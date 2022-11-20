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Новости Агрессия России против Украины Война
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В результате войны в Украине погибли по меньшей мере 8311 гражданских лиц, среди них 437 детей, - генпрокурор Костин

нацполіція,жертви

Офис генпрокурора зафиксировал гибель в результате полномасштабной войны в Украине 8311 гражданских лиц. Среди них 437 детей.

Кроме того, еще более 11 тысяч гражданских получили ранения, рассказал генпрокурор Андрей Костин в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"На сегодня зафиксировано более 45 тысяч военных преступлений и более 19 тысяч преступлений против основ нацбезопасности. По данным Офиса генпрокурора, зафиксирована гибель 8311 гражданских лиц, в том числе 437 детей. Ранены более 11 тысяч гражданских. Но мы понимаем, что реальная цифра намного больше, к некоторым оккупированным территориям у нас еще нет доступа", - отметил он.

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жертвы (2096) Костин Андрей (181) Офис Генпрокурора (2497) Генпрокурор (24)


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Топ комментарии
+4
Марік і Херсон - це 100% пройоб Zeкоманди. Точніше злочинна бездіяльність чинної влади коли не готувалися до війни + спланована здача ключових посад рашистким колаборантам. В обох випадках, перший хто має отримати строк - це той прікольний чувачок, який розповідав про шашлички і особисто призначав баканова, кулінича, наумова тощо на важливі посади.
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20.11.2022 09:11 Ответить
+2
Ці гниди сміються над "мудрим нарідом"...
В одному Маріуполі офіційно підтверджених давно було 80 тис

А ці гниди "засудили" 12 кацапів і розповідають про 8 тис
Зе-гниди обрані "мудрим нарідом".
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20.11.2022 08:25 Ответить
+1
Асфальтом вбивати?! Чи ти думаєш, що коли хаймарсами ******* по білгороду і там буде 100+ трупів, то нам західні партнери продовжуватимуть давати зброю?! Такого не буде. Один кричущий злочин проти цивільних і Україна залишиться сам на сам з рашистами - це і є план куйла на найближчий час.
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20.11.2022 09:05 Ответить
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Ці гниди сміються над "мудрим нарідом"...
В одному Маріуполі офіційно підтверджених давно було 80 тис

А ці гниди "засудили" 12 кацапів і розповідають про 8 тис
Зе-гниди обрані "мудрим нарідом".
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20.11.2022 08:25 Ответить
Марік і Херсон - це 100% пройоб Zeкоманди. Точніше злочинна бездіяльність чинної влади коли не готувалися до війни + спланована здача ключових посад рашистким колаборантам. В обох випадках, перший хто має отримати строк - це той прікольний чувачок, який розповідав про шашлички і особисто призначав баканова, кулінича, наумова тощо на важливі посади.
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20.11.2022 09:11 Ответить
Злочинна,але діяльність.
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20.11.2022 12:10 Ответить
Походу сам Дерьмак считал...
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20.11.2022 12:50 Ответить
Мариуполь не в счёт?
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20.11.2022 08:33 Ответить
Підтверджені... Марік окупований, там да... Піпєц
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20.11.2022 09:00 Ответить
Для України необхідно вбивати цивільних кацапів утричі (як мінімум) більше, ніж вони вбивають українців, враховуючи співвідношення населення рашки та України 3:1.
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20.11.2022 08:48 Ответить
Асфальтом вбивати?! Чи ти думаєш, що коли хаймарсами ******* по білгороду і там буде 100+ трупів, то нам західні партнери продовжуватимуть давати зброю?! Такого не буде. Один кричущий злочин проти цивільних і Україна залишиться сам на сам з рашистами - це і є план куйла на найближчий час.
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20.11.2022 09:05 Ответить
Взагалі ти не розумієш як працює західне суспільство і живеш по принципу ******** совка. До речі, шульц і макрон роздуплилися одразу після того як побачили на власні очі Бучу і Ірпень. І тепер подумай як вони роздупляться в іншу сторону коли побачуть по тєліку, як їхні марс2 та цезар рівняють із землею спальний район Білгорода, який до війни в Україні немає ніякого відношення.
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20.11.2022 09:17 Ответить
ти напевно з тих, які у 2014 році кричали "не провокуйте. ато путін нападе!!" ось так і Крим та Донбас опинилися у рашки в кишені.
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20.11.2022 09:10 Ответить
Ти певно з тих, хто в 2014-му воював на мамкиному дівані перед телевізором раз пишеш таку хєрню.
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20.11.2022 09:12 Ответить
і взагалі ЗАХОДУ ПЛЮВАТИ НА ЦІВИЛЬНИХ РУЗЬКЕ. ВОНИ ЗАЦІКАВЛЕНІ В ЗНИЩЕНІ РАШКИ
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20.11.2022 09:13 Ответить
А ти мабуть готов повірити, що якись цивільні рузькі комусь потрібні на заході.
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20.11.2022 09:16 Ответить
Нещодавно дивився на Прямому Ігоря Лапіна ,депутата прошлого созиву та капітана українського спецназу - так він сказав наступне - Оприлюднювати втрати під час війни заборонено, але коли б/д закінчаться, то всі будуть дуже вражені нашими втратами.
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20.11.2022 09:20 Ответить
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20.11.2022 11:15 Ответить
Очень условная цифра. Не скоро узнаем. Здесь не учтены без вести пропавшие. Но не доказаные. Когда начнут таких искать, тогда и выяснится. А начинают по заявке родственников. Долгая процедура.
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20.11.2022 13:09 Ответить
 
 