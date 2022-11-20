Обстрел ЗАЭС: россияне вывели из строя оборудование для производства электричества для Украины, - Энергоатом
Российские оккупанты целое утро обстреливали Запорожскую АЭС и вывели из строя инфраструктуру, необходимую для запуска энергоблоков 5 и 6 и возобновления производства электроэнергии Запорожской АЭС для нужд Украины.
Об этом сообщает "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.
Там отметили, что за утро зафиксировано более 12 попаданий ракет оккупантов в объекты инфраструктуры станции. Повреждены эстакады связи со спецкорпусами, баки запаса химобессоленной воды, система продувки парогенераторов, вспомогательные системы одного из двух общестанционных дизелей и другое оборудование инфраструктуры станции.
"Характер и перечень поврежденного оборудования ЗАЭС свидетельствуют о том, что рашисты целились и вывели из строя именно ту инфраструктуру, которая была необходима для запуска энергоблоков 5 и 6 и возобновления производства электроэнергии Запорожской АЭС для нужд Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что недавно "Энергоатом" принял решение, а Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (Госатомрегулирования, ГИЯРУ) предоставила разрешение на вывод энергоблоков 5 и 6 на минимально контролируемый уровень мощности.
В то же время, российские военные всячески пытались не дать украинскому персоналу станции запустить энергоблоки. "Фейковым директором станции от Росатома Романенко, при содействии российских военных, захвативших ЗАЭС и использующих ее как собственную военную базу, была заблокирована подготовка энергоблоков для вывода на минимальный уровень мощности", - говорится в сообщении.
20 ноября российские военные обстреляли и повредили именно то оборудование, отказ которого делает невозможным любые дальнейшие действия по запуску энергоблоков ЗАЭС.
"В очередной раз обращаемся к международному сообществу с призывом безотлагательно принять меры для скорейшей демилитаризации ЗАЭС, вывода с территории станции и города Энергодара всех российских военных и возвращения Запорожской АЭС под полный контроль Украины ради безопасности всего мира!", - призвали в "Энергоатоме".
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Что бы им было легче планировать дальнейшие обстрелы?
Кто так делает?
Дурак или саботажник?
бактерії всі корисні... навіть ті, що псують продовольчі продукти -- це вигаданий природою процес.