Спецслужбы РФ планируют провокации на объектах критической инфраструктуры Беларуси, в том числе на АЭС "Островец", - ГУР

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что российские спецслужбы планируют провокации на белорусских объектах критической инфраструктуры, в частности, на белорусской АЭС.

Об этом сообщает ГУР МОУ, передает Цензор.НЕТ.

"Известно, что в ближайшее время на территории Беларуси запланировано проведение ряда терактов - искусственно спровоцированных техногенных катастроф на объектах критической инфраструктуры. Место проведения возможных "инцидентов" - территории, граничащие со странами ЕС и Украины, в частности Гродненской и Брестской областей. Одна из главных целей - белорусская атомная электростанция "Островец".

Разработкой и реализацией "проекта" занимаются спецслужбы РФ. Причем белорусский КГБпросто поставлен в известность", - говорится в сообщении.

По данным разведки, Россия традиционно планирует назначить "ответственными за теракты" граждан стран НАТО и Украины, которые якобы будут переодеты в белорусскую военную форму.

Отмечается, подразделения белорусских КГБ, МВД и пограничников уже приведены в состояние повышенной боевой готовности.

"По мнению разработчиков "проекта" все это должно ускорить втягивание белорусской армии в войну в Украине на стороне оккупантов. А также создать необходимое для кремля общественное мнение в белорусском обществе", - добавили в разведке.

Справка: АЭС "Островец" построен режимом Александра Лукашенко в 2020 году по российскому проекту и за российские деньги. Международные эксперты отмечают, что строительство прошло с грубыми нарушениями технологических и экологических норм. Европейский парламент принял резолюцию по безопасности на белорусской атомной электростанции "Островец" и выразил глубокую обеспокоенность в связи с началом ее коммерческой эксплуатации.

Сразу после запуска в работу на станции произошло несколько серьезных аварий, сопровождавшихся взрывами оборудования.

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