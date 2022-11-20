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Новости Агрессия России против Украины Война
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Отступление военных РФ из-под Херсона было значительно организованнее предыдущих, - британская разведка

херсон

Британская разведка считает, что отступление российских сил с правобережья Херсонщины было гораздо более организованным, в отличие от других случаев масштабного отступления, что, возможно, является заслугой лучшего командования.

Об этом говорится в обзоре Минобороны Британии за 20 ноября, передает Цензор.НЕТ.

"Недавнее отступление РФ из западной части Херсонщины осуществлялось достаточно упорядоченно, по сравнению с предыдущими масштабными отступлениями россиян в течение войны. "Это относительный успех, который может быть частично связан с более эффективным, единственным оперативным командованием под руководством генерала Суровикина", - пишут в обзоре.

В то же время, отмечает разведка, в российских силах остаются проблемы с адекватным руководством на низшем и среднем звене и продолжается практика сокрытия реального положения дел.

Читайте также: Россия удвоила атаки на востоке Украины после отступления из Херсона, - The Wall Street Journal

Автор: 

армия РФ (19670) Великобритания (5026) разведка (4193) Херсон (2895) Херсонская область (4890)


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Топ комментарии
+24
Британская разведка,одна из самых мощных в мире врет по твоему? То что у нас люди хотят слышать что у кацапов ничего не едет,не стреляет,что у них повсюду потери,что они уже на расии лопухи едят это понятно,полсе того что они сделали,но реальность то совсем другая,если было так то война давно бы уже закончилась нашой победой,и рисовать себе смотря арестовчиа одни победы,и закидать шапками на счет возможностей кацапов в этой войне тупо, с таким отношением войны не выигруются, нужно знать свои сильные и слабые стороны и такие же стороны у врага,и отталкиваясь от этой информации уже совершать какие то действия,но если только кричать о том что у нас все хорошо,а у врагов все плохо и там одни дураки то по такой логике война не должна вообще идти уже
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20.11.2022 09:31 Ответить
+13
З-за "тридев'яті земель" вони визначили за півроку що кацапи нападуть. На відміну від зеленого гівна.
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20.11.2022 09:44 Ответить
+5
Ще пару днів тому, тут довпойопи розказували про договорняк генштабу і кацапів про безперешкодний вихід 30 тис рашистского угрупування із Херсонщини. Однак з цією новиною, щось пішло не так з тією теорією зради.
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20.11.2022 09:23 Ответить
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І?
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20.11.2022 09:20 Ответить
І нічого. Аби пи₴діть🤷
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20.11.2022 09:34 Ответить
треба розібратися з тими, хто почав волати про можливу пастку і, тим самим, сповільнив наступ Українського Війська!! через це, у кацапов було достатньо часу звалити
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20.11.2022 09:39 Ответить
воно проквнало...
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20.11.2022 09:57 Ответить
Поволай ще "хто розмінував бімбас"
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20.11.2022 10:13 Ответить
знатно облызали УБИЙЦУ СОРОВИКИНА ПРЯМ КУТУЗОВ С СУВОРОВЫМ ХОТЯ ТЕ ЕЩЕ ***** БЫЛИ...
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20.11.2022 09:21 Ответить
Британская разведка,одна из самых мощных в мире врет по твоему? То что у нас люди хотят слышать что у кацапов ничего не едет,не стреляет,что у них повсюду потери,что они уже на расии лопухи едят это понятно,полсе того что они сделали,но реальность то совсем другая,если было так то война давно бы уже закончилась нашой победой,и рисовать себе смотря арестовчиа одни победы,и закидать шапками на счет возможностей кацапов в этой войне тупо, с таким отношением войны не выигруются, нужно знать свои сильные и слабые стороны и такие же стороны у врага,и отталкиваясь от этой информации уже совершать какие то действия,но если только кричать о том что у нас все хорошо,а у врагов все плохо и там одни дураки то по такой логике война не должна вообще идти уже
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20.11.2022 09:31 Ответить
Откуда "мощная британская разведка" черпает информацию? Они на передовой? Под Антоновский мостом сидели? Да нет Они сидят за три-девять земель и делают свои выводы на той же основе,на которой и я их могу сделать.
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20.11.2022 09:37 Ответить
