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За минувшие сутки российские военные ранили двух мирных жителей Донецкой области, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

Оккупационные войска РФ за минувшие сутки ранили двух гражданских жителей в Донецкой области.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 19 ноября россияне ранили 2 гражданских в Донецкой области: Бахмуте и Угледаре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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За минувшие сутки российские военные ранили двух мирных жителей Донецкой области, - ОВА 01

Донецкая область (9984) Кириленко Павел (639)


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