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Новости Война
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Обстрел ЗАЭС: россияне вывели из строя оборудование для производства электричества для Украины, - Энергоатом

заес

Российские оккупанты целое утро обстреливали Запорожскую АЭС и вывели из строя инфраструктуру, необходимую для запуска энергоблоков 5 и 6 и возобновления производства электроэнергии Запорожской АЭС для нужд Украины.

Об этом сообщает "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что за утро зафиксировано более 12 попаданий ракет оккупантов в объекты инфраструктуры станции. Повреждены эстакады связи со спецкорпусами, баки запаса химобессоленной воды, система продувки парогенераторов, вспомогательные системы одного из двух общестанционных дизелей и другое оборудование инфраструктуры станции.

"Характер и перечень поврежденного оборудования ЗАЭС свидетельствуют о том, что рашисты целились и вывели из строя именно ту инфраструктуру, которая была необходима для запуска энергоблоков 5 и 6 и возобновления производства электроэнергии Запорожской АЭС для нужд Украины", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что недавно "Энергоатом" принял решение, а Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (Госатомрегулирования, ГИЯРУ) предоставила разрешение на вывод энергоблоков 5 и 6 на минимально контролируемый уровень мощности.

В то же время, российские военные всячески пытались не дать украинскому персоналу станции запустить энергоблоки. "Фейковым директором станции от Росатома Романенко, при содействии российских военных, захвативших ЗАЭС и использующих ее как собственную военную базу, была заблокирована подготовка энергоблоков для вывода на минимальный уровень мощности", - говорится в сообщении.

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20 ноября российские военные обстреляли и повредили именно то оборудование, отказ которого делает невозможным любые дальнейшие действия по запуску энергоблоков ЗАЭС.

"В очередной раз обращаемся к международному сообществу с призывом безотлагательно принять меры для скорейшей демилитаризации ЗАЭС, вывода с территории станции и города Энергодара всех российских военных и возвращения Запорожской АЭС под полный контроль Украины ради безопасности всего мира!", - призвали в "Энергоатоме".

обстрел (27874) Энергоатом (411) Запорожская АЭС (722) атака на ЗАЭС (81)


