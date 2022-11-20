Спецслужбы РФ планируют провокации на объектах критической инфраструктуры Беларуси, в том числе на АЭС "Островец", - ГУР
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что российские спецслужбы планируют провокации на белорусских объектах критической инфраструктуры, в частности, на белорусской АЭС.
Об этом сообщает ГУР МОУ, передает Цензор.НЕТ.
"Известно, что в ближайшее время на территории Беларуси запланировано проведение ряда терактов - искусственно спровоцированных техногенных катастроф на объектах критической инфраструктуры. Место проведения возможных "инцидентов" - территории, граничащие со странами ЕС и Украины, в частности Гродненской и Брестской областей. Одна из главных целей - белорусская атомная электростанция "Островец".
Разработкой и реализацией "проекта" занимаются спецслужбы РФ. Причем белорусский КГБпросто поставлен в известность", - говорится в сообщении.
По данным разведки, Россия традиционно планирует назначить "ответственными за теракты" граждан стран НАТО и Украины, которые якобы будут переодеты в белорусскую военную форму.
Отмечается, подразделения белорусских КГБ, МВД и пограничников уже приведены в состояние повышенной боевой готовности.
"По мнению разработчиков "проекта" все это должно ускорить втягивание белорусской армии в войну в Украине на стороне оккупантов. А также создать необходимое для кремля общественное мнение в белорусском обществе", - добавили в разведке.
Справка: АЭС "Островец" построен режимом Александра Лукашенко в 2020 году по российскому проекту и за российские деньги. Международные эксперты отмечают, что строительство прошло с грубыми нарушениями технологических и экологических норм. Европейский парламент принял резолюцию по безопасности на белорусской атомной электростанции "Островец" и выразил глубокую обеспокоенность в связи с началом ее коммерческой эксплуатации.
Сразу после запуска в работу на станции произошло несколько серьезных аварий, сопровождавшихся взрывами оборудования.
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І по Мінську хай ******* чим-небудь. Бойові комари чи отруєні равлики.
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Я безмерно благодарен за защиту Украины полку КК, но существование полка (1000 человек) не оправдывает 9.3 млн.беларусов, допустивших использование их территории режимом для геноцида десятков тысяч украинцев. Фактически беларусь является такой же стороной конфликта, как и рф, и после войны будет выплачивать репарации десятки лет.
Литовські брати, дуже вам рекомендую - надійтесь лише на себе і на союзників. нато, судячи з усього, або нікчемне як оон, або скуплене парашею на корню.
Еще один ядерный шантаж, но на сей раз уже совсем близко к границам ЕС...