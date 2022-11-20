Общие боевые потери РФ с начала войны - около 84 210 человек, 2 886 танков, 1 868 артсистем, 5 817 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 20 ноября потери личного состава противника составляют около 84 210 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 20.11 ориентировочно составляют:
личного состава – около 84210 (+330) человек ликвидировано/persons were liquidated,
танков - 2886 (+1) ед,
боевых бронированных машин - 5817 (+2) ед,
артиллерийских систем - 1868 (+1) ед,
РСЗО - 393 (+0) ед,
средства ПВО - 209 (+0) ед,
самолетов - 278 (+0) ед,
вертолетов - 261 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1537 (+1),
крылатые ракеты – 480 (+0),
корабли/катера - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4371 (+3) ед,
специальная техника – 161 (+0).
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Танки - 2886 (+1)ББМ - 5817 (+2)Артиллерия - 1868 (+1)РСЗО - 393Средства ПВО - 209Самолеты - 278Вертолеты - 261БПЛА - 1537 (+1)Крылатые ракеты - 480Корабли (катера) - 16Автомобили и автоцистерны - 4371 (+3)Специальная техника - 161Личный состав - около 84210 человек (+330)
Воювати в таку погоду дуже складно, але ви можете встати з кресла і поїхати на фронт повзати по грязюкі.....
Кожний незадоволений пісюн може вдіти форму ... та особисто збільшити цікаві йому цифри