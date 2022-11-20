В Украине масштабная воздушная тревога. В Беларуси фиксируют взлет истребителя - носителя гиперзвуковых "Кинжалов"
По всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карту воздушных тревог.
Тем временем телеграм-каналы сообщают о взлете по меньшей мере двух истребителей на аэродромах Беларуси. Подтверждает эту информацию также мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".
Как отмечается, в небо с аэродрома Мачулищи поднялся российский истребитель МиГ-31К с номером RF-92333, носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал". Еще один взлет зафиксировали на авиабазе Барановичи.
О пусках ракет не сообщается. Оставайтесь в укрытиях!
Топ комментарии
+37 Archangel #525235
показать весь комментарий20.11.2022 09:53 Ответить Ссылка
+23 Юра Малко
показать весь комментарий20.11.2022 10:25 Ответить Ссылка
+14 Vladislav Ch
показать весь комментарий20.11.2022 09:56 Ответить Ссылка
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Это акт агрессии в соответствии с международным правом. Ноту протеста отправить, объявить ультиматум, нанести ответный удар. Только еще раз: у *********** есть ПВО и его надо насытить авиамоделями, установить точки запуска, шатать потихоньку. Лучше начать это как можно раньше, чтобы потом не делать это в экстренном режиме.
Просто в голове не укладывается, на что рассчитывает боневтик. Где ультиматум? Тем более, что вывезли сотню танков и бэхи. Так нельзя, включая тревогу за каждый самолет. Вы шо, карт бланш даете усатому непрерывно круглосуточно держать тревогу? Это акт агрессии, ровно как и скопление войск у границы. Есть право их атаковать первому, есть оно.
Радіус дії ЗРК С-300 (немодернізова-ного) - 150-200 км.
Сколько до них лететь ?
А ну да, я ж забув, главзебіл дрочить на лукашонка.
Чем бы их ни вооружили, хоть танками и артиллерией времён Второй мировой - их нужно будет чем-то останавливать, у нас есть столько лишних артиллерийских установок и снарядов для них? В Луганской области упёрлись, в Донецкой только отбиваемся, часть Запорожской оккупирована и пока конца и края этому не видно, но чтобы "показать Кузькину мать" Беларуси, можно этим пренебречь, правда же? И это в атмосфере призывов республиканцев ограничить вооружение Украины.
Я ещё понимаю ботов - им нужно просто мутить воду и взращивать недовольство всем подряд. Но старожилы-то должны иметь иммунитет от ботов?
"Извини Федя, надо.., НАДО!". Может не сегодня, но необходимо...
Если хочется, чтобы к уже имеющимся оккупантам присоединилсь ещё и беларусы и двинули к нам с севера - давайте ударим по Беларуси!
Только повторю вопрос - у нас есть лишние установки и снаряды к ним, чтобы встретить окккупантов с севера?
С территории Беларуси могут напасть и так. Вопрос - зачем лишний раз приближать этот момент? ВСУ уже разобрались с имеющимися орками и новый фронт не помешает?
Треба відміняти ці тревоги, все одно вже ніхто на боіться. Нехай тварюки вбивці бачать, що у нас сталеві яйця та броня у два пальця.