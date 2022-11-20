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Новости Война
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На Донбассе серьезные бои, но о широком наступлении говорить рано, - Воздушные Силы

ппо,ігнат

Совершая массированные обстрелы, россияне хотят склонить Украину к переговорам на своих условиях, но о новом широком наступлении речь не идет.

Об этом спикер Воздушных Сил Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россияне хотят поставить определенные условия, хотят склонить к переговорам. О наступлении таком ощутимом говорить сейчас, пожалуй, рано. Но мы видим, что на Донбассе происходят серьезные боевые действия. Кое-где линия стабилизировалась", - сказал он.

Игнат отметил, что линия боевых столкновений сейчас проходит по Днепру. И что наступательные действия противник ведет на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

"Может ли быть более широкое наступление - покажет время. Понятно, что изгнаны резервы, которые у них были на южном фронте. Их противник очевидно перебрасывает на восточное направление. Так же, как и некоторые вооружения с территории Беларуси", - добавил он.

Читайте также: Россия удвоила атаки на востоке Украины после отступления из Херсона, - The Wall Street Journal

Автор: 

армия РФ (19670) Донбасс (26957) Воздушные силы (2416) Игнат Юрий (607)


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Топ комментарии
+15
ВІРЮ В ЗСУ... УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ !!!
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20.11.2022 10:14 Ответить
+8
переповзла сдриснута кацапська гуйня з Херсона...
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20.11.2022 09:56 Ответить
+4
Резерви з Півдня противник перекидає на Схід.
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20.11.2022 09:50 Ответить
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Резерви з Півдня противник перекидає на Схід.
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20.11.2022 09:50 Ответить
О, кацапчік. Та ще у Британії. Та ще великий Урал. Якщо не сцикло, скинь свою адресу.
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20.11.2022 10:53 Ответить
переповзла сдриснута кацапська гуйня з Херсона...
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20.11.2022 09:56 Ответить
от що стається коли ти даеш ворогу збігти....
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20.11.2022 09:58 Ответить
Може ти не даси, воєн?
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20.11.2022 10:10 Ответить
ти ж даєш, камандір...
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20.11.2022 10:12 Ответить
Фпірот, воєн!!!
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20.11.2022 10:31 Ответить
за твоїм наказом, псіх!
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20.11.2022 10:33 Ответить
Зольдат, вы могли не представляться, а просто не выплевывать таблетки, которые вам психиатр выписал.
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20.11.2022 10:45 Ответить
У вас есть ещё стратегические планы? Если да, то сперва выпейте колёсики.
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20.11.2022 10:47 Ответить
ВІРЮ В ЗСУ... УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ !!!
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20.11.2022 10:14 Ответить
Але ж резерви ЗСУ також будуть перекинуті, а не просто захисники України на Донбасі покинуті. Що за подача інформації.....Яка погода така і інфа. І ворог вийшов з Херсону маршом і .....
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20.11.2022 10:19 Ответить
саме так - маршом і без перепон.
інколи по переправам...
інколи...
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20.11.2022 10:27 Ответить
Вони виходили 2 місяці під звук вибухів та канонад. Першими пішли офіцери та фсб. Якщо це тобі не подобається, можна поскиглити "хто розмінував чон бас"
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20.11.2022 10:43 Ответить
Піди укол зроби.
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20.11.2022 11:25 Ответить
Я не хожу по палатах, приходь сам я тобі зроблю.
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20.11.2022 12:30 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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20.11.2022 10:21 Ответить
переговори з окупантом - тільки в Українському Геленджику, Краснодарського Краю
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20.11.2022 10:24 Ответить
Нещодавно якийсь генерал з розвідки виправдовувався, шо ніякого договора про вихід кацапів з правого берега Дніпра у тому форматі який стався не було.
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20.11.2022 10:57 Ответить
а в якому було?
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20.11.2022 11:23 Ответить
читай - https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/281940 https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/281940

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20.11.2022 13:39 Ответить
Роман Свитан сказал , что был договорняк
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20.11.2022 11:08 Ответить
а шо говорить Зоратустра?
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20.11.2022 11:23 Ответить
Обмін--цілий Херсон на виведення військ рашистів
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20.11.2022 11:25 Ответить
Цілий, поки його не роз...ть кацапи з лівого берега
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20.11.2022 11:51 Ответить
необходимо Игнату всегда и всё комментировать. А не всем вподряд со всех дыр
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20.11.2022 14:43 Ответить
 
 