"Да нет Они сидят за три-девять земель и делают свои выводы на той же основе,на которой и я их могу сделать". --- ахахахаах ты серьезно считаешь что разведки США,Великобритании сидят на диванах и собирают информацию c прессы,фейсбуков и телеграмов? Далекое у тебя представление конечно о разведках
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20.11.2022 09:41 Ответить
А у тебя судя по всему представление,что вокруг одни внедрённые Штирлицы. Элитные кроты,которые дёргают за нитки и выведывает самые тёмные тайны мира. Не смеши ради бога))
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20.11.2022 09:53 Ответить
кто сказал что везде Штирлицы? Мы в 2022 году живем если ты не в курсе,сейчас и не нужно чтобы повсюду были свои люди,сейчас есть спутники и другие современные технологии которые облегчают разведке работу,сейчас не 41 год, и даже с помощью спутников можно было наблюдать за техникой которую выводили с под Херсона,бросали ли ее или нет,в каких количествах и где, для этого не нужно сидеть на линии столкновения и смотреть на это вживую,наоборот с верху это все куда более четко выглядит в широком плане, так как это делалось с помощью спутников перед войной,все видели где концентрируються расиянские войска,в каких направлениях,какое количество техники и так далее
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20.11.2022 10:02 Ответить
Ну,и как это противоречит тому что я написал выше? Не блуди в трёх соснах)
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20.11.2022 10:16 Ответить
"Откуда "мощная британская разведка" черпает информацию?" ---- ты спросил вот это, откуда.Я написал выше откуда
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20.11.2022 10:21 Ответить
Андрей вы простите ИДИОТ не понимающий нихуй в военном деле а в разведке тем паче даже спутники способные прочитать номер телефона в вашем смартфоне не дает никакой реальной информации... картинку фотошоп войны создание макетов и ложнгых теледвижений толшько подтверждают это пока на месте не появится оперативная разведгруппа которая сможет рально своими глазщами посмотреть добыть языка дпросить егои не абы какого а офицера причем реально обладающего более менее картиной ситуации хотя бы по флангу фронта 100 км то вообще узнать и утверждать ничего нельзя разведка сделал у британцев вывод на основании ДАННЫХ РОССИЯН.... А ТО КАК ****** КАЦАПЫ мы знаем...все что говоря делим на нуль а потом умножаем на минус 100 утраты техники в десятки а не сотни.. ой ли а наши видосики показывают сотни брошенных ************ штабов опорных пунктов и даже исправную технику почему не сотни а десятки... а ее техники той у кацапов и не было потому как наши 4 месяца выколупывали логистику мосты дороги железку что обнулило возможности кацапов иметь в достаточном количестве технику... а тому и вывозить на себя снаряды боеприпасы невозможно а подрывать не было просто времени да и опасно зная кривожопость с криворукостью и придурью у кацапов.. так что не рви штаны на себе ради Британцев..
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20.11.2022 10:52 Ответить
Да уж. Вторая мировая война давно в истории,но самая достоверная информация добывается так же,как и тогда👍🤷
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20.11.2022 11:46 Ответить
"даже спутники способные прочитать номер телефона в вашем смартфоне не дает никакой реальной информации" --- тоесть спутники которые могут четко зафиксировать сферху местоположение техники врага, могут зафиксировать сколько было до отступления, сколько выехало,сколько было брошено не дают реальной информации, а пленный офицер какой нибудь который в плену раскажет любые чудеса которые будут устраивать украинских военных лишь бы его не трогали,что уже происходило сто раз,то это очень "точная и проверенная информация" И я тебе скажу так между делом,что без британской,американской разведки и их разведданых которые они могут получать,а возможности у них это делать в разы превышают наши исходя из их технологического развития и влиятельности то бегали бы у нас сейчас и пользовались как ты и написал методами взять языка и выведать у него информацию как в средневековье
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20.11.2022 12:21 Ответить
Ты не написал "откуда". Перечитай. Ты просто решил блеснуть своим остроумием )
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20.11.2022 11:42 Ответить
отсроумием тут решил блеснуть только один индивидуум,и это ты,который решил сравнить возможности британской разведки получать информацию с твоей возможностью получать ее сидя у себя в гостинной на диване.
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20.11.2022 12:23 Ответить
Не хами,чуча. Поверь..наша с тобой энергия ещё понадобится👍
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20.11.2022 14:03 Ответить
"Все покупается и продается"

