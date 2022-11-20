В Запорожской области россияне размещают военную технику на территории больниц и школ, - Центр национального сопротивления

Оккупанты используют медицинские учреждения и жилые дома как живой щит. Также российские военные размещают технику на территории учебных учреждений.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"В пгт Михайловка (Запорожская область) во дворе на территории роддома размещены около пяти машин российских захватчиков. То есть, оккупанты используют больницу как живой щит. В то же время известно, что россияне размещают свою технику также на территории частных домов местных населенных пунктов. Также зафиксированы случаи размещения российских военных на территории учебных учреждений, параллельно учебному процессу, что также является военным преступлением", - говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления призывает жителей временно оккупированных территорий по возможности покинуть регион и не становиться заложником врага.

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