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Новости Агрессия России против Украины Война
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Спецслужбы РФ планируют провокации на объектах критической инфраструктуры Беларуси, в том числе на АЭС "Островец", - ГУР

білорусь,аес,островець

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что российские спецслужбы планируют провокации на белорусских объектах критической инфраструктуры, в частности, на белорусской АЭС.

Об этом сообщает ГУР МОУ, передает Цензор.НЕТ.

"Известно, что в ближайшее время на территории Беларуси запланировано проведение ряда терактов - искусственно спровоцированных техногенных катастроф на объектах критической инфраструктуры. Место проведения возможных "инцидентов" - территории, граничащие со странами ЕС и Украины, в частности Гродненской и Брестской областей. Одна из главных целей - белорусская атомная электростанция "Островец".

Разработкой и реализацией "проекта" занимаются спецслужбы РФ. Причем белорусский КГБпросто поставлен в известность", - говорится в сообщении.

По данным разведки, Россия традиционно планирует назначить "ответственными за теракты" граждан стран НАТО и Украины, которые якобы будут переодеты в белорусскую военную форму.

Отмечается, подразделения белорусских КГБ, МВД и пограничников уже приведены в состояние повышенной боевой готовности.

"По мнению разработчиков "проекта" все это должно ускорить втягивание белорусской армии в войну в Украине на стороне оккупантов. А также создать необходимое для кремля общественное мнение в белорусском обществе", - добавили в разведке.

Справка: АЭС "Островец" построен режимом Александра Лукашенко в 2020 году по российскому проекту и за российские деньги. Международные эксперты отмечают, что строительство прошло с грубыми нарушениями технологических и экологических норм. Европейский парламент принял резолюцию по безопасности на белорусской атомной электростанции "Островец" и выразил глубокую обеспокоенность в связи с началом ее коммерческой эксплуатации.

Сразу после запуска в работу на станции произошло несколько серьезных аварий, сопровождавшихся взрывами оборудования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ отразили атаки врага в районах 7 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях, - Генштаб

АЭС (546) Беларусь (7921) провокация (1464) разведка (4194) россия (96192)


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Топ комментарии
+19
👍👍👍 Хай *******.
І по Мінську хай ******* чим-небудь. Бойові комари чи отруєні равлики.
Бульбашам сподобається...
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20.11.2022 14:05 Ответить
+14
Я дозволяю.
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20.11.2022 14:04 Ответить
+11
Абсолютно пофигууу. Пускай взрывают нафиг, можно еще Мозырский нефтеперерабатывающий завод взорвать, и калийный тоже. Можно и по Минску, чтоб наверняка, можно и в масквабаде дома взорвать. я даю разрешение
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20.11.2022 14:11 Ответить
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Я дозволяю.
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20.11.2022 14:04 Ответить
давно пора,і так панькався ***** з під*****вником
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20.11.2022 15:06 Ответить
👍👍👍 Хай *******.
І по Мінську хай ******* чим-небудь. Бойові комари чи отруєні равлики.
Бульбашам сподобається...
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20.11.2022 14:05 Ответить
скажені білочки - символ білоруських рублів
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20.11.2022 14:30 Ответить
А звідки по нас арта, ракети та дрони пуляють? Хіба і не з Білорусі? Чи за те що опосередковано білоруси по нас yt стріляють, а тільки патрони стрілкам підносять їх треба п голівці за це гладити?
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20.11.2022 15:30 Ответить
Вот ты сейчас это серьёзно, или троллишь? Чем насолили нам беларусы? А откуда была атака на Киев? Откуда нас уже год обстреливают ракетами?
Я безмерно благодарен за защиту Украины полку КК, но существование полка (1000 человек) не оправдывает 9.3 млн.беларусов, допустивших использование их территории режимом для геноцида десятков тысяч украинцев. Фактически беларусь является такой же стороной конфликта, как и рф, и после войны будет выплачивать репарации десятки лет.
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20.11.2022 15:57 Ответить
Отруєні равлики на підході. Залишилось зовсім трішки - сімнадцять з половиною метрів.
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20.11.2022 15:40 Ответить
Да пусть там взрывают шо хотят - если они не начнут "пулять" по нашей территории , то нас БССР не интересует В ПРИНЦИПЕ .
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20.11.2022 14:09 Ответить
Абсолютно пофигууу. Пускай взрывают нафиг, можно еще Мозырский нефтеперерабатывающий завод взорвать, и калийный тоже. Можно и по Минску, чтоб наверняка, можно и в масквабаде дома взорвать. я даю разрешение
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20.11.2022 14:11 Ответить
Есть нюанс. Там почти рядом город Вильнюс - столица Литвы. А это уже НАТО. ***** уж очень рвётся кончить свою никчемную жизнь превращением в ядерный пепел.
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20.11.2022 14:20 Ответить
І шо? На Пользу он ракети вже впали. Реакція: "ми обісралися і зробили вигляд шо то українське ППО". А через два дня нова реакція: "ми обісралися і умовляємо рашупарашу щоб вони не розглядали нас як загрозу". Дебіли блд.
Литовські брати, дуже вам рекомендую - надійтесь лише на себе і на союзників. нато, судячи з усього, або нікчемне як оон, або скуплене парашею на корню.
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20.11.2022 16:07 Ответить
Кацапи для того її і побудували-щоб підірвати і заср**ти ядерним вибухом частину Европи і ще й щоб за це не отримати піз**єй!
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20.11.2022 14:20 Ответить
Аби нас тим лайном не забризкало.
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20.11.2022 14:24 Ответить
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20.11.2022 14:24 Ответить
Единая система газоснабжения россии
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20.11.2022 14:27 Ответить
Бойова бульба
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20.11.2022 14:44 Ответить
Не перечу! . Самі заклали реактори, самі ж і підірвуть.
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20.11.2022 14:48 Ответить
Это довольно опасная игра. АЭС расположена в 40 км от Вильнюса и представляет собой довольно внушительную угрозу для Литвы. РФ может таким образом пытаться влиять на ЕС.

Еще один ядерный шантаж, но на сей раз уже совсем близко к границам ЕС...
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20.11.2022 15:04 Ответить
Дєдушка Байден просто підкине литовцям побільше протигазів та скаже що це просто випадковість. Та й не на часі. А то путін нападьот.
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20.11.2022 15:33 Ответить
А ти, щойно новонароджений, з якої дірки вискочив?
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20.11.2022 15:43 Ответить
ты свинорыл не хрюкай здесь так сильно...
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20.11.2022 16:14 Ответить
шо там москалі будут робити мені якось пофіг хай про це думають картопляники може трохи дійде хто такі москалі і як їх повинні знищувати.
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20.11.2022 15:59 Ответить
Чудово, хай підривають. Чим більше бульбашів здохне, тим менше вторгнеться в Україну.
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20.11.2022 16:09 Ответить
 
 