Не в тему ты О.Хайяма приплел. Нарассии - 100% "Все покупается и продается" (московитская традиция-с), но не в Британской разведке.
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20.11.2022 09:57 Ответить
"Такие есть везде и чем "сложнее" в стране, тем их больше"

Таких "людей" полно именно - нарассее и "сложнее" стало тоже - именно нарасее, а не в Британии. А твое "есть везде" - это написано в кремлеботской методичке, где написано - "если чо, - размывай информацию словами" - "так - у всех, так - везде".
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20.11.2022 10:54 Ответить
З-за "тридев'яті земель" вони визначили за півроку що кацапи нападуть. На відміну від зеленого гівна.
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20.11.2022 09:44 Ответить
При чем тут Арестович? Тебя завидки берут, что слушают его а не тебя?
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20.11.2022 10:23 Ответить
Именно, - у них их скабеевым, - даже на Московии уже ура-"патриоты" не верят освобождения Херсона и после массовости мобилизованных 200-х чмобиков в Украине, - им верят теперь на Московии - только абсолютные дегенераты и советские пенсионерки со старческим маразмом.
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20.11.2022 11:02 Ответить
У Аристотеля миллионы просмотров, Скабеева нервно курит.
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20.11.2022 11:08 Ответить
"У Аристотеля"

Наверно имелся ввиду Арестович? - Арестович тоже прописан в методичке кремлеботов, он оптимистично освещает события и подымает с самого начала широкомасштабного вторжения орков в Украину - своим видением ситуации и оптимистичными прогнозами он подымает - дух украинцам и волю к победе, а это именно то, чего очень не хотят московиты - они хотят чтоб мы были напуганы их обстрелами инфраструктуры, но мы становимся только злее и решительнее от этих обстрелов.
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20.11.2022 11:40 Ответить
Люся Арестовича - брехуна могут слушать только недоразвитые амёбы🦠Примеров его несбывшихся прогнозов тысячи
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20.11.2022 11:45 Ответить
Не слушать Арестотеля могут только дикие племена Тартарии.
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20.11.2022 12:24 Ответить
Мне достаточно его сбывшегося прогноза о начале освобождения Херсона.
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20.11.2022 12:26 Ответить
Ще пару днів тому, тут довпойопи розказували про договорняк генштабу і кацапів про безперешкодний вихід 30 тис рашистского угрупування із Херсонщини. Однак з цією новиною, щось пішло не так з тією теорією зради.
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20.11.2022 09:23 Ответить
Вам про зебилов еще не остогидло?
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20.11.2022 09:31 Ответить
Мені зебіли вже остогидли. А тобі Україна потрібна, як і всій Zeкоманді аби прібарахлітся і сваліть?!
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20.11.2022 10:49 Ответить
Пару днів тому? Да вони буквально однією гілкою коментарів нижче вашої...
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20.11.2022 09:36 Ответить
Договорняк, або робота корисних ідіотів й п"ятої колони у владі. Або все у купі. Думаєш зернову угоду за гарні очі продовжили? А міст чомусь винесли у повітря тільки у останній день відступу русні.
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20.11.2022 10:00 Ответить
Супер Гут,схоже,отарам зеленопиких бабуїнів,типу тебе,зовсім не відомо про зобов"язання вашого Вождя не бити по кораблях ЧФ в обмін на зерновий коридор для "наших" латифундистів та 25% долю Ердіка? Зграям зеленожо..пих бабуїнів Мосейчук і Ліза Богуцкая про це не казали?
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20.11.2022 10:16 Ответить
Закiнчуйте бздіти коспірологічну маячню.
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20.11.2022 10:24 Ответить
ідіть на процедури ,а потім дивіться 95-квартал(старі номери)
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20.11.2022 10:33 Ответить
Если вы прекратите выплевывать таблетки, вам дадут новые серии.
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20.11.2022 10:48 Ответить
А що мало статися? Висадка нашого десанту на правий берег?
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20.11.2022 10:27 Ответить
Там небуло ніяких 30 тис, а 10-13 т. Більша частина військ ЗСУ навіть ненеблизалась до Херсону на 70 км.
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20.11.2022 09:28 Ответить
Це ви їм комплімент зробили? Ну давайте ще їх похваліть за те, як вони чудово обстрілюють нашу територію, які у них гарні ракети, як вправно вони катують наших військовополонених....
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20.11.2022 09:40 Ответить
Це був сарказм, якщо ви не розумiли гумору. По русскі це звучитт як "героічєское отступлєніе"
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20.11.2022 10:54 Ответить
Це відносний успіх, що може бути частково пов'язано з більш ефективним, єдиним оперативним командуванням під керівництвом генерала Суровікіна

