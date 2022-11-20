На Донбассе серьезные бои, но о широком наступлении говорить рано, - Воздушные Силы

Совершая массированные обстрелы, россияне хотят склонить Украину к переговорам на своих условиях, но о новом широком наступлении речь не идет.

Об этом спикер Воздушных Сил Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россияне хотят поставить определенные условия, хотят склонить к переговорам. О наступлении таком ощутимом говорить сейчас, пожалуй, рано. Но мы видим, что на Донбассе происходят серьезные боевые действия. Кое-где линия стабилизировалась", - сказал он.

Игнат отметил, что линия боевых столкновений сейчас проходит по Днепру. И что наступательные действия противник ведет на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

"Может ли быть более широкое наступление - покажет время. Понятно, что изгнаны резервы, которые у них были на южном фронте. Их противник очевидно перебрасывает на восточное направление. Так же, как и некоторые вооружения с территории Беларуси", - добавил он.

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