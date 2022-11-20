За минувшие сутки российские военные ранили двух мирных жителей Донецкой области, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

Оккупационные войска РФ за минувшие сутки ранили двух гражданских жителей в Донецкой области.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 19 ноября россияне ранили 2 гражданских в Донецкой области: Бахмуте и Угледаре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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