Це сарказм?
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20.11.2022 10:56 Ответить
Це стьоб над суровікіним, який обсереться також як паперелники.
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20.11.2022 11:01 Ответить
Це може бути пов'язане тільки з нестачею ракет великої дальності і з економією ***********,які є в наявності
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20.11.2022 09:43 Ответить
Вiдступ з Криму буде взагалi показовим..Якщо плавати зараз кацапи навчаться..))
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20.11.2022 09:53 Ответить
Ворог відходить так, як йому дозволяють
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20.11.2022 09:57 Ответить
Москали начинают учиться отступать! А то все - На Львов, на Берлин, погремим котелками по Америке.
А в реале - Балаклея и Можем повторить...
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20.11.2022 09:59 Ответить
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20.11.2022 10:11 Ответить
Ворог теж навчается
Ви не розумiэте що также вести наступ у чистому полi
Херсон не взяли штурмом а просто вiджалы
i сберегли сотнi а может тисячi життiв воiнiв
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20.11.2022 10:06 Ответить
У серпні у результаті обстрілу житлового будинку в Кам'янці Запорізької області загинув півторарічний Михайло Боровик. На малюка впали плити верхнього поверху. Про це проєкту "Меморіал" розповіла хрещена дитини Єсенія. Атака російських військ того дня також вбила 29-річну матір Михайла Анастасію та його восьмирічного братика Рому, передають http://patrioty.org.ua/ Патріоти України.

"Міша був довгоочікуваною дитиною. Він як ураган: там побіг, там щось тягне, там розкидав. Коли ми були в гостях у них, багато посміхався, тягнув ручки. Трохи вже говорив, муркотів. Грав зі своїм старшим братиком Ромчиком", - зі сльозами розповідає подруга сім'ї. Зате,не постраждав жоден ОПЗЖопер,жоден коректувальник,колаборант.диверсант.Їх або просто відпускають або віддають Рашці при першій нагоді. Придумано геніальний 95-квартальний хід: здали в полон тисячі наших бійців і тепер начеб-то міняють їх на росзлочинців!
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20.11.2022 10:08 Ответить
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20.11.2022 10:10 Ответить
Так вже звикли до таких "жестів доброї волі", це не вперше їм драпати.
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20.11.2022 10:21 Ответить
Вялікая армія росєї вперше за 9 місяців зробило щось організовано... Ну може чомусь навчились у зсу
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20.11.2022 10:38 Ответить
Все відносно. Якщо було 30 тис. а вивели 15 - це втеча чи успішний відступ? Якщо зуміли вивести велику частину справної техніки, але залишили склади зі снарядами? Чи слід вважати за успішний відхід тотальне пограбування та знищення інфраструктури Херсонщини?
Те, що залишили несправну техніку - це успіх? До прикладу - після битви під Прохорівкою під час Другої світової війни, німецькі інженерні частини вивезли з поля бою майже всі підбиті німецькі танки (біля 50), які потім відремонтували.
Так, вивели відносно боєздатні частини. Але багато хто вибирався самостійно без наказу. Якщо успішним відступом вважати взагалі виведення військ з 50% втратами, то нас мають влаштовувати надалі такі "жести доброї волі".
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20.11.2022 11:56 Ответить
Це як мед на вуха москалів)))
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20.11.2022 12:00 Ответить
На рахунок кращого командувача кацапів не можу судити, а більше схиляюсь до думки, що ставка в ОПі хором зробила реверанс рашкофюреру. Договорнячком смердить, бо щоб за одну ніч непомітно зникли з лівого берега по різних оцінках до 12 тис., вже фактично приречені на знешкодження, ординці, полтергейстом не пояснити. Ця опера викликає асоціацію з вагнергейтом, але в більш маштабному і тихішому виконанні.
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20.11.2022 12:03 Ответить
Єдине в чому кацапська армія не має рівних, так це втікати з поля бою.
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20.11.2022 14:02 Ответить
 
 