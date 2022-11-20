В Украине масштабная воздушная тревога. В Беларуси фиксируют взлет истребителя - носителя гиперзвуковых "Кинжалов"

По всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карту воздушных тревог.

Тем временем телеграм-каналы сообщают о взлете по меньшей мере двух истребителей на аэродромах Беларуси. Подтверждает эту информацию также мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Как отмечается, в небо с аэродрома Мачулищи поднялся российский истребитель МиГ-31К с номером RF-92333, носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал". Еще один взлет зафиксировали на авиабазе Барановичи.

О пусках ракет не сообщается. Оставайтесь в укрытиях!

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