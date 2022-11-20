В результате войны в Украине погибли по меньшей мере 8311 гражданских лиц, среди них 437 детей, - генпрокурор Костин

Офис генпрокурора зафиксировал гибель в результате полномасштабной войны в Украине 8311 гражданских лиц. Среди них 437 детей.

Кроме того, еще более 11 тысяч гражданских получили ранения, рассказал генпрокурор Андрей Костин в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"На сегодня зафиксировано более 45 тысяч военных преступлений и более 19 тысяч преступлений против основ нацбезопасности. По данным Офиса генпрокурора, зафиксирована гибель 8311 гражданских лиц, в том числе 437 детей. Ранены более 11 тысяч гражданских. Но мы понимаем, что реальная цифра намного больше, к некоторым оккупированным территориям у нас еще нет доступа", - отметил он.

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