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Топ комментарии
+21
Потому что в секрете надо держать абсолютно все...пресса уже радовалась сегодня,вот подключим ЗАЭС и будет нам счастье...дорадовались,***...
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20.11.2022 15:29 Ответить
+14
нет обладнання - нет электрики...в донецке и луганске. а там, при свете Луны, видно будет.
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20.11.2022 15:32 Ответить
+10
А західна спільнота видасть чергове велике занепокоенняяя! У мене вже таке бажання виникає, шо хай воно все вибухне, трястя кацапскій матері
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20.11.2022 15:33 Ответить
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Потому что в секрете надо держать абсолютно все...пресса уже радовалась сегодня,вот подключим ЗАЭС и будет нам счастье...дорадовались,***...
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20.11.2022 15:29 Ответить
Вряд чи це було причиною
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20.11.2022 15:34 Ответить
Слишком уж совпало,ну и потом,что для нас радость,то для них повод сделать гадость,радуетесь-получите...
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20.11.2022 18:51 Ответить
Так шо ЗАЕС фсьо? ******** орки. А курська ЗАЕС?
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20.11.2022 15:39 Ответить
нет обладнання - нет электрики...в донецке и луганске. а там, при свете Луны, видно будет.
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20.11.2022 15:32 Ответить
А західна спільнота видасть чергове велике занепокоенняяя! У мене вже таке бажання виникає, шо хай воно все вибухне, трястя кацапскій матері
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20.11.2022 15:33 Ответить
В мене також подібне виникає. А ще просто відкрити фронт і хай кацапня пре до Парижу. Мені вже попуй. Машина підірвана, квартира без вікон, роботи нема бо старий. Нахрін таке життя.
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20.11.2022 15:39 Ответить
А онуків хто буде догодовувати?😁
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20.11.2022 15:46 Ответить
а онуків у нього видно і не було , бо пишучи таке не думає що тоді 20 тисяч років жити не можливо буде на більшості території України ((
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20.11.2022 15:51 Ответить
Тобто, ти виправдовуєш Захід за його категоричне небажання дати ***** по пиці бо в нього ядерна кнопка. І треба всіх потихеньку здавати в надії що до тебе ще довго москва йтиме?
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20.11.2022 15:59 Ответить
Тобто я констатую що ти кукухою поїхав , і судячи з твого віку вже назавжди (( Тобі твоє життя кажеш "нахрін" , то здихай , але ж тобі , як кацапському ******* , за собою решту потягти хочеться - зірвати АЕС йому захотілося , пердун старий безумний (( І не шкварчи тут мені про походи до Парижа , подивися який ти коментар підтримував , такої як і сам ****@нутої !
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20.11.2022 16:23 Ответить
Її коментар підтримало вже декілька осіб. Твій-ніхто. Кукухою може ти поїхав, очевидного не бачиш?
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20.11.2022 16:34 Ответить
Очевидно одно, у вас деменция
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20.11.2022 18:49 Ответить
Дуже багато лікарів на сайті. Чому не в польовому лазареті? Я, звісно, на дивані. Бо старий і деменція.
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20.11.2022 18:56 Ответить
Тільки повний їб@нат людині бажатиме попасти в польовий госпіталь (( не деменція у тебе - шизофренія ((
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20.11.2022 20:24 Ответить
Ти дебіл? Ти з тексту де в одному реченні слово лікар, а в іншому лазарет зробив висновок що це пацієнт?
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20.11.2022 20:29 Ответить
Лікування тобі не допоможе , печалька (( ходи тихенько під себе , тут не смерди , ідіоте !
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20.11.2022 20:44 Ответить
Я тебе ображав, гнидо?
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20.11.2022 20:45 Ответить
=> => , і не дякуй !
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20.11.2022 20:49 Ответить
Точно. 73%.
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20.11.2022 20:24 Ответить
Ти даремно собі нік взяв Шустрий. Ти тупий. До тебе все повільно доходить. Тобі треба було б нік брати Слава Балбес.
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20.11.2022 20:51 Ответить
Лижи , не відволікайся , у тебе це гарно виходить незалежно від ніка і відсоткової належності ; і більше нічого не ляпай про реактори , старий пердун ((
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20.11.2022 21:10 Ответить
Слава, просто йди в пєсту.
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20.11.2022 21:12 Ответить
, =>
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20.11.2022 21:15 Ответить
Хай їдуть десь в Південну Америку, чи Малазію. В Європі буде хазяйнувати кацапня. Років на 30 багацтва вистачить. Потім підуть далі мародерить. Звичайно ж німці та французи будуть вже в їхньому війську. Німці в фельдфебелях, французи кухарями у російських офіцерів. А голандці та інші португальці просто рити окопи та розміновувати поля перед атакою на просторах Північної Америки. Бритів тільки жаль. Їх фізично знищать. Бо англічанка гадітЪ.
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20.11.2022 15:56 Ответить
Щось п"єте забористе. Чи просто деменція? (((
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20.11.2022 16:38 Ответить
Це те що чекає всіх європейців, якщо вони будуть продовжувати думати, що Україна самотужки зможе розбити Москву. Особливо якщо їй надавати виключно застаріле озброєння радянських часів. Розіб'ють нас, потім всіх інших поодинці. В єдинство НАТО я вже чомусь не вірю. Після 24 лютого зрозумів.
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20.11.2022 16:48 Ответить
Закликали? Хм , а вони можуть і вивести військових в замін на зняття певних санкцій. А потім коли Україна візьме під контроль станцію підірвати її і звинуватити українців-бачте які вони "криворукі" спровокували ядерний вибух. Так що від тих паразитів що нехочеш можна очікувати!!!
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20.11.2022 15:34 Ответить
Зачем давать подробный перечень кого куда попали рашисты?!!!

Что бы им было легче планировать дальнейшие обстрелы?

