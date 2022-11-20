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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты могут предпринять попытки проникновения ДРГ с территории России и Беларуси, - Генштаб

рф

На границе с Россией и Беларусью захватчики готовят провокации и проникновение диверсионно-разведывательных групп.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В приграничных районах Брянской и Курской областей противник удерживает свои подразделения.

Не исключается, что враг предпримет попытки вооруженных провокаций на государственной границе, а также попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп противника с территории Российской Федерации и Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Смотрите: ВСУ готовятся к возможному вторжению из Беларуси, огневое поражение начнется, как только враг пересечет границу, - Минобороны. ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7921) Генштаб ВС (6470) граница (5304) диверсия (305)


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Топ комментарии
+15
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20.11.2022 09:13 Ответить
+14
''Збройні провокації на кордоні'' коли в нас війна виглядає якось дивно.
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20.11.2022 07:56 Ответить
+13
а то вони до цього це не робили
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20.11.2022 07:59 Ответить
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Кацапня не перевершені провокатори.
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20.11.2022 07:50 Ответить
''Збройні провокації на кордоні'' коли в нас війна виглядає якось дивно.
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20.11.2022 07:56 Ответить
речь скорее всего о ДРГ которые могут зайти в тыл. Например для того, что бы перерезать поставки западного оружия на западной же границе. Не зря кадыровцы замечены в Белоруссии. Они любят "партизанить " в горах и лесах.
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20.11.2022 10:10 Ответить
нанесут тиктоковый удар - снимут ролик у столба, постреляют в воздух и попадут в плен.
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20.11.2022 14:03 Ответить
а то вони до цього це не робили
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20.11.2022 07:59 Ответить
Ну, сподіваюсь наші хлопці на кордоні добре знають, якою стороною кацапа на пляшку садовити.
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20.11.2022 08:41 Ответить
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20.11.2022 09:13 Ответить
Достать серйозна загроза, враховуючи нин1шню стратег1ю робити шкоду
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20.11.2022 09:19 Ответить
Этих надо уничтожать на месте , знают куда идут и зачем
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20.11.2022 09:30 Ответить
не этих , а ВСЕХ , кто переступил границу Украины 💩🇷🇺🦨🪃🪃🪃☠️☠️☠️☠️☠️
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20.11.2022 10:57 Ответить
Эта информация, сугубо для гражданских
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20.11.2022 09:33 Ответить
Могут. Им нужны микросхемы, которые они выковыривают из стиральных машин и микроволновок. И еще с ними может быть Зубков из Ялты, он тырит наших енотов и вообще все из зоопарков.
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20.11.2022 10:02 Ответить
Власть на рабZee захватил петух🐓 Пригожин...,все приказы войскам отдает лично он... путлер и шайга просто слуги петуха 🐓из концлагеря...Шариковы ..Сэээррр...
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20.11.2022 10:10 Ответить
А вийдуть по частинах.
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20.11.2022 10:23 Ответить
як мешканкці Волині хотілося б знати на якому напрямку 'воює' любитель 'рускава міра' Свиридов Іван Ігорович, 1970 р.н.,який завдяки голові Волинської військової адміністрації Погуляйку затесався в ЗСУ? Колишній донецький регіонал, потім 'слуга народу', потім призначений без конкурсу Погуляйком директор 'служби автомобільних доріг у Волинській області', потім звільнений Погуляйком заднім числом через корупційний скандал, а тепер військовий ЗСУ, звичайно завдяки Погуляйку. Свиридов останні роки,перебуваючи на посаді на Волині, будучи 'слугою народу', спокійно їздив в окупований Донецьк приглянути за своєю нерухомістю ,у Крим на відпочинок і навіть в Ростов. В окупованому Донецьку народжувала його дочка, оскільки для народження в Києві чи Луцьку, за словами самого Свиридова, грошей у нього не було,а в окупованому Донецьку,виявляється, для них ця послуга безкоштовна. Можливо він під Бахмутом чи Авдіївкою? Дуже сумніваюсь. Зараз Свиридов робить спробу через суд поновитися на посаді на Волині,щоб далі красти гроші з великого будівництва. Скільки ще щурів 'рускава міра' крім Погуляйка і Свиридова з подачі президента було відправлено на Волинь і скільки їх тут ще сидить? Щоб не було ситуації,коли щось розмінували чи погано замінували, хотілося б знати, скільки таких затесалося в тероборону і в ЗСУ на території Волині,оскільки ми межуємо з ворогом. До якого сценарію готує Волинь свита президента?
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20.11.2022 10:51 Ответить
Маєте якісь дані, факти - в поліцію, ДБР, нарешті розповсюдити серед спільноти, залучити журналістів...щось, та й має спрацювати. І давайте вже давити всю оцю наволоч на місцях- ВЖЕ НА ЧАСІ
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20.11.2022 15:32 Ответить
Как ЗСУ до сих пор МОГУТ ТЕРПЕТЬ ГНИД И ПРЕДАТЕЛЕЙ ,ВРЕДИТЕЛЕЙ ,БАНДУ МАФИОЗИ "слуг"& ОПЗЖ ⁉️⁉️⁉️
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20.11.2022 11:03 Ответить
ЗСУ надеятся, что пока они воюют - ты в тылу вырежешь всех рыгов и зеленую шоблу под корень. Но ты почему то с&******* в Германию и оттуда учишь жить
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20.11.2022 13:00 Ответить
 
 