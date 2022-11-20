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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 84 210 человек, 2 886 танков, 1 868 артсистем, 5 817 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 20 ноября потери личного состава противника составляют около 84 210 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 20.11 ориентировочно составляют:

личного состава – около 84210 (+330) человек ликвидировано/persons were liquidated,

танков - 2886 (+1) ед,

боевых бронированных машин - 5817 (+2) ед,

артиллерийских систем - 1868 (+1) ед,

РСЗО - 393 (+0) ед,

средства ПВО - 209 (+0) ед,

самолетов - 278 (+0) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1537 (+1),

крылатые ракеты – 480 (+0),

корабли/катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4371 (+3) ед,

специальная техника – 161 (+0).

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 84 210 человек, 2 886 танков, 1 868 артсистем, 5 817 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

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Автор: 

армия РФ (19670) Генштаб ВС (6470) уничтожение (7245) техника (1749) потери (4430)


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Топ комментарии
+12
бои сейчас идут в основном на "устоявшихся" направлениях, где противник давно оборудовал укрепления и окопался, поэтому и потерь у него стало меньше. Как только где-то "качнут" нестабильный участок фронта (типа Сватово-Креминная, или начнётся движняк в направлении М18 или через остров Козацкий), так сразу и другие цифры пойдут. Но для того, что бы они и у нас не росли, надо месяц логистику выбивать, что бы заходить на оставленные позиции. А пока сейчас позиционные бои, поэтому и цифры такие.
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20.11.2022 11:22 Ответить
+11
Почти 85.000 дохлых каZZапов лучше, чем 80.000, но хуже, чем 100.000.
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20.11.2022 10:42 Ответить
+9
Кому мало дохлих кацапів - виглянте у вікно !
Воювати в таку погоду дуже складно, але ви можете встати з кресла і поїхати на фронт повзати по грязюкі.....
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20.11.2022 11:29 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
субота - вихідний день на знищення ворожої техніки?
Чи на звіти начальству з окопу нагору?
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20.11.2022 10:40 Ответить
ні...скоріш у начальства (паркєтних хенералів) вихідний )))
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20.11.2022 10:42 Ответить
20.11.2022

Танки - 2886 (+1)ББМ - 5817 (+2)Артиллерия - 1868 (+1)РСЗО - 393Средства ПВО - 209Самолеты - 278Вертолеты - 261БПЛА - 1537 (+1)Крылатые ракеты - 480Корабли (катера) - 16Автомобили и автоцистерны - 4371 (+3)Специальная техника - 161Личный состав - около 84210 человек (+330)
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20.11.2022 10:46 Ответить
Передислокована Армія. Не зразу ж з машини і в бій. ЗСУ наверстають
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20.11.2022 10:53 Ответить
Погода несприятлива для активних дій.
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20.11.2022 11:01 Ответить
Почти 85.000 дохлых каZZапов лучше, чем 80.000, но хуже, чем 100.000.
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20.11.2022 10:42 Ответить
+330 за добу а тиждень як 400+- їх меньше вбивати почали?це при тому що орків з могилізаціей кожного дня все більше і більше
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20.11.2022 10:44 Ответить
На днях пояснювали: б'ють на велику відстань тому підрахунок ускладнюється.
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20.11.2022 11:27 Ответить
Нічого не пойняв. Всі ж речники ЗСУ пишуть, що на Донбасі дуже запеклі і люті бої. І стали ще більше бої, бо рашисти перекинули на Донбас війська з Хегсону. А втрат у ворога майже немає, чому?
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20.11.2022 10:54 Ответить
бои сейчас идут в основном на "устоявшихся" направлениях, где противник давно оборудовал укрепления и окопался, поэтому и потерь у него стало меньше. Как только где-то "качнут" нестабильный участок фронта (типа Сватово-Креминная, или начнётся движняк в направлении М18 или через остров Козацкий), так сразу и другие цифры пойдут. Но для того, что бы они и у нас не росли, надо месяц логистику выбивать, что бы заходить на оставленные позиции. А пока сейчас позиционные бои, поэтому и цифры такие.
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20.11.2022 11:22 Ответить
Боже шо ж так мало ?
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20.11.2022 11:06 Ответить
На фронті повний щтиль... цифра знищення кацап-техніки найменша з початку війни.
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20.11.2022 11:18 Ответить
Кому мало дохлих кацапів - виглянте у вікно !
Воювати в таку погоду дуже складно, але ви можете встати з кресла і поїхати на фронт повзати по грязюкі.....
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20.11.2022 11:29 Ответить
факт !
Кожний незадоволений пісюн може вдіти форму ... та особисто збільшити цікаві йому цифри
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20.11.2022 13:28 Ответить
 
 