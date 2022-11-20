РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7315 посетителей онлайн
Новости Война
3 609 23

С оккупированных Херсонской и Запорожской областей россияне вывезли около 500 предателей с семьями, - Центр Национального сопротивления

окупанти

Российские захватчики вывезли сотни коллаборантов с семьями из оккупированных Херсонской и Запорожской областей в Крым.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Людей расселили в двух пансионатах в Севастополе. Большинство предателей скрывается на полуострове от уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления подчеркивают, что никто из предателей не избежит ответственности за свои деяния.

Читайте также: В Запорожской области россияне размещают военную технику на территории больниц и школ, - Центр национального сопротивления

Автор: 

оккупация (10199) Запорожская область (3205) государственная измена (1571) Херсонская область (4891)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
росіяни вивезли близько 500 зрадників з родинами
================================
хоч щось добре зробили
показать весь комментарий
20.11.2022 16:02 Ответить
+12
основне щоб вони на раші і залишалися
а то як війна стихне - 100% спробують повернутися, та ще й верещати про насильну депортацію від якої вони постраждали стануть
показать весь комментарий
20.11.2022 16:02 Ответить
+9
Під сраку коліном, щоб аж загуло.
показать весь комментарий
20.11.2022 16:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
росіяни вивезли близько 500 зрадників з родинами
================================
хоч щось добре зробили
показать весь комментарий
20.11.2022 16:02 Ответить
Під сраку коліном, щоб аж загуло.
показать весь комментарий
20.11.2022 16:09 Ответить
готова колоніальна адміністрація в Магадані, Бурятії, Тиві
показать весь комментарий
20.11.2022 16:25 Ответить
основне щоб вони на раші і залишалися
а то як війна стихне - 100% спробують повернутися, та ще й верещати про насильну депортацію від якої вони постраждали стануть
показать весь комментарий
20.11.2022 16:02 Ответить
Якщо пишуть, що "близько 500 зрадників з родинами" то їх вже зафіксовано, хто вони такі є, - то нехай повертаються - їх чекає 111 стаття: Державна зрада - п'ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.
показать весь комментарий
20.11.2022 16:12 Ответить
Навіщо це гівно утримувати? Конфіскувати майно - це слушно.
показать весь комментарий
20.11.2022 16:14 Ответить
Тому що це гавно на зоні не протримається довго, а Україна має виконувати Закон, якщо прагне стати членом ЄС.
показать весь комментарий
20.11.2022 16:19 Ответить
Навіщо повертати, якщо вже вони збігли ? Щоб утримувати запроданців? Де логіка?
показать весь комментарий
20.11.2022 17:23 Ответить
Це плюс.
показать весь комментарий
20.11.2022 16:02 Ответить
Могли б і самі виіхати --- шо ж іх тут держало . Копієчку на дорогу збили .
показать весь комментарий
20.11.2022 16:06 Ответить
Ну и отлично. Нах. на истарическую родину
показать весь комментарий
20.11.2022 16:14 Ответить
Очищення нації.

А ті колаборанти якщо й не потраплять до в'язниці, все одно страждатимуть на чужині.
показать весь комментарий
20.11.2022 16:20 Ответить
Хоч щось хороше від війни!!
показать весь комментарий
20.11.2022 16:37 Ответить
А Зєля з Єрмаком кинули на окупованих територіях учасників АТО з сім'ями.
Бо " Не можна було розганяти паніку", щоб люди не виїхали за кордон, як перша лєдя.
показать весь комментарий
20.11.2022 16:49 Ответить
Ментів, прокурорів заздалегідь попередили та вивезли, а тих, хто воював, кинули.
Так було і в Херсоні. Головний мент втік, а тепер як переможець повернувся у звільнене місто.
Тому що вгодний ОПі.
показать весь комментарий
20.11.2022 16:55 Ответить
Та же картина была и в Купянске. За сутки выехали и налоговая в том числе.
показать весь комментарий
20.11.2022 20:41 Ответить
Зачем нужно было столько смертей, чтобы у мразей и любителей "русского мира" сбылась мечта - жить в гавне на паРАШЕ?! Тупорылые сами не могли уехать, не таща войну в чужой дом?! Вопрос риторический, для этого нужны мозги, а не вата.
Ну хотя бы один плюс - ещё ни одна постсоветская страна так не самоочищалась от совковых выродков.
показать весь комментарий
20.11.2022 17:15 Ответить
Чуть не так---но принципиально. Не раз и давненько печатал. Однажды все подобные надоели, по религии правда. И тогда мелом с вечера крестики поставили на дверях таких. И с утра жизнь изменилась---навсегда. И по сей день. С тех пор лучшие в мире сыры, вино, коньяк, ЯО, и ежегодно приезжает посмотреть в ту страну туристов 80---86 миллионов в год. Они чемпионы мира по количеству таких. Умножьте эту цифру пусть на 200 евро, потраченых туристами! Ну как довесок в бюджет!?
показать весь комментарий
20.11.2022 20:48 Ответить
Погано,що до 24.02. вони ніяких зрадників не вивезли з Києва....
показать весь комментарий
20.11.2022 17:38 Ответить
Нехай щастить!
показать весь комментарий
20.11.2022 19:11 Ответить
А когда им говорили - чемодан, вокзал, рабсия, обижались. Теперь наконец воссоединятся с родной говенью.
показать весь комментарий
20.11.2022 19:36 Ответить
 
 