Кто так делает?
Дурак или саботажник?
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20.11.2022 15:35 Ответить
Tak nacisti roSSijskie naxodjatca tamze i sami vidjat vse popadanija...
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20.11.2022 15:38 Ответить
При чем тут обстрелы, але? Станция оккупирована, там могут закладывать и взрывать где ни попадя.
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20.11.2022 15:38 Ответить
у статті ж написано, що именно обстрілюють самі себе. Можуть підірвати, але чомусь обстрілюють ураганами та смерчами. Це напевно тому, щоб такі дураки як ти, у це повірили.
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20.11.2022 15:49 Ответить
Віриш в "це" ти а не я. Не треба видавати свою маячню за мої думки.
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20.11.2022 15:56 Ответить
рашисти від ОП мають інформацію про руйнування в Україні обєктів інфраструктури
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20.11.2022 15:53 Ответить
"Два в одном".
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20.11.2022 16:50 Ответить
А што нє так? Што тєбя смущяєт?
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20.11.2022 15:48 Ответить
cмущяет те, що нас постійно за дураков тримають. І судячи з вашого запитання - це не дарма.
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20.11.2022 16:06 Ответить
А вас нє смущяєт тот факт, што какойто кретин лайкнул висєр пєтуха Лєопольда?
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20.11.2022 16:11 Ответить
Де наші диверсанти? Якщо вже не маємо далекобійних систем, то в нас безліч російськомовних із схожими на кацапів обличчями військових. Це хіба так важко підсипати якоїсь отрути в московський водогін, чи підірвати міст, чи електропідстанцію, чи щось на ЖД. Та безліч чого можливо зробити що приводить до розладу структури чи паніки. Що ми чекаємо? Якщо до нас не по спортивному, то чому ми не можемо вкусити коли нас душать за шию в умовному боксерському поєдинку?
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20.11.2022 15:48 Ответить
ЗСУ не воює з мирними мешканцями, навіть якшо це москалі.
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20.11.2022 15:52 Ответить
В такому випадку диверсантами можуть бути цивільні, якщо вже ти такий тендітний. Бо по іншому нас всіх не буде. Ні військових, ні цивільних, ні старих, ні молодих. Нікого. Ми не на спортивній арені. Ми на війні.
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20.11.2022 16:02 Ответить
Це ти про тих мирних мешканців які ракети Іскандер виготовляють чи авіаційні бомби?
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20.11.2022 16:09 Ответить
Крым пора отключать или подождём? Хотя ВСУ лучше знают.
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20.11.2022 15:48 Ответить
Готуються до відходу; залишають після себе пустелю. А раніше збиралися задіяти ЗАЕС для потреб Криму.
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20.11.2022 15:49 Ответить
Сукини миши - дєти твоєй мамкі!
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20.11.2022 15:57 Ответить
Ща виповзе зєрмак пузатий та черговий ультиматум МАГАТЕ та Червоному хресту викотить.. Хтось пам'ятає - чим скінчився попередній ультиматум зєрмака червоному хресту?!..
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20.11.2022 15:54 Ответить
Є й хороша новина,якщо така може бути.Це означає ,що в москалів ракет не вистачає на всі підстанції,тому вирішили вирубати першоджерело.Далі що?Україна не робитиме в рашці блекауту навколо своїх кордонів,в радіусі досяжності українських ракет?Чекаємо згоди з боку союзників?Йдемо на переговори з даруванням коридору й війни в крим,для тимчасового припинення війни?й далі?
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20.11.2022 15:56 Ответить
Ти "братьєв" нє там іщєш, кандом штопаний. Твоі сабакі даєдают.😁
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20.11.2022 16:04 Ответить
Це все наслідки діяльності еффективної зє-влади.. Запорізська АЕС і Каховська ГЕС - це стратегічні об'єкти.. ЗАЕС це 6000 МВт на годину електрики... Підари зелені ЦНАП на Чонгарі побудували, розмінували (зеля ж заглянув в дупу путлєра та побачив там мир та майські шашличкі).. Ось ітог - Кацапи маршевими колоннами з Криму пройшли до Каховки. Антонівський міст також не готовили до підриву. Тому кацапи зайшли на летовищє Миколаїва.
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20.11.2022 15:59 Ответить
А про кацапів давно все зрозуміло - це істоти гірше бактерій..
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20.11.2022 16:00 Ответить
ви мали на увазі віруси... рашизм -- всесвітній вірус, в 100 раз гірше за ковід.

бактерії всі корисні... навіть ті, що псують продовольчі продукти -- це вигаданий природою процес.
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20.11.2022 16:18 Ответить
Ещё один-два массированных обстрела Украины и будет всеобщий блекаут и массовая миграция населения в Европу. Не хотите топить парашу, кормите миллионы украинских беженцев.
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20.11.2022 16:44 Ответить
Хай продовжують не стріляти по кацапам. Так і зброя закінчиться і сили. Зеля явно розраховував це все за 3 дні здати, але тут йому порек горла стали націоналісти і армія. Муділо єврейське.
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20.11.2022 16:54 Ответить
 
 