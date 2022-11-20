С оккупированных Херсонской и Запорожской областей россияне вывезли около 500 предателей с семьями, - Центр Национального сопротивления

Российские захватчики вывезли сотни коллаборантов с семьями из оккупированных Херсонской и Запорожской областей в Крым.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Людей расселили в двух пансионатах в Севастополе. Большинство предателей скрывается на полуострове от уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления подчеркивают, что никто из предателей не избежит ответственности за свои деяния.

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