Федерации и Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
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