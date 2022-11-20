С оккупированных Херсонской и Запорожской областей россияне вывезли около 500 предателей с семьями, - Центр Национального сопротивления
Российские захватчики вывезли сотни коллаборантов с семьями из оккупированных Херсонской и Запорожской областей в Крым.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"Людей расселили в двух пансионатах в Севастополе. Большинство предателей скрывается на полуострове от уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
В Центре национального сопротивления подчеркивают, что никто из предателей не избежит ответственности за свои деяния.
Топ комментарии
+20 Sav UA
показать весь комментарий20.11.2022 16:02 Ответить Ссылка
+12 Тетяна Тать
показать весь комментарий20.11.2022 16:02 Ответить Ссылка
+9 Иллария Соняшникова
показать весь комментарий20.11.2022 16:09 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
================================
хоч щось добре зробили
а то як війна стихне - 100% спробують повернутися, та ще й верещати про насильну депортацію від якої вони постраждали стануть
А ті колаборанти якщо й не потраплять до в'язниці, все одно страждатимуть на чужині.
Бо " Не можна було розганяти паніку", щоб люди не виїхали за кордон, як перша лєдя.
Так було і в Херсоні. Головний мент втік, а тепер як переможець повернувся у звільнене місто.
Тому що вгодний ОПі.
Ну хотя бы один плюс - ещё ни одна постсоветская страна так не самоочищалась от совковых выродков.