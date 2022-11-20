Отступление военных РФ из-под Херсона было значительно организованнее предыдущих, - британская разведка

Британская разведка считает, что отступление российских сил с правобережья Херсонщины было гораздо более организованным, в отличие от других случаев масштабного отступления, что, возможно, является заслугой лучшего командования.

Об этом говорится в обзоре Минобороны Британии за 20 ноября, передает Цензор.НЕТ.

"Недавнее отступление РФ из западной части Херсонщины осуществлялось достаточно упорядоченно, по сравнению с предыдущими масштабными отступлениями россиян в течение войны. "Это относительный успех, который может быть частично связан с более эффективным, единственным оперативным командованием под руководством генерала Суровикина", - пишут в обзоре.

В то же время, отмечает разведка, в российских силах остаются проблемы с адекватным руководством на низшем и среднем звене и продолжается практика сокрытия реального положения дел.

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