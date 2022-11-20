Отступление военных РФ из-под Херсона было значительно организованнее предыдущих, - британская разведка
Британская разведка считает, что отступление российских сил с правобережья Херсонщины было гораздо более организованным, в отличие от других случаев масштабного отступления, что, возможно, является заслугой лучшего командования.
Об этом говорится в обзоре Минобороны Британии за 20 ноября, передает Цензор.НЕТ.
"Недавнее отступление РФ из западной части Херсонщины осуществлялось достаточно упорядоченно, по сравнению с предыдущими масштабными отступлениями россиян в течение войны. "Это относительный успех, который может быть частично связан с более эффективным, единственным оперативным командованием под руководством генерала Суровикина", - пишут в обзоре.
В то же время, отмечает разведка, в российских силах остаются проблемы с адекватным руководством на низшем и среднем звене и продолжается практика сокрытия реального положения дел.
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Не в тему ты О.Хайяма приплел. Нарассии - 100% "Все покупается и продается" (московитская традиция-с), но не в Британской разведке.
Таких "людей" полно именно - нарассее и "сложнее" стало тоже - именно нарасее, а не в Британии. А твое "есть везде" - это написано в кремлеботской методичке, где написано - "если чо, - размывай информацию словами" - "так - у всех, так - везде".
Наверно имелся ввиду Арестович? - Арестович тоже прописан в методичке кремлеботов, он оптимистично освещает события и подымает с самого начала широкомасштабного вторжения орков в Украину - своим видением ситуации и оптимистичными прогнозами он подымает - дух украинцам и волю к победе, а это именно то, чего очень не хотят московиты - они хотят чтоб мы были напуганы их обстрелами инфраструктуры, но мы становимся только злее и решительнее от этих обстрелов.
Це сарказм?
А в реале - Балаклея и Можем повторить...
Ви не розумiэте що также вести наступ у чистому полi
Херсон не взяли штурмом а просто вiджалы
i сберегли сотнi а может тисячi життiв воiнiв
"Міша був довгоочікуваною дитиною. Він як ураган: там побіг, там щось тягне, там розкидав. Коли ми були в гостях у них, багато посміхався, тягнув ручки. Трохи вже говорив, муркотів. Грав зі своїм старшим братиком Ромчиком", - зі сльозами розповідає подруга сім'ї. Зате,не постраждав жоден ОПЗЖопер,жоден коректувальник,колаборант.диверсант.Їх або просто відпускають або віддають Рашці при першій нагоді. Придумано геніальний 95-квартальний хід: здали в полон тисячі наших бійців і тепер начеб-то міняють їх на росзлочинців!
Те, що залишили несправну техніку - це успіх? До прикладу - після битви під Прохорівкою під час Другої світової війни, німецькі інженерні частини вивезли з поля бою майже всі підбиті німецькі танки (біля 50), які потім відремонтували.
Так, вивели відносно боєздатні частини. Але багато хто вибирався самостійно без наказу. Якщо успішним відступом вважати взагалі виведення військ з 50% втратами, то нас мають влаштовувати надалі такі "жести доброї волі".